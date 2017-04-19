 "Я буду драться за свою страну. Даже с поломанной ногой", - конфликт в Харьковском горсовете между Кернесом и экс-депутатом, "медведчуковцем" Лесиком. ВИДЕО

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Решение о досрочном прекращении депутатских полномочий Лесика было принято 17 мая 2016 года на сессии Харьковского городского совета. В тот же день Лесик подал иск в суд, однако суд не удовлетворил требование о восстановлении депутатского мандата.
Лесик, который является членом организации "Украинский выбор" кума Путина Виктора Медведчука, во время депутатства в Харьковском горсовете отличился целенаправленной антиукраинской риторикой. Экс-депутат, в частности, во время празднования 9 мая спровоцировал конфликт на Мемориале Славы в Харькове, вытащив на глазах у проукраинского сообщества георгиевскую ленту.
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Туда вошли Гепа, Допа и Раппопорт (россиянин, ставленник Суркова). Я до сих пор так и не понял, что в том фронте было украинского?
Плохо, что ни рюкзАваков это не вспоминает, пи Югик, ни Петя.
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В Донецке вероятно начнется новая волна самообстрелов. Народ без денег негодует. И лучший способ перенаправить ненависть это кровь и трупы
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Никто не забыл ,как этот адольфович колотил сепарскими съездами и колорадскими ленточками Украину.
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