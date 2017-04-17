 Задержан подозреваемый в организации теракта в питерском метро Азимов, - ФСБ. ВИДЕО

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в рамках возбужденного СК России уголовного дела по факту террористического акта 3.04.2017 в метрополитене города Санкт-Петербурга 17.04.2017 в Одинцовском районе Московской области задержан один из организаторов расследуемого преступления, выходец из Центрально-Азиатского региона Азимов Аброр Ахралович", - говорится в сообщении.
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По данным ФСБ, Азимов, 1990 года рождения, осуществил подготовку террориста-смертника Акбаржона Джалилова. Задержанный передан Следственному комитету.
В ходе задержания у Аброра Азимова, изъяли боевой пистолет.
Позже в сети появилось видео задержания
ФСБ опубликовала видео задержания предположительного организатора теракта в питерском метро pic.twitter.com/Fp7ItjtGDM- Meduza (@meduzaproject) 17 апреля 2017 г.
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вскарабкался во власть по обломкам взорванных жилых домов: сразу понял, что под
ним непочатый край лохов! Их грабь, убивай, а они еще добавки попросят!
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государственности, конечно, есть обожатели. Один из них - Кадыров, который
любит Россию приблизительно за 1 млрд
рублей в день…» А. Г. Невзоров.
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Хотя с тем, что Куйло все взорвал я согласен.
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По Массаду, Ми-6 и ЦРУ такая же эрудированность?
А из службистов СБУ хоть одного знаешь?
От уж эти кацапские уши )))
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могу просто послать.
ты ещё цветы на могилку отвези этому кацапскому фсбешнику
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Источник: http://u-news.com.ua/43419-nu-i-gadina-ty-donald-stihi-rossiyanki-protiv-trampa-zastavili-socseti-rydat-ot-smeha.html
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И поражает не то, что власть убивает граждан своей страны, прикрываясь озабоченностью "терроризма".
А то, что родственники граждан, убитых властью, после этого боготворят эту же власть...
Пизд@ц какой-то...
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1. Внешность лоха (лицо крысиное, волосы цвета соломы, глаза мерзкие........,
рост недомерка);
2. Закомплексован (зачесывает остатки мерзких волос и клеит их на лысину,
сделало уколы ботокса для омоложения, нормальному мужику этого не надо);
3. На старости лет бросило семью, оставил жену, которая далеко не молода, так
поступает МРАЗЬ;
4. Не держит своего слова, говорит не правду (в Крыму солдат России нет, потом
сказало были);
5. Целует мальчика на улице в живот, ни один нормальный мужик такого не
сделает;
6. Труслив, обидчив и мстителен....
Можно долго продолжать, но и этого достаточно, чтобы понять , что оно Х..йло.
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Так просто легче, следующим будет Б.Б.Б.
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так вын вже давно ...того ...
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- Лейтенант, ты что гонишь? Взрыв вообще был только один!
- Мм.... Товарищ полковник, может давайте по быстрому еще что-то взорвем - не переписывать же протокол?
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я вот одного не понимаю - почему ФСБ не попросят ИГИЛ взять питерский "теракт" на себя?
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на митингах в масках, а тут без масок и по ходу даже без бронежилетов и не доставая оружия шли на задержание боевика...
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