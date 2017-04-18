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 Политика Украины
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Все про:гимн (243) Донецк (7377) митинг (2784) украинцы (2508) флаг (750)

 "Восток и Запад вместе" и "Украина - не Россия": три года назад сотни жителей Донецка стали вдоль центральной улицы, держа флаги Украины и сине-желтые ленты. ВИДЕО

Значительная часть жителей Донецка три года назад как могли противостояли разворачивавшейся в регионе российской оккупации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.


Загрузка видео...

"Три года назад - 12 апреля 2014 г. - Донецк выглядел так. Тогда около 300 дончан стали вдоль центральной улицы, держа флаги Украины и сине-желтые ленты, и пели национальный гимн", - сказано в описании к видео, на котором запечатлена данная акция.

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да, было дело, но приказ был - сдать Донбасс
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Вопрос в том КТО ДАЛ ПРИКАЗ СДАТЬ ДОНЕЦК? Я думаю, что ( видя сегодняшнее влияние ) это ахметка убедил нашу власть сдать Донецк, чтобы его якобы не разрушили. И еще он , наверно, обещал нашей власти все порешать с сепарами и вернуть Украине Лугандон. Но у него не получилось , зато этот тихий договорняк по бандитски замазал всю киевскую власть и теперь они пляшут под дудку Азметки . Видим по коммуналкам и остальной наглой обдираловке. Спасибо блокаде- глаза обществу открыла.
Есть два человека в Украине , виноватые в продолжении врйны : Медведчук и азметов. Так бы давно ни одного сепаратиста в лугандоне не было.
Договорняки мимо общества- это всего плохо. Вот раша пыталась присадить США на такой договорняк . НО ТАМАГАВКИ не спали.
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Сознательно сдали Донбасс.Но получили результат,на который сами не рассчитывали.
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Турчинов и КО, вот главные виновники за сдачу Крыма и Донбасса.
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Решение принималось коллегиально, Турчинов был единственный , кто предложил воевать за Крым. Остальные обоссались. В стенограмме все есть ....
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гондона иваныча дыркина в Донецк уже "порох" любезно пропустил
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с танками, пзрк, бмп и кучей другого оружия был с февраля? интересно
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План операции по захвату Украины был принят 9 ноября 2013 года в генштабе РАБссии..,дыркин срочно уехал сюда для подгоготовки ДАУНетских хмырей на местах.Точно так же эта гнида воевали в Югославии и на Кавказе..,аль не знал биографию негодяя?
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"Целые сутки колонны боевиков покидали Славянск и Краматорск, и небольшое подразделение украинских воинов на Краматорском аэродроме наблюдало своими глазами длинные колонны. Но артиллерия и авиация получили приказ командующего АТО Муженко не стрелять" (с).
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Сдали Донбасс, а этих людей круто подставили, круто головы им отшибали, где встретят там и смерть.
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тю дурний жук,мені голову ніхто не відшиб.я живий і здоровий,хоча й не в Донецьку
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Не люди должны были с лентами стоять,а автоматчики в бронежилетах.... Как на банковой,например...Но договор дороже денег,Петя и Пастор сдали Крым и Донбасс...
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А вот США предложили не сопротивляться, они, мол, всё решат дипломатическим путём...
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кто это тебе говорил? Любят наши спихивать свои грехи на кого то, желательно чужого
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Джемилёв...
И я не сказал бы, что Обама не Нобелевский миротворец...
Кстати - почему ему досрочно выделили премию мира? За то, чтобы он на всё мирно и дипломатически закрывал глаза?
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Жень жалко что тебя заблокировали у.е.бо.ны, но ты прав
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а кто тогда мог защитить Украину? Пшонка,Якименко,Захарченко,или министр обороны Украины кацаПсин Лебедев с Индюковичем? :D
от силы было не более 5 000 человек,после присяги Порошенко 25 мая 2014 года,начали создавать по сути новую армию...
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От такой брихливой наглости твоей, челюсть отвисает.
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Крысыныш ,у меня профессинальная память на события с 1961 года.
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Так расскажи ему как Стрелков со своим табором со Славянска с ветерком выехал. И почему никто не препятствовал.
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А тогда обдроченцы были "идейные гуманисты" или такие-же, как и сейчас, как минимум, шантажисты?
Если есть документы, что их просто так пропустили, то тогда - в студию.
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Даже в той армии могли бы два штурмовика найти. Колона на трассе даже для вчерашнего выпускника не задача.
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А не помните, как схватили офицеров "Альфы"? Наводка предателей из СБУ?
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Это общеизвестно. "...нашелся украинский офицер - полковник - который умолял, а потом требовал у Муженко немедленно нанести удар по сосредоточению боевиков." (с) Однако, беспрепятственно пропустили, приказа стрелять не было.
http://patrioty.org.ua/blogs/operatsyia-po-perekrtyiu-hoshranyts-bla-sorvana-yz-za-toho-chto-boevykam-pozvolyly-vity-yz-slavianska--butusov-125168.html

