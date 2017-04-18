 "Восток и Запад вместе" и "Украина - не Россия": три года назад сотни жителей Донецка стали вдоль центральной улицы, держа флаги Украины и сине-желтые ленты. ВИДЕО

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"Три года назад - 12 апреля 2014 г. - Донецк выглядел так. Тогда около 300 дончан стали вдоль центральной улицы, держа флаги Украины и сине-желтые ленты, и пели национальный гимн", - сказано в описании к видео, на котором запечатлена данная акция.
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Есть два человека в Украине , виноватые в продолжении врйны : Медведчук и азметов. Так бы давно ни одного сепаратиста в лугандоне не было.
Договорняки мимо общества- это всего плохо. Вот раша пыталась присадить США на такой договорняк . НО ТАМАГАВКИ не спали.
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И я не сказал бы, что Обама не Нобелевский миротворец...
Кстати - почему ему досрочно выделили премию мира? За то, чтобы он на всё мирно и дипломатически закрывал глаза?
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от силы было не более 5 000 человек,после присяги Порошенко 25 мая 2014 года,начали создавать по сути новую армию...
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Если есть документы, что их просто так пропустили, то тогда - в студию.
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http://patrioty.org.ua/blogs/operatsyia-po-perekrtyiu-hoshranyts-bla-sorvana-yz-za-toho-chto-boevykam-pozvolyly-vity-yz-slavianska--butusov-125168.html
"На этой дороге почему-то не оказалось ни одной группы украинского спецназа. Хотя утром министр обороны Гелетей въехал в Славянск с 6 группами из состава 3,8 полков, 140 центра. Были и другие спецподразделения в районе Славянска- 10-й отряд ГУР МО, 73-й центр, дополнительные силы.
Если бы эта сила была развернута на маршруте, о котором сообщали разведчики и многие военные, то банда Гиркина навсегда осталась бы в Славянке."
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Чуть выше.
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С днем Радиолюбителя! Телевизор - это совокупность деталей подсоединенных таким образом, что на экране появляется изображение. Доброе утро!
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