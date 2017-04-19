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Учебный полет "тройки" штурмовиков Су-25 ВС ВСУ. ВИДЕО из кабины пилота
В сети появился фрагмент видеозаписи учебного полета штурмовиков Су-25 ВС украинской армии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, часть видеозаписи сделана из кабины одного из украинских пилотов. В последней части записи штурмовики поражают учебные цели, пролетая на низкой высоте.
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Таки рванули ватные пуканы, только учебные полеты, а как пердаки кациков то рвет, а !!!
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Вижу отстрел тепловых ловушек. Ни целей, ни их поражения не заметил.
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А комментарий - фуфло. Штурмовики в последней части записи не "поражают учебные цели, пролетая на низкой высоте", а отстреливают тепловые ловушки против ПЗРК
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