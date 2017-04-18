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Все про:памятник (2075) патриотизм (233) Черкасщина (497) Шевченко Тарас (262)

 "Обязан ему тем, что живу в независимой Украине", - 90-летний житель Черкасщины за свои деньги установил памятник Шевченко. ВИДЕО

Девяностолетний житель Шполы на Черкасщине Йосип Маслюк потратил свои сбережения, чтобы установить памятник Тарасу Шевченко в селе, где он родился.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, установить памятник пенсионер решил еще в 2014 году после начала российской агрессии. В прошлом году ему удалось собрать необходимую сумму.

"Отец нации. Я обязан ему тем, что живу в независимой Украине", - говорит Маслюк.

Ему удалось собрать 50 тысяч гривен. На эти деньги мужчина заказал гранитно-мраморный постамент с портретом Кобзаря.

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Ты тоже из Рязани?
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...видимо ты в этом деле эксперт!

Йосипу Маслюку низкий поклон!
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Мода у них переменилась. Как говорил один мой знакомый, Делать -- так по-большому
"Обязан ему тем, что живу в независимой Украине", - 90-летний житель Черкасщины за свои деньги установил памятник Шевченко - Цензор.НЕТ 8647
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Каждый в праве распоряжаться своими кровными на своё усмотрение . А если ещё и так , то лично я выражаю уважение , и поддержку !
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*Дорогие мои старики дайте я Вас сейчас расцелую.Золотые мои старики ,мы ещё.ещё повоюем ! *
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А ти тим часом в інтернеты картинками флудити будеш.
От розумний!
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Когда живешь с такими людьми в одной стране .Осознаешь как ты мало для нее сделал .
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Тарас Григорович Шевченко вже в гробу перевертається...дивлячись, що відбувається на "..вкраїні милій.."
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А почему не пингвины? Или тебе, кацапу, засаленную методичку выдали?
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таким как ты и курица управлять может,а не пингвин
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Независимой она будет, когда будет уничтожена правящая и поныне советская партноменклатурная каста с примкнувшими к ней криминальнимы авторитетами. А до тех пор наша независимость - фикция на бумаге.
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Я видел на кладбище памятник наркоману за 2000 доларов.Так что этот человек не на словах ,а на деле патриот.Он очень правильно распорядился своими деньгами.
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Никто не победит Украину, пока есть такие люди....
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у своего младшего спрашивал
как ему творчество Шевченко
ответил что Франко ему нравится больше
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Каждый человек вправе по собственному усмотрению распоряжаться собственными деньгами, но памятников Шевченку в Украине и так хватает, а вот десяткам ( а то и сотням) иных незаслуженно забытых борцов за независимость Украины и вообще "славетних українців" - мало.
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Обязан ему тем, что живу в независимой Украине", - 90-летний житель Черкасщины за свои деньги установил памятник Шевченко. ВИДЕО
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