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 "Прошу всех сложить оружие. Вас ждут дома. Хватит воевать", - освобожденный судом пособник "ДНР" обратился к террористам. ВИДЕО

Славянский горрайонный суд Донецкой области освободил от уголовной ответственности бывшего пособника террористов "ДНР".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, в начале июня 2014 года житель Лисичанска присоединился к одному из незаконных вооруженных формирований "ДНР". Он за еду обустраивал блокпосты, проверял документы и транспорт, занимался хозяйственной деятельностью.

Разочаровавшись, мужчина в конце августа 2014-го покинул ряды боевиков. Узнав о программе СБУ "Тебя ждут дома", он решил обратиться в органы власти.

Бывший боевик рассказал правоохранителям обо всех обстоятельствах своей деятельности в НВФ и сотрудничал со следствием.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевик Цыган, охранявший "штаб ДНР", задержан в Бахмуте

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то же небось на блок посту стоял? никого не трогал...и был одурманен пропагандой))))
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Прошу всех сложить оружие. Вас ждут дома. Хватит воевать", - освобожденный судом пособник "ДНР" обратился к террористам. ВИДЕО
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