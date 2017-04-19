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Все про:горсовет (337) Кернес (1244) конфликт (679) Медведчук (686) Харьков (4174)

 "Ты ж мужик! Зачем ты меня трогал?!", - конфликт в Харьковском горсовете между Кернесом и экс-депутатом, "медведчуковцем" Лесиком. ВИДЕО

Из зала заседаний харьковского горсовета охрана вывела бывшего депутата горсовета Андрея Лесика, являющегося членом организации "Украинский выбор" кума Путина Виктора Медведчука.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Depo.Харьков, таким действиям охранников мэра Харькова Геннадия Кернеса, предшествовал конфликт во время заседания депутатов. Лесик вышел на трибуну и начал требовать включить ему микрофон. Мэр Кернес отказался давать ему слово на том основании, что Лесик не является депутатом горсовета.
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"Ты ж мужик! Зачем ты меня трогал", - спрашивает Лесик охранника Кернеса, вытянувшего его из зала заседаний.
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Видео MediaPort News

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Решение о досрочном прекращении депутатских полномочий Лесика было принято 17 мая 2016 года на сессии Харьковского городского совета. В тот же день Лесик подал иск в суд, однако суд не удовлетворил требование о восстановлении депутатского мандата.

Лесик, который является членом организации "Украинский выбор" кума Путина Виктора Медведчука, во время депутатства в Харьковском горсовете отличился целенаправленной антиукраинской риторикой. Экс-депутат, в частности, во время празднования 9 мая спровоцировал конфликт на Мемориале Славы в Харькове, вытащив на глазах у проукраинского сообщества георгиевскую ленту.

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Шо то я совсем запутався. Гепа шо у биндеравцы подався? Це ж нада, комедия, зрада в скрепных рядах.
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Какого хрена этот бывший депутат и сепарский клоун вообще пришел на сессию?!
перелом заживет, нужно было еще добавить!.))
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что то в Харьковском гор совете у всех с ногами случается....
""инвалидный мейнстрим"" или нога- бакет челендж..... ????!!
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Битва двух мерзавцев -это то еще кино! Бывшие соратники нынче в контрах.Гепа в договорняке...его не трогают,а он почти "патриот" ,а лесик портит этот имидж. Тьфу!
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А ,драться за страну,,,так это не рашка,ты попутал,бери билет и к шефу,там и боритесь,там ваша страна
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Ох уж эти еврейские штучки. Красиво он развёл этого лохопеда. На третьей минуте, типа такой- перерыв 10 минут. Лесик- говорун сваливает из-за трибуны, и тут Кернес хоп- Татьяна Дмитриевна, заходите за трибуну, продолжаем сессию. Классный финт
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Что "украинский пидор" Медведчука,что пидор Керенесс-разниці между ними нет.
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Даите даите мне мандат,
Буду я безумно рад,
В Харькове нагажу кучу
И уеду в Ленинград .
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надо сломать 2ю ногу. не угомонится - руку, ну и т.д.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Ты ж мужик! Зачем ты меня трогал?!", - конфликт в Харьковском горсовете между Кернесом и экс-депутатом, "медведчуковцем" Лесиком. ВИДЕО
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