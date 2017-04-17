 "Заткнись, сиди, помалкивай. Кто ты такой, гнилье?", - я этого ждал 50 лет", - Жириновский о "нормальном языке" зампостпреда РФ в ООН. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
, Жириновский заявил, что много лет ждал изменения российской политической риторики в этой международной организации.
"Впервые русский дипломат начал говорить нормальным языком. Я этого ждал 50 лет: "Заткнись, сиди, помалкивай. Кто ты такой, гнилье?". Вот так нужно разговаривать! Тогда они будут бояться. Они охамели!", - сказал Жириновский. Смотрите также: "Посмотри на меня, что ты глаза отводишь?", - представитель РФ в ООН в хамской форме обратился к британскому коллеге. ВИДЕО
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
)))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Донецк в подарок Гиркину «Великое достижение», известное, как освобождение Славянска, на самом деле было сливом Донецка. По указанию Муженко, банде Гиркина разрешили беспрепятственно проследовать из Славянска в Донецк. Три тысячи террористов со всем вооружением неспешно двигались около 4 часов, и были как на ладони. ВСУ спокойно наблюдали перегруппировку, патриотически настроенные офицеры передавали координаты целей, буквально требуя открыть огонь по движущейся колонне. Артиллеристы держали гиркинцев и мотороловцев на прицеле, над бандитами кружила украинская авиация, но на применение артиллерии действовал запрет Муженко. В итоге Гиркину и Мотороле достался миллионный город. Когда это стало предметом разбора, Муженко ссылался на то, что в колонне были мирные граждане и даже дети. Но, по словам тех нескольких пленных, которые действительно находились в колонне, из примерно 3000 террористов мирных (да и то условно) было пару десятков: жены и матери боевиков. В том числе - «ополченка» Лена которая стала женой российского «туриста» Моторолы. А к каким жертвам этот странный «гуманизм» Муженко, не пожелавшего расстреливать гиркинскую банду привел в последствии? И в гуманности ли дело или в чем-то другом? Вопросы о возможной работе Муженко на Россию возникают у военных давно. Но, почему-то не возникают ни у военной прокуратуры, ни у СБУ. Которые не смеют приблизиться к «военному фавориту» Президента.
Ответить