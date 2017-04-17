 Массовая драка произошла в центре Николаева. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Novosti-N, между двумя компаниями молодых людей началась словесная перепалка, которая вскоре переросла в потасовку. Досталось не только участникам, но и припаркованным автомобилям. В какой-то момент эпицентр драки переместился на проезжую часть ул. Адмиральской.
Прибежавшие на место происшествия двое нацгвардейцев пытались уладить конфликт. Увидев, что к правоохранителям прибывает подкрепление, участники потасовки разбежались в разные стороны. Оставшиеся заявили, что никаких претензий друг к другу не имеют. Заявление о нападении или причинении телесных повреждений также никто писать не захотел.
Как сообщили свидетели происшествия, причиной конфликта якобы стали две конкурирующие между собой кофе-будки, стоящие в этом месте.
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Это Николаев, детка...
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Но хотелось бы, чтобы не таким способом...
Ведь у нас много и хорошего есть!
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Странно, на городском сайте происшествий нет такой новости за последнюю неделю
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а так Всё как всегда. ..
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