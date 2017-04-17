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Все про:протест (5399) Россия (69986) водители (547) дальнобойщики (51)

 "Платон" ведет к обнищанию России", - хроника протестов дальнобойщиков на юге РФ. ВИДЕО

Введение системы взимания платы с автомобилей под названием "Платон" вызвала массовые протесты водителей-дальнобойщиков на юге России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, акциями против "Платона" охвачены Волгоград, Дагестан, Чеченская республика, Ингушетия, Осетия, Карачаево-Черкесская республика, Ставропольский край, Краснодарский край, Ростовская и Воронежская области.

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Гори-гори ,моя звезда..Звезда омерзительного счастья ))) Давайте зажигайте !
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а еще в прошлом году дальнобои Дагестана готовы были за путена Обамыча в клочья рвать. . Это им Обама "Платон" втюхивает, а не хуйло с Ротенбергами. Больная страна
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Дальнобойщики - это особая каста людей.думаю, что Роттенберги пойдут на уступки, ибо плохо все может закончится для опг ОЗЕРО.
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а ним ли не пофиг,что и куда ведет этих зомби? В могилу б их там оптом вело... Чтоб на планете было чище
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нам это не грозит, поскольку плату не взимают даже с львовских мусоровозов (40т.)
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Платоническая любовь, а что же делает Антон с дальнобойщиками ))
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Забастовка грузоперевозчиков в Чили 1972-1973

Забастовка грузоперевозчиков в Чили 1972-1973 (исп. Huelga de camioneros 1972 y 1973) - крупномасштабная политическая забастовка владельцев и водителей грузового автотранспорта в Чили 1972-1973. Была направлена против левого правительства Сальвадора Альенде. Проводилась под правыми антимарксистскими, антикоммунистическими лозунгами. Сильно усугубила социально-экономический и политический кризис, способствовала свержению Альенде 11 сентября 1973 года.

"Платон" ведет к обнищанию России", - хроника протестов дальнобойщиков на юге РФ - Цензор.НЕТ 835
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розстріляти майдануту наволоч!
в расії майдан нє прайдьот!
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Денег на кремлядские войнушки нужно много поэтому "платонов" для росисян будет всё больше и больше.
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Все что ведет к обнищанию россию ведет к окончанию АТО
Эти же пусть идут работают , а не майданят
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Впереди голод В 34 х регионах пустеют скалады из за Платона 13 04 2017

https://www.youtube.com/watch?v=kYfK_bTkzJ8
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Найдётся ли на Московии новый Минин и Пожарский,
которые скинут банду Гебешную с плечь россиян?
Вопрос к самим россиянам.
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Совсем страх потеряли ??! Не даром омону дали право расстреливать толпу !!!
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Зато какакието обздыхватварьоныя мордочки.... Пааанятнаа, Я -Укроп и ВиноВат..
Не даюсь им зарррабатать...))))
Таки вяличяственна и сакральненька...)))
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Опять этот долбаный кривой плеер. Цензор, тот кто вам его продал, жестоко надул вас.
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чем больше проблем у кацапов тем лутше для Украины
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не уж то хйло даст слабинку как никак 17 на дворе скрепа бунта с мордобитием кацап кацапа где под присмотром кавказцев ?
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Платон" ведет к обнищанию России", - хроника протестов дальнобойщиков на юге РФ. ВИДЕО
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