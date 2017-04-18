 НАБУ расследует 49 дел о коррупции на госпредприятиях: сумма убытков превышает 20 млрд гривен. ИНФОГРАФИКА+ВИДЕО

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"Всего детективы Национального антикоррупционного бюро осуществляют досудебное расследование по 319 уголовным производствам (по состоянию на 31.03.2017). Совокупный размер предмета расследуемых преступлений превышает 85 млрд гривен", - сказано в сообщении.
Как отмечается, 49 производств касаются коррупции на 35 государственных предприятиях, 15 из которых по размерам активов входят в ТОП-100 госкомпаний по версии Министерства экономического развития и торговли.
По предварительным оценкам, суммарные убытки, причиненные этим предприятиям криминальными коррупционными нарушениями, превышают 20 млрд гривен. Как отмечается в сообщении, наиболее "коррумпированными" являются компании, относящиеся к топливно-энергетическому, аграрно-промышленному, горно-металлургическому комплексам, химической промышленности, транспортной отрасли.
По состоянию на начало апреля 2017 года о подозрении в нанесении ущерба госпредприятиям сообщено 78 лицам. В большинстве преступных схем задействованы руководители среднего и высшего звена.
Кроме того, детективы НАБУ и прокуроры САП направили в суд 24 дела, касающиеся деятельности госкомпаний, обвинительные акты составлены в отношении 41 лица.
Отмечается, что благодаря работе НАБУ в 2016 году на счета госкомпаний возвращено 116 млн гривен. При этом хищение еще почти полмиллиарда гривен удалось предотвратить. Ликвидировано несколько масштабных коррупционных схем. Наибольший общественный резонанс в течение прошлого года получили расследования, связанные с такими компаниями, как "Укргаздобыча", "Запорожьеоблэнерго", "Государственная продовольственно-зерновая корпорация", "Одесский припортовый завод", "Объединенная горно-химическая компания", "Запорожский титано-магниевый комбинат" и другие.
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насиров и прошмандовский уже не друзья Порошенка?
или гонтарева НАБУ расследует выведение средств Нацбанка из Украины через австрийские банки
друзей порошенка как раз и трогают отсюда и все палки в колеса набу и обвинения в ее неефективности работа набу вручать подозрения в суд дальше сидит петина прокуратура и мафиозные суды выпускающие под залоги.создание антикоррупционного суда петя тормозит.
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Если ты берёшь деньги в банке и не отдаешь - ты в долговой яме.
А тут взял у госцдарства мат ценности в управление и просрал.
Где твое место ???
Правильно - у параши, не путать с ПАрашшей.
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крутят репутацию через тимошенковское правильноговорение рабиновичу. Вот с тех и нужно начинать - кто пиарит коррупционеров рабиновичей, распространяют "это(подлость) касается каждого" и не проверяет денно и ночьно оборонпром и госпредприятия на коррупцию. Оборонпром мог бы уже продать 250 оплотов тайланду
и 300 пакистану и на эти деньги построить 500 штук в украинкую армию. А они 4 года одни только башни катают к оплотам по 18 месяцам. Ведь малышева способен строить до тысячи танков в год(не меньше 300), и это не привлекая другие БТРЗ. Рынки для украины открыты, а для раши закрыты. КБ Морозова вообще полный штиль. За 4года войны и слова не обранили о что-то новом.
МОЧИТЕ ЖУРНАШЛЮХ как это исламисты делают, против которых они боятся и слово обронить.
Все видели как кадырова боятся журнашлюхи, как они перед ним лапками пляшут. Потому что кадыров регулярно регулирует их поголовье.
Потому народу тоже нужно регулярно уничтожать журнашлюх.
Правильное регулярное уничтожение журнашлюх ведет к процветанию народа, неуничтожение падальжурнашлюх ведет к тотальной нищете, хуже всех в европе и нападению агрессора.
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1,5 миллиарда долларов = 40,5 миллиардов гривен и всего одно уголовное дело вместо 49 дел.
НАБУ реально не борется с коррупцией, НАБУ нравится сам процесс борьбы.
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