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 Общество, Здоровье
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 "Из восьми рецептов, только два лекарства отпустили, а остальных нет", - пациенты жалуются на сбои в работе правительственной программы "Доступні ліки". ВИДЕО

Пациенты, имеющие право на бесплатные лекарства по правительственной программе "Доступні ліки", говорят о технических сбоях и отсутствии лекарств, назначаемых семейными врачами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, проблемы с получением выписанных препаратов возникают и в столице, и в областных центрах.

"Десять типов лекарств я принимаю ежедневно. Из восьми рецептов, только по двух мне отпустили, а остальных нет", - говорит житель Винницы Борис Штефан.

Получить по четырем рецептам лекарства в Киеве больному сахарным диабетом Николаю не удалось вообще. В аптеке, в которую он обратился, заявили о технических сбоях.

Профильные специалисты говорят о том, что средств, выделенных правительством на программу в этом году, а это полмиллиарда гривен, недостаточно для работы без сбоев в поставках лекарств.

"Это хорошая и правильная вещь, но надо было выделить пять миллиардов, десять миллиардов потому, что на сегодняшний день аптеки практически вынуждены кредитовать государственную программу", - говорит глава Международного благотворительного фонда "Здоров'я українського народу" Сергей Сошинский.

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а кто то рассчитывал на другое ну есть еще ЛОХИ есть!!
Подождите люди скоро с очередным удивлением будите узнавать что в этой аптеке (которая в программе) лекарств нет а в аптеке через дорогу (которая не учавствует в программе) лекарства есть!! Думаю почему так будет объяснять не надо!!
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нормально еще
30% бесплатно все таки
интересно на сколько недель хватит оставшегося
вообще как то через жопу сделали
в Украине и бесплатно, такое бывает?
может через субсидии надо было как то
а кто не болеет, тому деньгами
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если кто не более тому деньгами... то как воровать будем
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" Пациенты, имеющие право на бесплатные лекарства по правительственной программе "Доступні ліки", говорят о технических сбоях и отсутствии лекарств назначаемых семейными врачами. "

Пиар Гройсмана , скатился в говно .
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Из восьми рецептов, только два лекарства отпустили, а остальных нет", - пациенты жалуются на сбои в работе правительственной программы "Доступні ліки". ВИДЕО
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