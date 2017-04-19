 Накануне Пасхи СБУ предотвратила в Одессе провокацию с "протестами притесняемых нацменьшин", организованную из РФ, - Ткачук. ВИДЕО

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Координатор акции, прибывший в Одессу из Харькова, сейчас задержан. Ткачук сообщил, что провокации планировались на 13 апреля.
"Накануне пасхальных праздников нашей службой во взаимодействии с другими правоохранительными органами выявлено очередную провокацию российской стороны, которая должна была состояться в Одесском регионе. В частности, 13 апреля при финансировании Кремля и организации из РФ, на территории Одессы планировалось проведение протеста якобы болгарского этнического нацменьшинства, проживающего в Одесском регионе.
Акция организована и профинансирована с территории РФ. Провокация была построена на несуществующей проблеме якобы притеснений болгарского нацменьшинства в Украине. Россия целенаправленно пытается создать картинку, что в Украине идут постоянные целенаправленные притеснения нацменьшинств, что не соответствует действительности", - рассказал Ткачук.
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Мой дед попал в трудовую армию, сидел на лесоповале где-то на Колыме
В лагере были только болгары и греки
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А кого насиловать? Снігурів можна?)
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gordonua.com›news/politics/volonter-donik-avakov…
Политика эксклюзив «Гордона». Волонтер Доник: Аваков формирует силовое крыло, ему нужны ... Доник: Всех, кто служил в правоохранительной системе до 2014 года, нужно куда-то убирать Фото: Roman Donik / Facebook.
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У бездуховного русского народа Пасха - это аттракцион, бразильский карнавал, шапито (нужное подчеркнуть), но не религиозный обряд. Спросите в этой толпе, кто из них прочел хоть раз Библию или постился.. Ответ предсказуем. Но, не будем их судить строго - до веры примитивы не доросли.
На самом деле, у меня всего один вопрос: в чем кайф стоять в очереди за бесплатным куличом? Точнее даже, зачем устраивать давку и прямо ломиться через забор за куском праздничного кекса?
Специально для празднования Пасхи приготовили и привезли на Пушкинскую площадь в Москве кулич массой 900 килограмм, рассчитанный на 5000 человек!
Огромный кулич? Прикольно, да!
Московский поп РПЦ торжественно освятил большой цветастый кекс, обошел его кругом, помахал водой еще на зрителей и зевак, и кулич начали резать и раздавать всем желающим.
Вот тут и началось… https://youtu.be/sRmyoNsLqok
Большой кулич спрятали под шатер, вероятно, чтобы глазурь и всякая красота на нем не растаяла на Солнце. Людей пришло много! А вот и сам праздничный кулич. Довольно помпезный. Русские превратили Пасху в бразильский карнавал.
Давка началась как только подняли стенки шатра, чтобы все могли посмотреть на процесс освящения.
Продолжение -- http://oleg-leusenko.livejournal.com/6799804.html
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