 Органы прокурорского самоуправления будут сформированы в течение месяца, - Луценко. ВИДЕО

"Сейчас начинается радикальная реформа в системе управления органов прокуратуры в государстве. Раньше генеральный прокурор имел полномочия лично, самостоятельно назначать на должности и снимать кого-либо. Теперь все меняется, согласно действующему законодательству, с 15 апреля, я потерял диктаторские полномочия по назначению", - сказал Ю.Луценко на пресс-конференции в Ровно.
По его словам, на протяжении месяца будут сформированы органы прокурорского самоуправления.
Кроме того, генпрокурор сообщил, что согласно закону состоится собрание сотрудников прокуратур всех уровней и центрального аппарата, которые выберут делегатов для участия во Всеукраинской конференции прокуроров, во время которой будут избраны члены в Совет прокуроров Украины и квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров. Именно эти органы, подчеркнул Ю.Луценко, будут формировать кадровую политику - от заместителей генпрокурора до прокуроров района.
Загрузка видео...
Ответить
Ответить
Будет.., будет..., будет...
Зарплату получаешь исправно?...
Ответить
Ответить
Гордо реет буГевестник,
Черной молнии подобный,
Бесподобный Обещатель.
Ответить
Ответить
Будут сами себе ставить задачи, сами их выполнять и оценивать исполнение ?
Давайте уборщицам в прокуратуре дадим право оценивать: убирать или и так сойдет!
.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Прокурорское... самоуправление... Фантастика или реальность? Закон и есть - самоуправление - для всех и без исключения. Что не день, то мне - все больше хочется назначить свою лошадь... Членом Сената.
Ответить
Ответить
собрать всех прокурорских в одну кучу, бывших и настоящих
и вывезти баржами на остров Змеиный, пусть там с коррупцией и бурштиновой мафией борются
а Юра будет ихним королём
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить