EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 Политика Украины, Общество
  8025  25
Материалы по теме:
Все про:армия (7663) самолет (2147) учения (1670)

 Учебный полет "тройки" штурмовиков Су-25 ВС ВСУ. ВИДЕО из кабины пилота

В сети появился фрагмент видеозаписи учебного полета штурмовиков Су-25 ВС украинской армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, часть видеозаписи сделана из кабины одного из украинских пилотов. В последней части записи штурмовики поражают учебные цели, пролетая на низкой высоте.

Загрузка видео...

Смотрите также: Учения с боевой стрельбой из зенитных установок прошли в воздушном командовании "Восток". ФОТОрепортаж
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Коли вже ударні безпілотники будуть літати в АТО цілими журавлиними клинами? Авіацію неможливо використати в АТО, а безпілотники можна! То чому досі ми не закуповуємо безпілотники? Чому не створюємо нові полки та бригади БПЛА, які будуть тримати сотні безпілотників постійно в повітрі над головами терористів, щоб в будь яку мить знищити вогневі позиції терористів!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А то то я думаю, сначала гул, по типу работи авиационных движков, а потом грохот и взрывы ...
Таки рванули ватные пуканы, только учебные полеты, а как пердаки кациков то рвет, а !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Погугли и узнай про беспилотник "Фурия". Новейшая разработка волонтеров. ВСУ закупали по 2 200 000 грн. При проверке оказалось, что все запчасти и корпус доставлялись из Китая, почтой. Готовый беспилотник данной марки, в Китае стоит 160 000 грн.
 показать весь комментарий
Ответить
 
І хто тобі заважає купити ескадрилью ударних БПЛА? Тільки одне питання: ніхто не продасть. Таким ідіотам, як ти і рогатку в руки не дадуть. Краще роздумуй про космольоти і променеві гармати.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Очень Очень неплохо. Хорошая слаженность.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В последней части записи штурмовики поражают учебные цели, пролетая на низкой высоте.

Вижу отстрел тепловых ловушек. Ни целей, ни их поражения не заметил.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
ну не все же с авиационными тонкостями знакомы
 показать весь комментарий
Ответить
 
тепловыми ловушками? Так оно и не удевительно что незаметил... ЗРАДА ведь!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Видео - супер! Наши летчики молодцы.
А комментарий - фуфло. Штурмовики в последней части записи не "поражают учебные цели, пролетая на низкой высоте", а отстреливают тепловые ловушки против ПЗРК
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Просто отстрелили тепловые ловушки вместо отстрела ракет - учения же
 показать весь комментарий
Ответить
 
Саме так можливо було й..бнути по колоні гіркіна-стрелкова,але у соколів юліного гнізда ще небуло здорового телевізора в кабінеті щоб дивитись за запусками ракет онлайн.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныУчебный полет "тройки" штурмовиков Су-25 ВС ВСУ. ВИДЕО из кабины пилота
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти