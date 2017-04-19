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Все про:Одесса (5485) провокация (1144) Россия (70023) СБУ (13993) Ткачук Александр (43) фейк (53)

 Накануне Пасхи СБУ предотвратила в Одессе провокацию с "протестами притесняемых нацменьшин", организованную из РФ, - Ткачук. ВИДЕО

В Одессе перед Пасхой удалось предотвратить фейковые протесты "притесняемого болгарского меньшинства", организованные из России.

Об этом на брифинге сообщил руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

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Координатор акции, прибывший в Одессу из Харькова, сейчас задержан. Ткачук сообщил, что провокации планировались на 13 апреля.

"Накануне пасхальных праздников нашей службой во взаимодействии с другими правоохранительными органами выявлено очередную провокацию российской стороны, которая должна была состояться в Одесском регионе. В частности, 13 апреля при финансировании Кремля и организации из РФ, на территории Одессы планировалось проведение протеста якобы болгарского этнического нацменьшинства, проживающего в Одесском регионе.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: СБУ обнародовала план провокации с перекрытием дороги на Львовщине: "Не ныть! Не сцать! Не вестись на понты мусоров! Стоять до вечера и не расходиться". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Акция организована и профинансирована с территории РФ. Провокация была построена на несуществующей проблеме якобы притеснений болгарского нацменьшинства в Украине. Россия целенаправленно пытается создать картинку, что в Украине идут постоянные целенаправленные притеснения нацменьшинств, что не соответствует действительности", - рассказал Ткачук.

Смотрите: СБУ предотвратила поставку в Россию комплектующих к двигателям кораблей ВМФ РФ. ФОТОрепортаж
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Я знаю давно некоторых болгар, которые проживают в Одессе и Бердянске. Никто никого не притесняет, проблему выдумали на голом месте.
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С большой задержкой работают россияне

Мой дед попал в трудовую армию, сидел на лесоповале где-то на Колыме
В лагере были только болгары и греки
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Йаааак? То шо, мені більше не треба їхати на Югавасток, утиснять руцкагаварящих, і насиловать бабушков?
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Блін. Я ж більше нічого не вмію... (

А кого насиловать? Снігурів можна?)
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главное майские праздники не про...бите. точно твари замутят какой то шабаш с ленточками и кацапскими флажками.
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Эксглава Николаевской полиции, уволенный по требованию ПП за связи с криминалом стал замом Аброськина. Похоже Аваков усиленными темпами сколачивает себе бандитскую армию

Накануне Пасхи СБУ предотвратила в Одессе провокацию с "протестами притесняемых нацменьшин", организованную из РФ, - Ткачук - Цензор.НЕТ 3342
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Волонтер Доник: Аваков формирует силовое крыло...

gordonua.comnews/politics/volonter-donik-avakov…

Политика эксклюзив «Гордона». Волонтер Доник: Аваков формирует силовое крыло, ему нужны ... Доник: Всех, кто служил в правоохранительной системе до 2014 года, нужно куда-то убирать Фото: Roman Donik / Facebook.
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в николаївський все зрослося з криміналом ще при радянському союзі
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Это те организаторы которые за желто синий шарфик задержать кого-то хотели?
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Хм... Рабиня розмріялась))) Який спонсор?! Тільки хазяїн...
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І то, поки не переоформиш на мене шмат землі, інтім нє прєдлагать)
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Пасха по-русски - ужасная давка в Москве за халявный кулич (фото)
У бездуховного русского народа Пасха - это аттракцион, бразильский карнавал, шапито (нужное подчеркнуть), но не религиозный обряд. Спросите в этой толпе, кто из них прочел хоть раз Библию или постился.. Ответ предсказуем. Но, не будем их судить строго - до веры примитивы не доросли.
На самом деле, у меня всего один вопрос: в чем кайф стоять в очереди за бесплатным куличом? Точнее даже, зачем устраивать давку и прямо ломиться через забор за куском праздничного кекса?
Специально для празднования Пасхи приготовили и привезли на Пушкинскую площадь в Москве кулич массой 900 килограмм, рассчитанный на 5000 человек!
Огромный кулич? Прикольно, да!
Московский поп РПЦ торжественно освятил большой цветастый кекс, обошел его кругом, помахал водой еще на зрителей и зевак, и кулич начали резать и раздавать всем желающим.
Вот тут и началось… https://youtu.be/sRmyoNsLqok

Большой кулич спрятали под шатер, вероятно, чтобы глазурь и всякая красота на нем не растаяла на Солнце. Людей пришло много! А вот и сам праздничный кулич. Довольно помпезный. Русские превратили Пасху в бразильский карнавал.
Накануне Пасхи СБУ предотвратила в Одессе провокацию с "протестами притесняемых нацменьшин", организованную из РФ, - Ткачук - Цензор.НЕТ 8672

Давка началась как только подняли стенки шатра, чтобы все могли посмотреть на процесс освящения.
Накануне Пасхи СБУ предотвратила в Одессе провокацию с "протестами притесняемых нацменьшин", организованную из РФ, - Ткачук - Цензор.НЕТ 5932
Продолжение -- http://oleg-leusenko.livejournal.com/6799804.html
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияНакануне Пасхи СБУ предотвратила в Одессе провокацию с "протестами притесняемых нацменьшин", организованную из РФ, - Ткачук. ВИДЕО
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