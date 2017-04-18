 "11 помповых ружей, 500 патронов, 19 пистолетов": полиция задержала 30 неизвестных в офисе "Черкассыоблэнерго". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сектор коммуникации полиции Черкасской области.
"Информация о группе неизвестных лиц, находящихся в помещении Черкассыоблэнерго, которые имеют при себе большое количество огнестрельного оружия, поступила в Черкасский отдел полиции. На место происшествия были немедленно направлено ближайшие наряды полиции, оперативных работников и сотрудников подразделения специального назначения. Как выяснилось на месте происшествия, на втором этаже здания находится около 30 человек, вооруженные помповыми ружьями и травматическим оружием", - говорится в сообщении.
В результате длительных переговоров руководства Главка с данными лицами, помещение госучреждения были освобождены от посторонних лиц.
В настоящее время работники полиции устанавливают основания и цели пребывания данных лиц на территории общества. Оружие, которое имели при себе указанные лица, изъято.
Заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Виктор Иванько отметил, что у задержанных изъяли "11 помповых ружей, около 500 патронов к огнестрельному оружию, 19 пистолетов травматического действия".
"Охранники" так и не смогли объяснить против кого они готовились применять оружие", - подчеркнул Иванько.
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