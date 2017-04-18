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 Политика Украины
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 НАБУ расследует 49 дел о коррупции на госпредприятиях: сумма убытков превышает 20 млрд гривен. ИНФОГРАФИКА+ВИДЕО

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины по состоянию на конец марта 2017 года расследовали 319 уголовных производств.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

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"Всего детективы Национального антикоррупционного бюро осуществляют досудебное расследование по 319 уголовным производствам (по состоянию на 31.03.2017). Совокупный размер предмета расследуемых преступлений превышает 85 млрд гривен", - сказано в сообщении.

Как отмечается, 49 производств касаются коррупции на 35 государственных предприятиях, 15 из которых по размерам активов входят в ТОП-100 госкомпаний по версии Министерства экономического развития и торговли.

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По предварительным оценкам, суммарные убытки, причиненные этим предприятиям криминальными коррупционными нарушениями, превышают 20 млрд гривен. Как отмечается в сообщении, наиболее "коррумпированными" являются компании, относящиеся к топливно-энергетическому, аграрно-промышленному, горно-металлургическому комплексам, химической промышленности, транспортной отрасли.

По состоянию на начало апреля 2017 года о подозрении в нанесении ущерба госпредприятиям сообщено 78 лицам. В большинстве преступных схем задействованы руководители среднего и высшего звена.

Кроме того, детективы НАБУ и прокуроры САП направили в суд 24 дела, касающиеся деятельности госкомпаний, обвинительные акты составлены в отношении 41 лица.

Отмечается, что благодаря работе НАБУ в 2016 году на счета госкомпаний возвращено 116 млн гривен. При этом хищение еще почти полмиллиарда гривен удалось предотвратить. Ликвидировано несколько масштабных коррупционных схем. Наибольший общественный резонанс в течение прошлого года получили расследования, связанные с такими компаниями, как "Укргаздобыча", "Запорожьеоблэнерго", "Государственная продовольственно-зерновая корпорация", "Одесский припортовый завод", "Объединенная горно-химическая компания", "Запорожский титано-магниевый комбинат" и другие.

