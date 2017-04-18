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 Политика Украины, Общество, За рубежом
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Все про:война (3139) Путин (23642) Россия (70008) аннексия (70)

 "Нас погрузили, перевезли на перешеек и сказали, что бандеровцы со Львова едут резать русских", - кубанский казак об участии "казачества" в аннексии Крыма и оккупации Донбасса. ВИДЕО

Евгений Панчук из "Кубанского казачьего войска" рассказал в штабе российского оппозиционера Алексея Навального об участии казачества в аннексии Крыма и оккупации Донбасса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи опубликованной штабом Навального, Панчук вскользь упоминает об участии "казачества" в оккупации территорий Донецкой и Луганской области, но достаточно подробно говорит о Крыме.

"В казачестве я 25 лет. То есть не рядовой казак, не вчера туда пришел. Участвовал во всех акциях. Был в Южной Осетии добровольцем. Был в Крыму. Ездили мы постоянно в прошлом году, в этом году уже денег нет, возили туда гуманитарку в Новороссию, а оттуда "двухсотых" забирали... За три года мы стали нищими. Просто нищебродами стали. И казаки стали нищими и русские стали и другие народы России. И когда мы шли в Крым, в Крыму мы были 27 февраля. Вот вспомните сейчас, кто нибудь говорил, что Крым будет российским? Нет. Эти события развернулись в последующие недели-две. Нас ночью погрузили, перевезли на перешеек и сказали, что бандеровцы со Львова едут резать русское население. Мы стояли на Чонгаре неделю и тут уже референдум. Потом присоединение Крыма к России. У нас Путин похож на Шуру Балаганова - украл у бабки три рубля, имея в кармане сто тысяч"... Он урвал кусочек Украины, потеряв все государство", - рассказал Панчук.

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кацапы - зачетные ДИБИЛЫ, с большой буквы, безнадежные, конченные ДИБИЛЫ
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теперь за это все резать русских хотят и бандеровцы и не бандеровцы))
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Какая- то не стыковочка . А как- же быть с борьбой с гамериканцами ???Они уже три года воюют с ними и до сих пор не одного так и не видели !
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Благодаря х*йлу мир разделился на русофобов и тех, кто о "русских" никогда не слышал.
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Там є сакральний Будинок профспілок для кацапів.
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НЕ КАЦАКП ПЛЮС РОССИЯН РАВНО ТАТАРО МОНГОЛЬСКОЕ ИГО...
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Он мне чемто напоминает Львовский мусор ,его тоже грузят а потом кудато везут Дебил
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ИДИОТЫ !!!Там каждый верит в ржание лаврова и мычания задрота из пидерских подворотен ПУЙЛА !!! На раисе нет нации - там стадо .
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Денег не будет до полного разложения тупа рабсия подвившаяся Крымом и войной на Донбассе.
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Неудивительно почему у карлика в паРаше такой высокий рейтинг.А все потому, что кацапы тупые животные.
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Шёл казак куда-то вдаль. На груди была медаль
«За отвагу», «За победу», «За приятную беседу»,
«За научные труды», «За охрану всей среды»,
две медали космонавта, орден игрока Варкрафта,
символ сдачи ГТО, «Прохождение ТО»,
Клуб беременных «Журавлик», Гардероб ДК «Гидравлик»,
«Альтависта точка ком», «Общество больных грибком»,
Капитан игры «Зарница», «Гомельская психбольница»,
табакерка и огниво, восемь Крышечек от пива,
«Фестиваль цыганской пляски», «Крановщик, работай в каске!»
«Берегись велосипеда», «Тридцать восемь лет Победы»
Орден "РСФСР", тайный орден «Тамплиер»,
вкладыш жвачки «Лёлик-Болик», «Анонимный алкоголик»,
«Клуб ценителей вина», Символ панков из г*вна,
«SUSE-Linux», «Бизнес-тим», «Тында - город-побратим»
«Самый опытный водитель», «Лучший хряк-производитель»,
знак «Почетный водолаз», стикер «Путин-п*дарас»,
Октябрятская звезда, «Героиня мать труда»,
группа крови, и Ай-Пи, и пацифик на цепи.
Поскользнулся вдруг казак...И медальками - херак!
И теперь медальки все раскатились по шоссе.
Ребятишки! Дяди, тёти! Если где-нибудь найдете:
Орден Славы, Орден Мира, пуговку с гербом Алжира,
фенечку, консервный нож, малахитовую брошь,
Красный крест, Петровский крест, «Город Прага», «Город Брест»,
«Полковая медсестра», «Детство - чудная пора»,
«Эсперанто», «ЦСКА», личный номер лесника,
запонки к военной форме, «Лучший токарь», «Выхлоп в норме»,
«Похудей за пять минут», Молодежный клуб «Сохнут»,
«КГБ», «Почетный донор», «Частный фонд Елены Боннер»,
«Фестиваль чеченской моды», номерок фидошной ноды -
хоть медалькой, хоть значком поделитесь с казачком!
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"Герой" кацапстана - четырехзвездный пидар.
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Эта руссофашистакая мразь заскулила когда пайка хуйла кончилась.
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Я так понял, эти придурки хотят повторения событий 2го мая в Одессе.
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Особенно нравится эта сентенция "можем повторить", что оно может повторить - сожжение людей, причем своих же "единомышленников", дибил конченный
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День Шашлыка это круто!!)))
Обязательно отпраздную...
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Даже не знаю, что и сказать. Очередной русский долбень, который типа "прозрел". Однако не удивлюсь, что его "прозрение" окажется не на долго, и он не махнет скажем в Сирию, где тоже кто-то "режет русских людей".
Вон, у Асада в "5-м корпусе" за последние два месяца потери будь здоров. В том числе и среди кацапских "добровольцев".
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Самое мерзкое, что едут спасать русских, которых режут, именно туда где этого не происходит. А вот в Туркменистан почему то не поперлись, где кацапов сотнями реально резали и где они - люди реально второго сорта...
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Отихоньку рабы начинают гавкать на "сцарька" х#йла. Видать нового хозяина обрели и тот дал команду гафкать на старого, без этого никак в скрепной раборасосии!
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Не только хуйлопутин совершил преступление против Украины, а и подавляющее большинство кацапов, визжавших в истерике от счастья от совершаемого против Украины преступления
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"советску таблицу умножения"? А как же "Архимедовы штаны на все стороны равны"? Феерический долбодятел.
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Ось реквізити цього і попередніх зображень під ніком "Маркіз":
==================================

