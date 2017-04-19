 "Ты ж мужик! Зачем ты меня трогал?!", - конфликт в Харьковском горсовете между Кернесом и экс-депутатом, "медведчуковцем" Лесиком. ВИДЕО

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"Ты ж мужик! Зачем ты меня трогал", - спрашивает Лесик охранника Кернеса, вытянувшего его из зала заседаний.
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Решение о досрочном прекращении депутатских полномочий Лесика было принято 17 мая 2016 года на сессии Харьковского городского совета. В тот же день Лесик подал иск в суд, однако суд не удовлетворил требование о восстановлении депутатского мандата.
Лесик, который является членом организации "Украинский выбор" кума Путина Виктора Медведчука, во время депутатства в Харьковском горсовете отличился целенаправленной антиукраинской риторикой. Экс-депутат, в частности, во время празднования 9 мая спровоцировал конфликт на Мемориале Славы в Харькове, вытащив на глазах у проукраинского сообщества георгиевскую ленту.
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перелом заживет, нужно было еще добавить!.))
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""инвалидный мейнстрим"" или нога- бакет челендж..... ????!!
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отстой
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Буду я безумно рад,
В Харькове нагажу кучу
И уеду в Ленинград .
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