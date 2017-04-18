 "Прошу всех сложить оружие. Вас ждут дома. Хватит воевать", - освобожденный судом пособник "ДНР" обратился к террористам. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, в начале июня 2014 года житель Лисичанска присоединился к одному из незаконных вооруженных формирований "ДНР". Он за еду обустраивал блокпосты, проверял документы и транспорт, занимался хозяйственной деятельностью.
Разочаровавшись, мужчина в конце августа 2014-го покинул ряды боевиков. Узнав о программе СБУ "Тебя ждут дома", он решил обратиться в органы власти.
Бывший боевик рассказал правоохранителям обо всех обстоятельствах своей деятельности в НВФ и сотрудничал со следствием.
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