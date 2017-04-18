 "Как бахнуло, и все посыпалось! Шо ж они делают?! Нашли кого бомбить - бабку 80 годов!", - жительница Авдеевки об обстреле. ВИДЕО

"Я сижу там на кроватке. Постелечку послала. Там у меня оконушко. Оно наполовину загорожено. Сверкануло там и бахнуло. Я вышла сюда. Начала молиться-креститься. Думаю, Господи, спаси меня и сохрани. Зашла и села. Ой, как еще раз бахнуло! Посыпалось, я выскочила. Шо ж они делают?! Нашли кого бомбить - бабку 80 годов!" - рассказывает одна из жительниц Авдеевки.
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«…надо искать мира с Великой Россией невзирая на то, что они нас убивают, нам дешевле мир чем война…»,
«..Крым российский, никаких татарских автономий..»,
«..поддерживаю Артеменко и Пинчука, это хорошие предложения..»,
«..у нас непорозуминня и конфликт, у нас гражданская война, нам надо искать мира с Великой Россией»,
«..хунта преследует людей желающих мира с Великой Россией..»,
«..нам надо раскрыть границы с Великой Россией и искать мир вместе с элитами Великой России..»,
«..на эфиры российские ездить не надо, но надо налаживать телемосты и улыбаться и мириться..»
«..стреляют на Востоке потому нам надо договориться с теми кто стреляет, вести с ними диалог и выполнять их условия, это наша миссия - искать с ними мира на любых условиях, это было бы неплохо..»
…дальше я от отвращения не смог смотреть, ау СБУ..
Источник: bombanews.pro
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ты ещё к гавнокомандующему обратись..
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Бабульки - это сила!
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