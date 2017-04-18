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 Происшествия, Общество
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 Спасатели ликвидировали пожар на трансформаторной подстанции в Северодонецке. ВИДЕО

Пожар произошел на трансформаторной подстанции в Северодонецке Луганской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по данным ГУ ГСЧС в регионе, произошло воспламенение разлитого масла на площади 20 квадратных метров.

Травмированных и погибших на пожаре не выявлено. Огнем поврежден трансформатор. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание трансформатора. Всего к ликвидации пожара привлекалось 28 пожарных и 8 единиц техники.

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эта неделя будет у электриков веселая. На соседней улице высоковольтный упал, весь поселок без света. и так похоже по всей области. куча обрывов.
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григоришин трансформаторами у нас торгует...мож он ещё и пироманией страдает?очень удобно.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияСпасатели ликвидировали пожар на трансформаторной подстанции в Северодонецке. ВИДЕО
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