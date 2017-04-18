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 Происшествия, Общество
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 "Сегодня по-любому включим. Один дом останется без света. Провода в нем побиты", - коммунальщики восстанавливают электроснабжение Авдеевки. ВИДЕО

Авдеевские коммунальщики намерены сегодня восстановить электроснабжение в обстрелянных российскими террористами районах города.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Військове телебачення України, без света останутся только наиболее поврежденные дома, в которых невозможно восстановление внутренней сети.

"Линия после обстрела аварийная. Сегодня по-любому включим, но один из домов останется без света, потому что побиты полностью провода в доме", - говорит один из электриков бригады, работающей на улице Тургенева.

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Зачем эту Авдеевку под обстрелами восстанавливать ? Тем более там завод ахмета.Которого при парашенке не тронут.Хай жрет кашу,что заварил.
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та да...подъехать на танке и через громкоговорители местным объявить,шо нарэшти воны выгралы зэлэну карту в мокшанию.
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А вони не хочуть "зэлэну карту в мокшанию." - вони хочуть мокшанію тут !
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Все, что по любому? Наверное о "полюбом" - Авдеевку - нужно спросить. Кажется помню, ошибаюсь? Авдеевка питается через ЛИНИИ энергосети с той стороны? Как так, зачем и почему? Зачем по любому? Если "материк", мог бы это сделать уже давным-давно. Зачем?
Затем!
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Та заипали.
Хуцпа - пилят бабло и при этом громко-громко кричат - "мы бабло пилим!"
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Сегодня по-любому включим. Один дом останется без света. Провода в нем побиты", - коммунальщики восстанавливают электроснабжение Авдеевки. ВИДЕО
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