 "Обязан ему тем, что живу в независимой Украине", - 90-летний житель Черкасщины за свои деньги установил памятник Шевченко. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на 5 канал
, установить памятник пенсионер решил еще в 2014 году после начала российской агрессии. В прошлом году ему удалось собрать необходимую сумму.
"Отец нации. Я обязан ему тем, что живу в независимой Украине", - говорит Маслюк.
Ему удалось собрать 50 тысяч гривен. На эти деньги мужчина заказал гранитно-мраморный постамент с портретом Кобзаря. Смотрите также: В Австралии до сих пор нет памятника Шевченко. Пришло время подумать и мобилизовать свои усилия для установления монумента, - посол Кулинич. ФОТОрепортаж
Ответить
Ответить
Ответить
Йосипу Маслюку низкий поклон!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
От розумний!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
как ему творчество Шевченко
ответил что Франко ему нравится больше
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить