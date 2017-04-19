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 Политика Украины, Происшествия, Общество
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Все про:горсовет (337) Кернес (1244) конфликт (679) Медведчук (686) Харьков (4172)

 "Я буду драться за свою страну. Даже с поломанной ногой", - конфликт в Харьковском горсовете между Кернесом и экс-депутатом, "медведчуковцем" Лесиком. ВИДЕО

Из зала заседаний харьковского горсовета охрана вывела бывшего депутата горсовета Андрея Лесика, являющегося членом организации "Украинский выбор" кума Путина Виктора Медведчука.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Depo.Харьков, таким действиям охранников мэра Харькова Геннадия Кернеса, предшествовал конфликт во время заседания депутатов. Лесик вышел на трибуну и начал требовать включить ему микрофон. Мэр Кернес отказался давать ему слово на том основании, что Лесик не является депутатом горсовета.
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Решение о досрочном прекращении депутатских полномочий Лесика было принято 17 мая 2016 года на сессии Харьковского городского совета. В тот же день Лесик подал иск в суд, однако суд не удовлетворил требование о восстановлении депутатского мандата.

Лесик, который является членом организации "Украинский выбор" кума Путина Виктора Медведчука, во время депутатства в Харьковском горсовете отличился целенаправленной антиукраинской риторикой. Экс-депутат, в частности, во время празднования 9 мая спровоцировал конфликт на Мемориале Славы в Харькове, вытащив на глазах у проукраинского сообщества георгиевскую ленту.

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Там потрібен вогнемет, там снайпер не буде знати в кого стріляти, там сепар на сепарі один одного товще.
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Непогано,аби ця мразота один одного подушила-а тих хто вижив потім додушити.
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Судячи по істеричним крикам Лесика, він на вбивство не готовий. Вбивця Вороненкова не істерив перед пострілами, а прийшов і вистрелив. Тому там де купа крику там немає небезпеки. Небезпека є там де не кричать а тихо підходять і сують заточку в бочину, або тихо натискають на курок. Судячи по спокою Кернеса, в нього все під контролем і бажаючих тиснути на курок поки немає. Все це вистава для лохів, поки не побачу масові некрологи по сепарам, не повірю в рішучість борців за Україну.
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Шо це за страна така "своя"? Твоя страна Лугандонія.
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Эти два чучела ? За какую страну? Бабляндия и Ватастан?
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Я й забув що у нас тільки патріотів і активістів саджають, а різна погань руліт.
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А Гепа уже забыл, что он фронтовик Украинского фронта, организованного им в 2014 году?
Туда вошли Гепа, Допа и Раппопорт (россиянин, ставленник Суркова). Я до сих пор так и не понял, что в том фронте было украинского?
Плохо, что ни рюкзАваков это не вспоминает, пи Югик, ни Петя.
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РадиоБабай‏ @radiobabay 18 апр.
В Донецке вероятно начнется новая волна самообстрелов. Народ без денег негодует. И лучший способ перенаправить ненависть это кровь и трупы
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лесик ты как попугай там откуда-то вещаешь
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Розумію, що бик Лесик із дренього єврейського містечка Камінь-Каширський, що на Волині, але хуцпа - це не для поліського нензи.
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Генадия Адольфрвича, блин, какое подходящее ему отчество, тоже не мешало бы вслед за медведчуковскими депутатами вынести из зала , и Украины.
Никто не забыл ,как этот адольфович колотил сепарскими съездами и колорадскими ленточками Украину.
"Я буду драться за свою страну. Даже с поломанной ногой", - конфликт в Харьковском горсовете между Кернесом и экс-депутатом, "медведчуковцем" Лесиком - Цензор.НЕТ 7264
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Я буду драться за свою страну. Даже с поломанной ногой", - конфликт в Харьковском горсовете между Кернесом и экс-депутатом, "медведчуковцем" Лесиком. ВИДЕО
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