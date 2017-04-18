Спасатели ликвидировали пожар на трансформаторной подстанции в Северодонецке. ВИДЕО
Пожар произошел на трансформаторной подстанции в Северодонецке Луганской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по данным ГУ ГСЧС в регионе, произошло воспламенение разлитого масла на площади 20 квадратных метров.
Травмированных и погибших на пожаре не выявлено. Огнем поврежден трансформатор. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание трансформатора. Всего к ликвидации пожара привлекалось 28 пожарных и 8 единиц техники.
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