Web Server 174.35.55.22 USA - California CDNET-USA-1 CDNetworks Inc. 174.35.0.0 174.35.127.255 174.35.0.0/17 CDNetworks Inc. 1919 S. Bascom Avenue, Ste. 600, Campbell netops@cdnetworks.com ABUSE@cdnetworks.com +1-408-228-3703 ARIN
=====================================
Mail Server 81.19.74.8 Russian Federation RU-RAMBLER-20020128 81.19.64.0 81.19.95.255 81.19.64.0/19 Rambler Internet Holding Network Operation Center "Rambler Internet Holding" OJSC, Varshavskoe Highway, 9 building 1, Moscow, RU noc@rambler-co.ru abuse@rambler-co.ru +7 495 785-0012 +7 495 785-1701 RIPE NCC
=====================================
Domain Name Server 174.35.55.22 USA - California CDNET-USA-1 =========================================
Комусь ще щось не зрозуміло ???
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поржали с дебилизма расеян. им куй в сраку, но скажи что это скрепно - и поверят! И будут доказывать что так "делываивали!"
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А если еще лампы Ильича поменяют на лампы Эдисона?
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у этого кизяка-дибила в голове такая мешанина как винегрет
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Мы не знали, мыневинаваты насзаставили - НЕ ПРОКАТИТ, НАКАЗАНА БУДЕТ КАЖДАЯ РАШИСКАЯ МРАЗЬ КОТОРАЯ СТУИЛА НА УКРАИНСКУЮ ЗЕМЛЮ!!!
ВЕШАЙСЯ СУКА!!!
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бандеровцы со Львова едут резать русских"

