 "Нас погрузили, перевезли на перешеек и сказали, что бандеровцы со Львова едут резать русских", - кубанский казак об участии "казачества" в аннексии Крыма и оккупации Донбасса. ВИДЕО

"В казачестве я 25 лет. То есть не рядовой казак, не вчера туда пришел. Участвовал во всех акциях. Был в Южной Осетии добровольцем. Был в Крыму. Ездили мы постоянно в прошлом году, в этом году уже денег нет, возили туда гуманитарку в Новороссию, а оттуда "двухсотых" забирали... За три года мы стали нищими. Просто нищебродами стали. И казаки стали нищими и русские стали и другие народы России. И когда мы шли в Крым, в Крыму мы были 27 февраля. Вот вспомните сейчас, кто нибудь говорил, что Крым будет российским? Нет. Эти события развернулись в последующие недели-две. Нас ночью погрузили, перевезли на перешеек и сказали, что бандеровцы со Львова едут резать русское население. Мы стояли на Чонгаре неделю и тут уже референдум. Потом присоединение Крыма к России. У нас Путин похож на Шуру Балаганова - украл у бабки три рубля, имея в кармане сто тысяч"... Он урвал кусочек Украины, потеряв все государство", - рассказал Панчук.
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«За отвагу», «За победу», «За приятную беседу»,
«За научные труды», «За охрану всей среды»,
две медали космонавта, орден игрока Варкрафта,
символ сдачи ГТО, «Прохождение ТО»,
Клуб беременных «Журавлик», Гардероб ДК «Гидравлик»,
«Альтависта точка ком», «Общество больных грибком»,
Капитан игры «Зарница», «Гомельская психбольница»,
табакерка и огниво, восемь Крышечек от пива,
«Фестиваль цыганской пляски», «Крановщик, работай в каске!»
«Берегись велосипеда», «Тридцать восемь лет Победы»
Орден "РСФСР", тайный орден «Тамплиер»,
вкладыш жвачки «Лёлик-Болик», «Анонимный алкоголик»,
«Клуб ценителей вина», Символ панков из г*вна,
«SUSE-Linux», «Бизнес-тим», «Тында - город-побратим»
«Самый опытный водитель», «Лучший хряк-производитель»,
знак «Почетный водолаз», стикер «Путин-п*дарас»,
Октябрятская звезда, «Героиня мать труда»,
группа крови, и Ай-Пи, и пацифик на цепи.
Поскользнулся вдруг казак...И медальками - херак!
И теперь медальки все раскатились по шоссе.
Ребятишки! Дяди, тёти! Если где-нибудь найдете:
Орден Славы, Орден Мира, пуговку с гербом Алжира,
фенечку, консервный нож, малахитовую брошь,
Красный крест, Петровский крест, «Город Прага», «Город Брест»,
«Полковая медсестра», «Детство - чудная пора»,
«Эсперанто», «ЦСКА», личный номер лесника,
запонки к военной форме, «Лучший токарь», «Выхлоп в норме»,
«Похудей за пять минут», Молодежный клуб «Сохнут»,
«КГБ», «Почетный донор», «Частный фонд Елены Боннер»,
«Фестиваль чеченской моды», номерок фидошной ноды -
хоть медалькой, хоть значком поделитесь с казачком!
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крутяк))
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Обязательно отпраздную...
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Вон, у Асада в "5-м корпусе" за последние два месяца потери будь здоров. В том числе и среди кацапских "добровольцев".
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Web Server 174.35.55.22 USA - California CDNET-USA-1 CDNetworks Inc. 174.35.0.0 174.35.127.255 174.35.0.0/17 CDNetworks Inc. 1919 S. Bascom Avenue, Ste. 600, Campbell netops@cdnetworks.com ABUSE@cdnetworks.com +1-408-228-3703 ARIN
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Mail Server 81.19.74.8 Russian Federation RU-RAMBLER-20020128 81.19.64.0 81.19.95.255 81.19.64.0/19 Rambler Internet Holding Network Operation Center "Rambler Internet Holding" OJSC, Varshavskoe Highway, 9 building 1, Moscow, RU noc@rambler-co.ru abuse@rambler-co.ru +7 495 785-0012 +7 495 785-1701 RIPE NCC
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Domain Name Server 174.35.55.22 USA - California CDNET-USA-1 =========================================
Комусь ще щось не зрозуміло ???
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ВЕШАЙСЯ СУКА!!!
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Вот такие казаки тупые !
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Ночь.̶ Т̶у̶в̶а̶. Подворотня.
- Дядя, дай закурить
Мужик снимает куртку, шапку, часы, кошелек:
- Когда же вы уже накуритесь...
В Туве чиновники осмотрели и приняли у застройщика 51 квартиру в трех домах, предназначенных для передачи сиротам. Акты, фуршет, перечисление подрядчику 57 млн 182 тыс. 330 рублей за работу. Все чин чинарем, но есть нюанс:
«... как установила прокурорская проверка, названные в акте жилые помещения не построены. Так, жилой дом 90 "а" по улице Каа-Хем построен до окон первого этажа, под дом 90 "б" заложен фундамент, строительство дома 90 "в" не начато».
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Мужик, по ходу, до старости не доживет за разглашение гостайны.
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чего вы всю жизнь к соседям лезите!! экспорт сталагмитов плять
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Крым. Из Москвы летом пришлют "90 стройотрядовцев", которые будут строить мост. А бабло Ротенбергам
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СССР .2.0: в оккупированном Крыму студентов отправят на сельхозработы http://15minut.org/news/170969-v-okkupirovannom-krymu-studentov-otpravyat-na-selhozraboty …
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Украинцы несловянам не братья.
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