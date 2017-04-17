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 Происшествия
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Все про:драка (2057) конфликт (677) Николаев (1222)

 Массовая драка произошла в центре Николаева. ВИДЕО

В центре Николаева, на пересечении улиц Адмиральской и Соборной, произошла массовая драка. В ней участвовали около 20 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Novosti-N, между двумя компаниями молодых людей началась словесная перепалка, которая вскоре переросла в потасовку. Досталось не только участникам, но и припаркованным автомобилям. В какой-то момент эпицентр драки переместился на проезжую часть ул. Адмиральской.

Прибежавшие на место происшествия двое нацгвардейцев пытались уладить конфликт. Увидев, что к правоохранителям прибывает подкрепление, участники потасовки разбежались в разные стороны. Оставшиеся заявили, что никаких претензий друг к другу не имеют. Заявление о нападении или причинении телесных повреждений также никто писать не захотел.

Как сообщили свидетели происшествия, причиной конфликта якобы стали две конкурирующие между собой кофе-будки, стоящие в этом месте.

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Ех! Був би легальний короткоствол- була б массова перестрілка. І з десяток трупів.
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Ага. Всі ходили б ввічливі як негри в Гарлемі.
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Жалко что драчунов не забирают в армейский легион
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Та ну прям "нафсюсоборную"... Шумнули малёха и по норам разбежались...
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уже шерше, но не ля фам "причиной конфликта якобы стали две конкурирующие между собой кофе-будки, стоящие в этом месте." впринцепе разницы нет,было б желание причина найдётся, но тут не поделили будки, или будки не поделили, как то так
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М-да, не хотят прибылью с конкурентами делиться. Хотя и сами там незаконно стоят.
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Корабелы шороха не терпят !!!
Это Николаев, детка...
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Николаев прославился...
Но хотелось бы, чтобы не таким способом...
Ведь у нас много и хорошего есть!
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та ладно.. чего то я на "Преступности.Нет" такого не нашел. это вообще когда было то?
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Тема сисек не раскрыта, я только и успел заметить легкую тень с зонтиком, нахера такие новины с такой громкой назвой?...
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Вирішувати конфлікти шляхом діалогу стало ознакою поганого виховання, а хорошим тоном вважається якщо дати відразу в обличчя, порізати ножем, а ще краще вистрілити або кинути гранату.
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кофеинщики буянят от передоза .... за год их там уже тьма..)))
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Тема сисек не раскрыта, я только и успел заметить легкую тень с зонтиком, нахера такие новины с такой громкой назвой?...
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На Адмиральской и Соборной (Советской) отродясь будок небыло
Странно, на городском сайте происшествий нет такой новости за последнюю неделю
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Ха ! ''Удивили''... вот если бы они там цветочки сажали. .. тогда да
а так Всё как всегда. ..
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а говорят в Украине законов нет .вон увидели стражей правопорядка сразу разбежались .)))
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В Николаев-граде быдло еще то. Что не может не настораживать.
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Та, это не драка. От в 70-80-е помню( это я еще подростком наблюдал со стороны),и в начале 90-х, когда район на район - от это были драки. Ховались все, кроме бойцов. А менты были в постоянном а"уе. Меня тогда, в 91-м чуть по этому делу не посадили, чудом увильнул, терпила на очной ставке не признал. А это просто пьяная потасовка.
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Стрелок,не про будки речь,там кофемобили места не поделили,те к которым приезжают движнячить местные ночные волки на байках и весь хер до копейки.Это не масссовая драка,это даже не драка,так себе малолетки пошумели,провести профбеседу с владельцем кофетаврий,и наказать,заставить продавать чай,ну и конечно пару таблеток ВЛУПИДОЛА разделить на всех по чуть-чуть.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияМассовая драка произошла в центре Николаева. ВИДЕО
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