Вот такие казаки тупые !
.
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а если тебе скажут прыгнуть с 10-этажки, тоже спрыгнешь??
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Кубанских казаков использовали как туалетную бумагу.
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Да ладно, они родились для этого, потомки сечевиков побежавших шакалить на людоедов сожравших их народ. И кацапы их заслуженно презирают по сей день, кубаноидами кличут, считают недалеким примитивным нечистоплотным быдлом.
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Ихние пропагондоны киздели про поезда с озверевшими биндеровцами-фашистами наверное целый месяц, даже последний дебил мог бы сообразить, что поезд из Львова до дамбаса не может идти столько времени
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Понимаешь, Серега, дебил - это еще не предел. Есть еще кретины и идиоты (т.н. "Шкала одаренности"). Вот идиот - это да, финиш.
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О, расчехлилась мразь имперская, кровь грузин, украинцев руки не печет? Сдохни говно безмозглое.
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Вывод кизяцек сдела правильный - просрал Путлер свою страну.
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Умом кацапа не понять. Признание ЛНР/ДНР и легализация своей армии на их территориях поможет вернуть братский украинский народ? В упор не могу понять чем он сам от критикуемого )(уйла отличается? А если завтра холодильник наполнится, то Навальный снова окажется мудаком?
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в 1998 году Россия чуть не влипла в дэфолт из за войны в Чечне
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а жаль что выжила(( щас бы скрепоносные севастопольцы даже не рыпались Родину предавать
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Безмозглый урод, которого кинули на бабло. Вот и вся причина его скулежа. По нем веревка плачет, а он решил еще свои преступления на общий обзор выставить. Кретин...
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Чиновники «приняли» от застройщика 51 несуществующую квартиру для сирот

Ночь.̶ Т̶у̶в̶а̶. Подворотня.
- Дядя, дай закурить
Мужик снимает куртку, шапку, часы, кошелек:
- Когда же вы уже накуритесь...

В Туве чиновники осмотрели и приняли у застройщика 51 квартиру в трех домах, предназначенных для передачи сиротам. Акты, фуршет, перечисление подрядчику 57 млн 182 тыс. 330 рублей за работу. Все чин чинарем, но есть нюанс:

«... как установила прокурорская проверка, названные в акте жилые помещения не построены. Так, жилой дом 90 "а" по улице Каа-Хем построен до окон первого этажа, под дом 90 "б" заложен фундамент, строительство дома 90 "в" не начато».
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Контрольные фразы - "в этом году уже денег нет" и "а оттуда "двухсотых" забирали".
Мужик, по ходу, до старости не доживет за разглашение гостайны.
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А ведь это не "рядовой кизяк". Это один из руководителей. Остальные ещё тупее!
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гребаные пиз***ки
чего вы всю жизнь к соседям лезите!! экспорт сталагмитов плять
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КРЫМский бандеровец‏ @CrimeaUA1 4 мин.4 минуты назад
Крым. Из Москвы летом пришлют "90 стройотрядовцев", которые будут строить мост. А бабло Ротенбергам
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на стволе мушки из флакона боЯРОШника не хватает а так зэбэст
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В этом вся россия - продажное пушечное мясо.
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Это казаковское отребья нужно душить при первой возможности...беспредельщики отмароженные.
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Костями собственными срать будете, козлячество 3/14дарасье...
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Казак не сказал о том - "бендеровцев" они перехватили или нет?
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какие нахер казаки оно 25 лет тама, плять -тупорылая атродья, сучары плять.
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Теперь вот -кто не поддерживает Вавана- бандеровец,не взирая на национальность и цвет кожи!
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А ведь маскаль не прозрел, нет он просто возмущается, што они обнищали и хуйло с подельниками не идет спасать эту вонючую ДЫРУ. Он же падла не разу не сказал, што убивать украинцев плохо, нет он сказал плохо, што не спасаем кацапов. Он хочет дойти до Львова или хоть принять дыру в состав вонючей клоаки. Закончить войну за 3 дня... наслушался шойгу лол
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Светофор в Кемерово на соплях. Этот парадоксальный "русский мир" https://www.youtube.com/watch?v=tPnmk93cy2o
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А понад дорогой мальчики в трусиках распятые висят... и тишина...
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Кацапы-явно тупиковая ветвь в развитии человечества. И что характерно-сами никогда не жили нормально,и не дают по человечески жить никому,к кому тольько могут дотянуться.Это у них уже на генном уровне.
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Когда кацапомразь уничтожаешь они сразу про "братскую" бружбу забекали.
Украинцы несловянам не братья.
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Что же ты так поздно взрослеть стал, ближе к полтиннику?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Нас погрузили, перевезли на перешеек и сказали, что бандеровцы со Львова едут резать русских", - кубанский казак об участии "казачества" в аннексии Крыма и оккупации Донбасса. ВИДЕО
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