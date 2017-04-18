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Все про:облэнерго (76) оружие (3845) Нацполиция (6965) рейдерство (799) Черкассы (602)

 "11 помповых ружей, 500 патронов, 19 пистолетов": полиция задержала 30 неизвестных в офисе "Черкассыоблэнерго". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники Национальной полиции задержали около 30 лиц, вооруженных помповым и травматическим оружием, которые заняли второй этаж офиса энергопоставляющей компании "Черкассыоблэнерго".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сектор коммуникации полиции Черкасской области.

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"Информация о группе неизвестных лиц, находящихся в помещении Черкассыоблэнерго, которые имеют при себе большое количество огнестрельного оружия, поступила в Черкасский отдел полиции. На место происшествия были немедленно направлено ближайшие наряды полиции, оперативных работников и сотрудников подразделения специального назначения. Как выяснилось на месте происшествия, на втором этаже здания находится около 30 человек, вооруженные помповыми ружьями и травматическим оружием", - говорится в сообщении.

В результате длительных переговоров руководства Главка с данными лицами, помещение госучреждения были освобождены от посторонних лиц.

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В настоящее время работники полиции устанавливают основания и цели пребывания данных лиц на территории общества. Оружие, которое имели при себе указанные лица, изъято.



Заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Виктор Иванько отметил, что у задержанных изъяли "11 помповых ружей, около 500 патронов к огнестрельному оружию, 19 пистолетов травматического действия".

"Охранники" так и не смогли объяснить против кого они готовились применять оружие", - подчеркнул Иванько.

11 помповых ружей, 500 патронов, 19 пистолетов: полиция задержала 30 неизвестных в офисе Черкассыоблэнерго 01

11 помповых ружей, 500 патронов, 19 пистолетов: полиция задержала 30 неизвестных в офисе Черкассыоблэнерго 02

11 помповых ружей, 500 патронов, 19 пистолетов: полиция задержала 30 неизвестных в офисе Черкассыоблэнерго 03

11 помповых ружей, 500 патронов, 19 пистолетов: полиция задержала 30 неизвестных в офисе Черкассыоблэнерго 04

11 помповых ружей, 500 патронов, 19 пистолетов: полиция задержала 30 неизвестных в офисе Черкассыоблэнерго 05

11 помповых ружей, 500 патронов, 19 пистолетов: полиция задержала 30 неизвестных в офисе Черкассыоблэнерго 06




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Чого ж нєізвєстні, всі фірташові найманці.
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А чего тут разбирать . Обычная банда, фсех в железо и под шконку.
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Судя по красным книжкам , все оружие с разрешением , так что все пойдут домой.
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9 книжек на 31 единицу оружия плюс патроны. Далеко не все пойдут домой. Ну и кроме того, нужно разрешение на ношение, а не просто на хранение.
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Как раз это красная "книжечка" и дает право на хранение и ношение.
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В них воно є ... А до того ж , не обов'язково кількість "книжок" повинна дорівнювати кількості стволів - в одного може бути і 3-4 стволи ...
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нах нам такие мусора якым ни фига не известно?отлучить от бюджета нах...
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И у всех наверное справки о не пригодности к воинской службе.
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Привет 90 - стым. Борьба кланов за лакомый кусочек.
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А чего тут не понятного? Это активисты, общественной организации, щас так модно.
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Вот вам и разрешение на оружие! У всех бандитов оно уже давно есть!
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Неудачная попытка рейдерства. А решение какого нибудь районного суда Кислодрыстовского района было?
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надеюсь их всех задержали? а полиция? или все уже дома?
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А чому лиця цих добре підготовлених бандитів не показують людям? Щоб завтра їх відпустити і на інше підприємство відправити для рейдерського захоплення. Анархия и хаос!
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Так и не понял-это активисты, или титушки?
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Это собрание активистов правового государства, неприкосновенной собственности и работающих судов!
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Все кто с резиной - депутаты , журналисты , адвокаты и мусора?
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одного меня напрягло оружие ? ОНО ВСЁ НОВОЕ с магазина чё то какая то подстава
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доооо...честных пацанов показали, а стволы подкинули.. ну и шоб два раза не ходить сразу с разрешениями на оружие подбрасвали...ужс!
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Вот до чего доводит крышевание шоколадного РЫГО-УБЛЮДКА. Дамбасячая, рыжая ССУЧАРА уже начинает беспредельничать на широкую ногу!!!
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неизвестные- на хрен расстреляли, фсе станут известными сразу.....можн це засраша заезженная или сеары-титушкованные- не жалко ни тех ни других............
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насколько я помню хотели продать Григоришину в трех областях облэнерго и одна из них Черкасская в которой если не ошибаюсь у него 26% и по времени совпадает план был до марта апреля
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у атброськина можно узнать, что это за голубаны. враз станут известными. но кому оно надо?
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Почитал, что там за разборки, это бойцы григоришина 27% акций, который не хочет менять свою главу правления на главу фонда госимущества!
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Дрзяка Пороха - новостворений "громадянин" України ще покаже себе ...
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Т.е. в Украине, могут зайти вооруженные люди в любое облэнерго, дать люлей персоналу, дать команду диспетчерам по отключать к херям энергообъекты, либо замкнуть энерголинию и потушить область к ебени матери. Вы серьезно нах...й?!!!! Это в стране 3-й год проводящей гребанное АТО, и куда не плюнь попадешь то в СБУ, то в КОРД, то еще в какого чела в погонах. Не чего то я них...я не понимаю уже((...
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ничого дивного, У НАС ОЛИГАРХИЧНО-КЛАНОВАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ и сейчас со СВОИМИ БОЙЦАМИ и ВООРУЖЕНИЕМ
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Разрешения отменить и изьят и оружие сами продадут по-дешёвке.
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Пулей с помпы или картечью получишь будет тебе лол. несколько моментов без прикладов с пистолетной рукоятью. Это запрещено.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"11 помповых ружей, 500 патронов, 19 пистолетов": полиция задержала 30 неизвестных в офисе "Черкассыоблэнерго". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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