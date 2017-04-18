 "Сегодня по-любому включим. Один дом останется без света. Провода в нем побиты", - коммунальщики восстанавливают электроснабжение Авдеевки. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на Військове телебачення України
, без света останутся только наиболее поврежденные дома, в которых невозможно восстановление внутренней сети.
"Линия после обстрела аварийная. Сегодня по-любому включим, но один из домов останется без света, потому что побиты полностью провода в доме", - говорит один из электриков бригады, работающей на улице Тургенева. Смотрите также: "Как бахнуло, и все посыпалось! Шо ж они делают?! Нашли кого бомбить - бабку 80 годов!", - жительница Авдеевки об обстреле. ВИДЕО
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Затем!
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Хуцпа - пилят бабло и при этом громко-громко кричат - "мы бабло пилим!"
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