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НАБУ расследует 49 дел о коррупции на госпредприятиях: сумма убытков превышает 20 млрд гривен 01НАБУ расследует 49 дел о коррупции на госпредприятиях: сумма убытков превышает 20 млрд гривен 02НАБУ расследует 49 дел о коррупции на госпредприятиях: сумма убытков превышает 20 млрд гривен 03НАБУ расследует 49 дел о коррупции на госпредприятиях: сумма убытков превышает 20 млрд гривен 04
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Могу вас удивить . Сумма в разы больше .Рыго - шоколадные доворовуют страну .. Главное не дать им убежать в московию .
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Могу Вас удивить - НАБУ почему-то не трогает этих самых "шоколадных", потому они себе спокойно и доворовуют страну и новые схемы строят! НАБУ по всей видимости под их контролем, иначе как объяснить что никого из друзей Порошенко - Кононенко, Гонтарева и т.д - не трогают? Совпадение? Не думаю...
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Иногда складывается впечатление, что все эти новый антикоррупционные органы были созданы лишь с одной целью - создать новый силовой инструмент влияния на оппонентов для команды Президента - такой себе политический инструмент силового рекета! А говорить будут про реформы и прозрачность! Когда же закончиться эта показуха!
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НАПЗК петя контролирует а Холодницкого с Ситником нет
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могу тебя удивить
насиров и прошмандовский уже не друзья Порошенка?
или гонтарева НАБУ расследует выведение средств Нацбанка из Украины через австрийские банки
друзей порошенка как раз и трогают отсюда и все палки в колеса набу и обвинения в ее неефективности работа набу вручать подозрения в суд дальше сидит петина прокуратура и мафиозные суды выпускающие под залоги.создание антикоррупционного суда петя тормозит.
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Во всей этой вашей логике непонятно одно - откуда вы решили что петя томозит создание судов? Это процесс не легкий и для него нужно менять Конституцию как никак, да и вообще - что решат эти новые суды? Будут суды для избранных коррупционеров - типа чистые и честные, а все остальные мы оставляем как есть и простые люди никогда не получат право на справедливый суд? Чувствуете, что здесь диссонанс получается?
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Яркий пример тому есть ситуация с офшорами. Вспомните как все обсуждали, все СМИ об этом трубили, заграницей тоже. И как успешно все забыли, замяли, а НАБУ сделало вид, что ничего не заметило.
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А что вы хотели от ГОС. предприятий? Тоже мне нашли эффективного собственника.
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ГОС предприятия только тогда будут эффективны, когда их топ менеджеры будут сидеть в тюрьмах за коррупцию и хреновое руководство.
Если ты берёшь деньги в банке и не отдаешь - ты в долговой яме.
А тут взял у госцдарства мат ценности в управление и просрал.
Где твое место ???
Правильно - у параши, не путать с ПАрашшей.
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То что НАБУ вот эти все отчёты и инфографики предоставляет, никак не поможет борьбе с коррупцией! и никто не почувствовал, что в стране работают антикоррупционные органы, все это напоминает какое-то цирковое представление, где господин Сытник только марионетка в руках АП
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у тебя сложилось неправильное мнение господин Сытник арестовл господина насралова ставленника господина порошенка а апеляционый суд который контролирует господин грановский его выпустил без судебной реформы и прокурорский работа новых антикоррупционных органов будет блокироваться петиной бандой.
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Рябит в глазах от цифр украденных миллиардов! А что еще от статистики?
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Бюторасты еще не разбежались из темы о Саакашвили, щаз сюда приползут тему носков раскрывать...Но в этот раз говнецо поплеваться в НАБУ им будут скотыняки подкидывать...
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НАеБУ только графики и умеет рисовать. КПД этой конторы - зеро. Только бюджетное бабло просаживают
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так главное, что бюджет НАБУ растет из года в год. В этом году им заложили бюджет на миллионов 200 больше - более 700 млн гривен! Это за какие заслуги мы их кормить должны? За то, чтобы Президент себя чувствовал спокойно под прикрытием "органа по борьбе с коррупцией номер 1"?
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А меня вот больше всего возмущает то, что детективы НАБУ получают ну очень высокие зарплаты,но при этом судя по отсутствию результатов работы - просто не заслуживают ее! и почему-то в Румынии антикоррупционным органам не нужны дорогие носки и элитное снаряжение и там люди работают и результативно борются с коррупцией,а у нас один пиар
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Видимо потому, что эти детективы не патриоты, а банальные наёмники. Отсюда и результаты. Патриоты и за 1/10 той зарплаты давно бы навели порядок.
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Потому что понабирали детективов НАБУ из бывших работников ГПУ и других спецслужб, но методы работы у них такие же остались, как и раньше - никакого конструктива
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Всех кто работает за большие деньги надо гнать. Это не специалисты - это хапуги. В НАБУ , судах, прокуратуре должны работать идейные люди. Зарплата должна быть выше средней, но разумной, незаоблачной. Желающих будет достаточно. А сегодняшние все блатные и отмазку для большой з/платы (типа чтоб взяток не брали) сами себе придумали. Все зарплаты бюджетников должны быть сбалансированы и привязаны к экономическим возможностям государства. Ищем копейки пенсионерам и сотни тысяч платим следователям.
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Так если бюро, это "ручной" орган президента, так пусть он за свой личный счет их содержит, они же только его указания выполняют. Для народа и для страны НАБУ ничего не делает, только рассказывает, как скоро всех посадит, но прошло 2 года и никто не сидит))
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Я такі інфографіки і безплатно вмію малювати - коли хоч один фігурант буде сидіти???
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Еще один аргумент за возврат смертной казни ворам в Украине, иначе так и будут воровать. Но ведь прокуратура и суды в одной упряжке с ворами. Как тут быть?
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Что-что, а вот подавать информацию "сочно" в НАБУ научились, классных наняли пиарщиков, которые умеют играть словами и цифрами! Вот только не верит народ уже этому - показуха людей не привлекает, они научились разделять бутафорию от истины! А правда в том, что нет никого из топ-чиновников нынешней власти в тюрьме! Получается НАБУ с ними в связке? Прикрывает делишки черные?
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Два года, а результат - хер да нихера. Одни картинки. Вы еще помните сколько стоят ваши носки?
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Дик а скількі повернули до бюджету ...та конфісковано !? .
НАБУ расследует 49 дел о коррупции на госпредприятиях: сумма убытков превышает 20 млрд гривен - Цензор.НЕТ 2714 ...
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Укроборонпром только правда ком юа пытается проверять на коррупцию, на вооружение народа от агрессоров(чтобы кишки народа не летали по чем зря, потому что так захотелось куйлу). ОСТАЛЬНЫМ ПИДАР ЖУРНАШЛЮХАМ начхать. Они за деньги
крутят репутацию через тимошенковское правильноговорение рабиновичу. Вот с тех и нужно начинать - кто пиарит коррупционеров рабиновичей, распространяют "это(подлость) касается каждого" и не проверяет денно и ночьно оборонпром и госпредприятия на коррупцию. Оборонпром мог бы уже продать 250 оплотов тайланду
и 300 пакистану и на эти деньги построить 500 штук в украинкую армию. А они 4 года одни только башни катают к оплотам по 18 месяцам. Ведь малышева способен строить до тысячи танков в год(не меньше 300), и это не привлекая другие БТРЗ. Рынки для украины открыты, а для раши закрыты. КБ Морозова вообще полный штиль. За 4года войны и слова не обранили о что-то новом.
МОЧИТЕ ЖУРНАШЛЮХ как это исламисты делают, против которых они боятся и слово обронить.
Все видели как кадырова боятся журнашлюхи, как они перед ним лапками пляшут. Потому что кадыров регулярно регулирует их поголовье.
Потому народу тоже нужно регулярно уничтожать журнашлюх.
Правильное регулярное уничтожение журнашлюх ведет к процветанию народа, неуничтожение падальжурнашлюх ведет к тотальной нищете, хуже всех в европе и нападению агрессора.
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"250 оплотов тайланду и 300 пакистану и на эти деньги построить 500 штук в украинкую армию" - это вы с учётом, что деньги на 50 Оплотов украдут?
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Борьба с коррупцией, как построение коммунизма при совке. Хватит на мнгогИя годы. Не одно поколение на этом озолотится.
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НАБУ расследует 49 дел о коррупции на госпредприятиях: сумма убытков превышает 20 млрд гривен. - Валерия Гонтарева и ее подельники из компании ICU принимали участие в краже средств из госбанков. За 3 года было выведено на офшоры семьи более 1, 5 миллиарда долларов (Это доказанные официальные цифры ДОКУМЕНТАМИ)
1,5 миллиарда долларов = 40,5 миллиардов гривен и всего одно уголовное дело вместо 49 дел.
НАБУ реально не борется с коррупцией, НАБУ нравится сам процесс борьбы.
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Тепеь понятно зачем на НАБУ работает целая пресс-служба. Чтоб инофграфику рисовать и статьи писать. И именно за это мы платит по 700 млн с бюджета, верней из личных карманов, каждый год
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныНАБУ расследует 49 дел о коррупции на госпредприятиях: сумма убытков превышает 20 млрд гривен. ИНФОГРАФИКА+ВИДЕО
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