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"Платон" ведет к обнищанию России", - хроника протестов дальнобойщиков на юге РФ. ВИДЕО
Введение системы взимания платы с автомобилей под названием "Платон" вызвала массовые протесты водителей-дальнобойщиков на юге России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, акциями против "Платона" охвачены Волгоград, Дагестан, Чеченская республика, Ингушетия, Осетия, Карачаево-Черкесская республика, Ставропольский край, Краснодарский край, Ростовская и Воронежская области.
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Забастовка грузоперевозчиков в Чили 1972-1973 (исп. Huelga de camioneros 1972 y 1973) - крупномасштабная политическая забастовка владельцев и водителей грузового автотранспорта в Чили 1972-1973. Была направлена против левого правительства Сальвадора Альенде. Проводилась под правыми антимарксистскими, антикоммунистическими лозунгами. Сильно усугубила социально-экономический и политический кризис, способствовала свержению Альенде 11 сентября 1973 года.
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в расії майдан нє прайдьот!
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Эти же пусть идут работают , а не майданят
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https://www.youtube.com/watch?v=kYfK_bTkzJ8
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которые скинут банду Гебешную с плечь россиян?
Вопрос к самим россиянам.
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Не даюсь им зарррабатать...))))
Таки вяличяственна и сакральненька...)))
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Трава уже вылезла.
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