"На этой дороге почему-то не оказалось ни одной группы украинского спецназа. Хотя утром министр обороны Гелетей въехал в Славянск с 6 группами из состава 3,8 полков, 140 центра. Были и другие спецподразделения в районе Славянска- 10-й отряд ГУР МО, 73-й центр, дополнительные силы.
Если бы эта сила была развернута на маршруте, о котором сообщали разведчики и многие военные, то банда Гиркина навсегда осталась бы в Славянке."
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Стрелков все это рассказал сам и про Славянск и про Краматорск..еле ноги унёс...ЮТЮБ в помощь..
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Там ещё есть ролик как нацгвардия штурмует! пустой город. Обезвреживает велосипедиста, обходит с флангов пушку и водружает знамя в освобождённом городе
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За что януковощ брал с населения деньги на армию и полицию?! Когда пришел оккупант, люди безоружные фактически остались лицом к лицу с убийцами . Да может быть внутренняя расприя. Сколько раз в Украине проходили были противостояния из за несогласия. Но это вторжение другои страны в момент такои очереднои внутренней расприи. При которой армия какая бы она ни была должна была оказать противостояние. До какои степени януковощ да и не только он те что до него, разложили армию. Спасибо добровольцам . Героям Слава!!!
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Крысы позорно сбежали на РАБссиию помощи просить у педофила
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Яке протівостояніє, коли дамбасяни лягали під колеса БТРів, не даючи армії знищити цю заразу в зародку?
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Пшонка, конечно! Он же вон как успешно "бесов" гонял, в чем разница с ЛДНР?
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Какие прекрасные веселые лица. Те съемки которые показывают сеичас с Донецка ( на праздники) похоже на видео с похорон.
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Вышли студенты. Стоят напротив Нац.технич.универа. Тогда еще верили, что разум победит мракобесие и жадность.
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Если бы они знали последствия русского мира тогда, то там были бы минимум десять тысяч на этом митинге.
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А кто запрещал учить историю "братских славянских православных воссоединений" с Парашей, как с Русью (Украина), так и с Литвой (Беларусь)?
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Больше людей пострадало, мирные митинги, до одного места, зато позволяют в кротчайшие сроки вычислить не согласных и нейтрализовать их. Что можно сделать прибывшим с автоматом.
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пока будем "держаться за руки друзья" вместо того, чтобы применять силу (там где надо), так и будет дальше...
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если человеку 1000 раз сказать что он свинья, на 1001 раз он захрюкает! это наглядный пример воздействия российской пропаганды.
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все кто стоял скорее всего уже не жители Донецка
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От і виходить,що в Донецьку було тільки 300 нормальних людей,патріотів,які віддають звіт своїм діям,зате інша бидломаса завивала з піною у рота "путенвведівайска".Ну от і вийшов такий результат...
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На фоне остальных енахуев и дебильцев - Донецк был самым патриотичным городом в Дон.области. Но совместные игрища таруты и ахметки его сдали. Не нашелся тогда для Донецкой области свой Коломойский. Много было совершено роковых ошибок, что уж вспоминать. А вот Луганск - это типичная коммуняцкая дыра совкодрочеров.
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Поверь и в Луганске тоже хватало патриотов, до сих пор марш патриотов тысячный помнят, запомнили всех луганские менты и собрали информацию, где и что, ох и охота началась в мае после захвата ОДА. Потом пало главное управление пограничной службы в луганской области, две недели держались против полторы тысяч боевиков, помощи так и не дождались, на автотранспорте с боями выехали, подбирая из других погран застав пограничников, пока добрались до Днепра куча раненых. Военные части с Луганска такими же образом выехали с города, заранее эвакуировав своих родных другими путями. Весело было, а когда прибыли на новое место службы, прокуратура завела на всех уголовные дела, за применение оружия (до сих пор дела тянутся).
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Догоняй! Е7Ы09‏ @mix_voronezh 2 ч.2 часа назад
С днем Радиолюбителя! Телевизор - это совокупность деталей подсоединенных таким образом, что на экране появляется изображение. Доброе утро!

"Восток и Запад вместе" и "Украина - не Россия": три года назад сотни жителей Донецка стали вдоль центральной улицы, держа флаги Украины и сине-желтые ленты - Цензор.НЕТ 2668
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Восток и Запад вместе" и "Украина - не Россия": три года назад сотни жителей Донецка стали вдоль центральной улицы, держа флаги Украины и сине-желтые ленты. ВИДЕО
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