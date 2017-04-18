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 Политика Украины, Происшествия, Общество
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Все про:обстрел (6028) Россия (70008) Авдеевка (1441)

 "Как бахнуло, и все посыпалось! Шо ж они делают?! Нашли кого бомбить - бабку 80 годов!", - жительница Авдеевки об обстреле. ВИДЕО

Жители Авдеевки пытаются привести в порядок свои дома после обстрела со стороны российских боевиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Військове телебачення України, обстрел произошел в предпасхальный вечер около 18.00. Снарядами повреждено не менее восьми домов.

"Я сижу там на кроватке. Постелечку послала. Там у меня оконушко. Оно наполовину загорожено. Сверкануло там и бахнуло. Я вышла сюда. Начала молиться-креститься. Думаю, Господи, спаси меня и сохрани. Зашла и села. Ой, как еще раз бахнуло! Посыпалось, я выскочила. Шо ж они делают?! Нашли кого бомбить - бабку 80 годов!" - рассказывает одна из жительниц Авдеевки.

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Ганна Герман только что на 112:
«…надо искать мира с Великой Россией невзирая на то, что они нас убивают, нам дешевле мир чем война…»,
«..Крым российский, никаких татарских автономий..»,
«..поддерживаю Артеменко и Пинчука, это хорошие предложения..»,
«..у нас непорозуминня и конфликт, у нас гражданская война, нам надо искать мира с Великой Россией»,
«..хунта преследует людей желающих мира с Великой Россией..»,
«..нам надо раскрыть границы с Великой Россией и искать мир вместе с элитами Великой России..»,
«..на эфиры российские ездить не надо, но надо налаживать телемосты и улыбаться и мириться..»
«..стреляют на Востоке потому нам надо договориться с теми кто стреляет, вести с ними диалог и выполнять их условия, это наша миссия - искать с ними мира на любых условиях, это было бы неплохо..»
…дальше я от отвращения не смог смотреть, ау СБУ..
Источник: bombanews.pro
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Анна Герман агент КГБ ссср с 1978 года,погремушки " тереза","шмата" и тд..,завербована еще при учебе на факультете журналистики ЛГУ во Львове...
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Первый муж Герман офицер КГБ ссср В.Коровицын,сынок руководителя отдела КГБ усср по Львовской области.
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"... ау СБУ.. " "Как бахнуло и все посыпалось! Шо ж они делают?! Нашли кого бомбить - бабку 80 годов!", - жительница Авдеевки об обстреле - Цензор.НЕТ 4311
ты ещё к гавнокомандующему обратись..
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Ще вчора помітив на фотках що все пофарбоване в синьо-білі кольори ПР. Ось і мають результат.
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в Ютубе появилось видео задержания 85 летней бабули на РАБссии, 4 полицая бабусю зацапали вместе с плакатиком ничтоже сумяшеся в Воронок
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Ого! Аж четыре мордоворота потребовалось, чтобы заломать бабульку!
Бабульки - это сила!
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я когда смотрел в Ютюбе видео, хохотал что после анекдота про вяликую РАБссию вставшую с колен..
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Подумаешь,у меня не бахает живу в мирной Украине и тоже разваливается потолок.Так что это нормально.И я не понимаю в чём разница где проживать или выживать в Авдеевке или в городе мирном захваченным Рыгионалами разницы нет.
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Потолок ТВОЙ или РЫГИОНАЛОВ? Подыми задницу, руки в ноги и сделай СЕБЕ ремонт!
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Как это НЕ ТВОЯ, а ЧЬЯ КРЫША? Или вы живете в БАРАКЕ для РАБОВ???
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Крыша, подъезды, внутредомовые коммуникации - это всё СОБСТВЕННОСТЬ ХОЗЯЕВ ЖИЛЬЯ и их ОТВЕТСТВЕННОСТЬ содержать СВОЁ имущество (а вот как, это уже дело самих собственников)!
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А потом бабка скажет, что это укропы стреляли.
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Так кто же виноват, вырастить таких детей и внуков (РАБОВ ИМПЕРИИ), поди и сама была её РАБЫНЕЙ? За всё в этой жизни нужно расплачиваться, в том числе за собственную ПОКОРНОСТЬ!
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А спросить у них "кто стреляет" 90 % скажет "не знаю". И даже когда спрашиваешь "а в наших солдат кто стреляет", ведь почти каждый день раненые или убитые, тот же ответ. Там вата головного мозга, это практически не изличимо. И это при том, что в самый трудный период их кормили солдаты - кашей с тушенкой, хлебом, всем делились и помагали. Сейчас получают пенсии, продуктовые наборы, денежные выплаты, гуманитарку. И все равно ответ " не знаю"... P.S. дядя и тетя там живут.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Как бахнуло, и все посыпалось! Шо ж они делают?! Нашли кого бомбить - бабку 80 годов!", - жительница Авдеевки об обстреле. ВИДЕО
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