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 Общество, За рубежом
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Все про:ООН (2041) Россия (69984)

 "Заткнись, сиди, помалкивай. Кто ты такой, гнилье?", - я этого ждал 50 лет", - Жириновский о "нормальном языке" зампостпреда РФ в ООН. ВИДЕО

Депутат российской Госдумы Владимир Жириновский назвал "нормальным языком" не дипломатическое обращение зампостпреда России при ООН Владимира Сафронкова к представителю Великобритании в ООН Мэтью Райкрофту.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Жириновский заявил, что много лет ждал изменения российской политической риторики в этой международной организации.

"Впервые русский дипломат начал говорить нормальным языком. Я этого ждал 50 лет: "Заткнись, сиди, помалкивай. Кто ты такой, гнилье?". Вот так нужно разговаривать! Тогда они будут бояться. Они охамели!", - сказал Жириновский.

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Этот болезный сказал что северная корея вломила штатам?) Или мне послышалось?)
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сказал. или... у нас групповая слуховая галлюцинация...
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Гопники воспитывали еще журналистов западных. Говорили что у них плохое воспитание.
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))))))))))))))))))))))))))) кндр дала по морде сша ????!!!!!! ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Кацапи - які ж ви все таки юродиві..Зовсім нікчемна нація...
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Группа потерявшихся в джунглях русских туристов была найдена по матерящимся попугаям.
)))
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Когда парашу будут пи..ть ,причем жестко без всякого зазрения совести им нужно крутить этот видос и выступления их безумцев.Бандюки когда получают в рыло за беспредел,обычно скулят о справедливости.
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ЖИРИК бля !!!! зачем так долго ждал,50 лет,дебил ты бля?? сел бы на пару лет на кичу и слышал бы каждый день.Вот ты дятел кацапский тупой
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Зашёл на Цензор отдохнуть от российской пропаганды, и вот, на тебе, - Лавров, Песков, Жириновский...
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жирик накати еще шампусика за здоровье Трампа!
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Заткнись, сиди, помалкивай. Кто ты такой, гнилье?. Вот так нужно разговаривать! - и после этого: Они охамели! В этом все коцапы.Источник: http://censor.net.ua/v436618
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То что у нормальных людей свинство и вызывает отвращение - для свиньи кацапской - наслаждение
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Донецк в подарок Гиркину «Великое достижение», известное, как освобождение Славянска, на самом деле было сливом Донецка. По указанию Муженко, банде Гиркина разрешили беспрепятственно проследовать из Славянска в Донецк. Три тысячи террористов со всем вооружением неспешно двигались около 4 часов, и были как на ладони. ВСУ спокойно наблюдали перегруппировку, патриотически настроенные офицеры передавали координаты целей, буквально требуя открыть огонь по движущейся колонне. Артиллеристы держали гиркинцев и мотороловцев на прицеле, над бандитами кружила украинская авиация, но на применение артиллерии действовал запрет Муженко. В итоге Гиркину и Мотороле достался миллионный город. Когда это стало предметом разбора, Муженко ссылался на то, что в колонне были мирные граждане и даже дети. Но, по словам тех нескольких пленных, которые действительно находились в колонне, из примерно 3000 террористов мирных (да и то условно) было пару десятков: жены и матери боевиков. В том числе - «ополченка» Лена которая стала женой российского «туриста» Моторолы. А к каким жертвам этот странный «гуманизм» Муженко, не пожелавшего расстреливать гиркинскую банду привел в последствии? И в гуманности ли дело или в чем-то другом? Вопросы о возможной работе Муженко на Россию возникают у военных давно. Но, почему-то не возникают ни у военной прокуратуры, ни у СБУ. Которые не смеют приблизиться к «военному фавориту» Президента.
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Заткнись, сиди, помалкивай. Кто ты такой, гнилье?", - я этого ждал 50 лет", - Жириновский о "нормальном языке" зампостпреда РФ в ООН. ВИДЕО
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