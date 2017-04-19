 "На часах 7 часов. Минус 2. Во дворе 8 сантиметров снега. Деревья жалко - только расцветать начали", - аномальный снегопад в Днепре. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, жители города публикуют в соцсетях
видеозаписи на которых улицы завалены снегом. Ветки деревьев прогибаются
под тяжестью мокрого снега.
"Сегодня утро 19 апреля. На часах 7 часов. На улице минус 2. Снег идет. Толщина снега на земле около 8 сантиметров. Посмотрим, что будет дальше". - комментирует свою видеозапись
один из жителей города. Читайте также: Филатов о снегопаде в Днепре: "Это стихийное бедствие. Повалило 2600 деревьев. Возможны подтопления и перебои с электричеством и водой"
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У нас и жизнь намного улучшилась, только постоянно возникают трудности, связанные с улучшением жизни.
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...пчёлы...
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Пчелы переживут.... но проблема в том что они не летают...и даже если абрикоса и алыча не замерзнут...то их некому опылить...
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У нас всё в цвету стояло.
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Аналогичная картина.
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Респект хозяйке!
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А на Паску вот такая красота у нас была.
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снег
НЕбольшой, слой толстый, снегопад все таки был.
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