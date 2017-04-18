 "Из восьми рецептов, только два лекарства отпустили, а остальных нет", - пациенты жалуются на сбои в работе правительственной программы "Доступні ліки". ВИДЕО

"Десять типов лекарств я принимаю ежедневно. Из восьми рецептов, только по двух мне отпустили, а остальных нет", - говорит житель Винницы Борис Штефан.
Получить по четырем рецептам лекарства в Киеве больному сахарным диабетом Николаю не удалось вообще. В аптеке, в которую он обратился, заявили о технических сбоях.
Профильные специалисты говорят о том, что средств, выделенных правительством на программу в этом году, а это полмиллиарда гривен, недостаточно для работы без сбоев в поставках лекарств.
"Это хорошая и правильная вещь, но надо было выделить пять миллиардов, десять миллиардов потому, что на сегодняшний день аптеки практически вынуждены кредитовать государственную программу", - говорит глава Международного благотворительного фонда "Здоров'я українського народу" Сергей Сошинский.
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а кто то рассчитывал на другое ну есть еще ЛОХИ есть!!
Подождите люди скоро с очередным удивлением будите узнавать что в этой аптеке (которая в программе) лекарств нет а в аптеке через дорогу (которая не учавствует в программе) лекарства есть!! Думаю почему так будет объяснять не надо!!
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30% бесплатно все таки
интересно на сколько недель хватит оставшегося
вообще как то через жопу сделали
в Украине и бесплатно, такое бывает?
может через субсидии надо было как то
а кто не болеет, тому деньгами
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Пиар Гройсмана , скатился в говно .
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