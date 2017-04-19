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Все про:Днепр_город (2573) погода (2414) снегопад (629)

 "На часах 7 часов. Минус 2. Во дворе 8 сантиметров снега. Деревья жалко - только расцветать начали", - аномальный снегопад в Днепре. ВИДЕО

Обильный снегопад практически блокировал движение транспорта в Днепре, отменены рейсы в аэропорту, временно приостановлена работа школ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, жители города публикуют в соцсетях видеозаписи на которых улицы завалены снегом. Ветки деревьев прогибаются под тяжестью мокрого снега.

"Сегодня утро 19 апреля. На часах 7 часов. На улице минус 2. Снег идет. Толщина снега на земле около 8 сантиметров. Посмотрим, что будет дальше". - комментирует свою видеозапись один из жителей города.

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У этих киздунов теперь новое оправдание. Что мол глобально оно потеплело, но вот периодические похолодания это проявления аномальных природных явлений наступивших в результате глобального потепления. Во как. Мол теперь нужно еще чей-то завод закрыть, чей-то бизнес отжать разорив конкурента, ну, в смысле, спасти природу...
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Та это всё понятно.
У нас и жизнь намного улучшилась, только постоянно возникают трудности, связанные с улучшением жизни.
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ну чё,абрикосы летом по 50грн за кило? )) я лучше персиков похаваю))
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Небоись. Ничего с картошкой не будет, если не повылазила. У меня такое уже было. Вот абрикосам -хана на этот год.
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Абрикос отцвел, Черешня цветет, груша собралась, виноград надул почки. Нет слов.
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Раннюю в это время сажают под пленку, на всяк случай....
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Этому жителю повезло, в моем дворе по колено снега и калитку пришлось откапывать...жалко деревья - продолжают падать под тяжестью снега
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Вишня ..черешня..смородина..еще в бутонах....скорее всего все будет в порядке...а вот абрикоса и алыча уже в полном цвету....
Пчелы переживут.... но проблема в том что они не летают...и даже если абрикоса и алыча не замерзнут...то их некому опылить...
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А может все же пронесет? За алычу не скажу - не обращал внимания, а абрикос все же с 6-7 апреля в Киеве цветет. Теща говорила, что пчелы неделю назад в селе бодро жужжали.
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Абрикос и ранняя черешня уже отцвели , сейчас полным ходом груши , яблони , вишни и поздние черешни , правда у нас еще снега нет .
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Это у вас....у нас все позже...гораздо позже....
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Тут может и в плюс вам , у меня у маевки уже плодики нарисовались , третий день деревья кутаю ,готовлюсь к завтрашнему дню .
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Не переживайте , если не замерзнет в бутонах то пчелка появится очень быстро , у нас с начала марта летали тучами .
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вишни во дворе уже зацвели, неделю назад зацвели. а вчера им наступили кранты.
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Угу , а деревьев имею 386 , 48 из них фруктовые , в общем завтра покажет что будет с ранними фруктами в этом году , я уже не говорю про клубнику , которая тоже пустила цвет .
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орехи может быть, от них прибыль хорошая
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Было такое в Киеве в начале апреле-мае где-то в 1989 или 1990-ом году. Помню бежала утром на работу, а деревья (которые уже начали во всю цвести) были покрыты толстым слоем снега .
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Это довольно частое явление. Когда начинает цвести абрикос и вишня идет небольшой снег.
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Спасибо. Псина с утра в снегу накувыркалась, счастливая, наверное единственный кого эта погода радует. У вас отличный вкус, немецкие авторитеты его тоже считают красивым
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Мой сейчас тоже по снегу носится.... Дитё, 11 месяцев...
А на Паску вот такая красота у нас была.

"На часах 7 часов. Минус 2. Во дворе 8 сантиметров снега. Деревья жалко - только расцветать начали", - аномальный снегопад в Днепре - Цензор.НЕТ 4473
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небольшой снег - это неправильный термин для сегодняшнего дня.
снег НЕбольшой, слой толстый, снегопад все таки был.
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Снег при заморозках это хорошо. Может хоть что-то спасет...
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Запорожье 85км южнее, та же история!!!! Со снегом!!!
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да, продолжается. в понедельник нам полегчает.
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Почему огородникам , яблоки будут в магазине и на базаре по 50 грн .
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Вчера ехала на Бардеев - снежная туча в горах шла на Братиславу. В Братиславе все уже почти отцвело. А в горах еще только форзиция начала.
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не нужно забывать , мы не на юге живём и гольфстрима у нас нет .. у нас по большому счёту 7 месяцев зимы .. пора бы привыкнуть !
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"На часах 7 часов. Минус 2. Во дворе 8 сантиметров снега. Деревья жалко - только расцветать начали", - аномальный снегопад в Днепре. ВИДЕО
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