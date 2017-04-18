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 Политика Украины
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Все про:закон (2285) Луценко (6780) прокуратура (2815) реформы (2563)

 Органы прокурорского самоуправления будут сформированы в течение месяца, - Луценко. ВИДЕО

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, комментируя вступление в действие с 15 апреля закона "О прокуратуре" в части выполнения положений о функционировании органов прокурорского самоуправления и квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров заявил, что органы прокурорского самоуправления в Украине будут сформированы на протяжении месяца.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

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"Сейчас начинается радикальная реформа в системе управления органов прокуратуры в государстве. Раньше генеральный прокурор имел полномочия лично, самостоятельно назначать на должности и снимать кого-либо. Теперь все меняется, согласно действующему законодательству, с 15 апреля, я потерял диктаторские полномочия по назначению", - сказал Ю.Луценко на пресс-конференции в Ровно.

По его словам, на протяжении месяца будут сформированы органы прокурорского самоуправления.

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Кроме того, генпрокурор сообщил, что согласно закону состоится собрание сотрудников прокуратур всех уровней и центрального аппарата, которые выберут делегатов для участия во Всеукраинской конференции прокуроров, во время которой будут избраны члены в Совет прокуроров Украины и квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров. Именно эти органы, подчеркнул Ю.Луценко, будут формировать кадровую политику - от заместителей генпрокурора до прокуроров района.

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Юрик сегодня подозрительно разговорчивый! А уже третий день пасхи, пора кочать.
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Логично, было бы, чтобы прокурорское самоуправление было на прокурорском самофинансировании.
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Скажешь, когда что-то сделаешь...
Будет.., будет..., будет...
Зарплату получаешь исправно?...
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Так они все так говорят,я от гройсмана кроме как "мы должны сделать"больше ни чего не слышал_
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Над стаканом полным водки,
Гордо реет буГевестник,
Черной молнии подобный,
Бесподобный Обещатель.
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Будет новый виток коррупции внутри прокуратуры, а брилиановых там много
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Органы прокурорского самоуправления

Будут сами себе ставить задачи, сами их выполнять и оценивать исполнение ?
Давайте уборщицам в прокуратуре дадим право оценивать: убирать или и так сойдет!
.
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"Органы прокурорского самоуправления " - им че мало ? теперь беспридельничать будут по полной?...
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Это как? ЗАО, ОАО, Слепые трасты, Офшорные прокуратуры, ЧП????
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зачем?ему и так просто...знай гундось зраду в каждой новости
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Когда нибудь, он за это сядет. Эти органы были созданы при Шокине, их никто не распускал, а повторное создание, обычное преступление.
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Это точно.Но дело в том,что там что-то недооформили умышленно,или что-то недоделали.Поэтому,жти будут легитимны.
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Все там было нормально. Луценко когда пришел, добился изменений в Закон, и записали мол рада створюются с квитня 2017. Но она уже была создана по действующему Закону.
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"Органы прокурорского самоуправления будут сформированы в течение месяца, - Луценко..."
Прокурорское... самоуправление... Фантастика или реальность? Закон и есть - самоуправление - для всех и без исключения. Что не день, то мне - все больше хочется назначить свою лошадь... Членом Сената.
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может им пора уже свое государство организовать
собрать всех прокурорских в одну кучу, бывших и настоящих
и вывезти баржами на остров Змеиный, пусть там с коррупцией и бурштиновой мафией борются
а Юра будет ихним королём
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добавьте органы медицинского самолечения и школьного самообразования, а главное - самосуды.
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чего-чего, какого упГавления? а ты как генегальный наФУЯ тогда?
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Заместитель Авакова вызвал негодование в сети крайне безграмотным постом

Органы прокурорского самоуправления будут сформированы в течение месяца, - Луценко - Цензор.НЕТ 358

Органы прокурорского самоуправления будут сформированы в течение месяца, - Луценко - Цензор.НЕТ 1552
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Простите это как Вот вы не верити , но похоже в Киеве сидят реально идиоты
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Почему бы не создать органы самоуправления плательщиков налогов - выбрать председателя и самим решать платить Министрам и депутатам зарплаты по 30 000 грн и пенсии по 60 000! Я б Луценко не платил, пусть этот "эффективный менеджер" идет на базар картошкой торговать, за 2 года не в состоянии не только побороть в прокуратуре коррупцию, а еще и создает еще один коррупционный орган!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныОрганы прокурорского самоуправления будут сформированы в течение месяца, - Луценко. ВИДЕО
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