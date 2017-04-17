 ФСБ РФ заявила о перекрытии крупного канала поставки оружия из Украины и ЕС. ВИДЕО

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Сообщается, что в отношении 54 выявленных участников указанной группы уже проведены следственные действия.
ФСБ заявляет, что из незаконного оборота изъяли боевое и модернизированное, а также подготовленное к восстановлению боевых характеристик оружие:
- 18 пулеметов ("Максим", "РПД", "МГ-43", "РГГК"),
- 43 автомата ("АКСУ", "АКМ", "АК-74", "АК-47", "МП-43"),
- 29 пистолетов-пулеметов ("ППШ", "МП-40", "ППД", "МП-5", "Кедр", "Витязь", "Томпсона"),
- 45 карабинов, винтовок и ружей,
- 97 пистолетов и револьверов ("Наган", "ТТ", "ПМ", "П-38", "Беретта", "Маузер", "Коровина", "Вальтер", "Люгер", "Марголина"),
- авиационная пушка времен Второй мировой войны,
- более 180 основных частей к огнестрельному оружию,
- свыше 16 тыс. боеприпасов различного калибра,
- 15 ручных осколочных гранат,
- более 21 килограмма взрывчатых веществ,
- наркотические вещества растительного происхождения,
- поддельные бланки разрешений на приобретение огнестрельного оружия, боеприпасов.
Кроме этого, как сообщается, прекращена деятельность 3 мастерских по изготовлению боеприпасов и модернизации огнестрельного оружия.
"Мероприятия по перекрытию каналов поставки из-за рубежа средств поражения продолжаются", - говорится в сообщении ФСБ.
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А просто "их-там-нету" ВОЗВРАЩАЮТСЯ НА РОДИНУ.
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Это сепары исторический музей подломили.
)))
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Ашо нада парашникам идейку падкинуть...))))
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а по ушам никто им не ездит. новости то сами придумывают.
у них такие мозги.... там уже сплошная ненависть.
кстати, это хорошо видно по сербам. вот вроде как давно живут хорошо. и с каждым годом, ввп на душу населения растет. но.... имперские скрепы покоя не дают.
опять что вякуют на соседей.
так что.... ну не может шакал стать благородным волком.
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Астальное крышуетца или канрабасуєтца....
))))
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фсб снова радует отсуцтвием интелекта...
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Режим асада просто горел в восторге от новых американских тамагавков...
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только при беглом просмотре списка иззятого напрашивается мнение,
что весь этот список был взят ещё со складов НКВД...
Какцапы снова облажались...
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которую собирал и использовал в лихие 90-е...?
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- 18 пулеметов ("Максим", "РПД", "МГ-43", "РГГК"),
- 43 автомата ("АКСУ", "АКМ", "АК-74", "АК-47", "МП-43"),
- 29 пистолетов-пулеметов ("ППШ", "МП-40", "ППД", "МП-5", "Кедр", "Витязь", "Томпсона"),
- 45 карабинов, винтовок и ружей,
- 97 пистолетов и револьверов ("Наган", "ТТ", "ПМ", "П-38", "Беретта", "Маузер", "Коровина", "Вальтер", "Люгер", "Марголина"),
- авиационная пушка времен Второй мировой войны,
и вывеску "Музей Великой Отечественной войны"
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Главная / Происшествия / На складах в Артемовске остались тысячи единиц оружия со Второй Мировой, включая немецкие "MG" и американские "Томпсоны"
На складах в Артемовске остались тысячи единиц оружия со Второй Мировой, включая немецкие "MG" и американские "Томпсоны"
17.05.2015 | 12:47 (Киев) | joinfo.ua
Советник Президента Юрий Бирюков сообщил, что все современное вооружение с военных складов в Артемовске уже вывезено, осталось лишь со времен войны.
На своей странице в Фейсбук советник Президента, волонтер Юрий Бирюков сообщил, что сегодня идет работа по освобождению военных складов в Артемовске от оружия, которое там хранилось, передает Joinfo.ua.
По словам Бирюкова, артемовская база бронетехники вывезена полностью.
"Всего вывезли 1900 единиц бронетехники, ибо нахождение ее в 40 км от линии фронта всех здорово напрягало. Как нас, так и "их".
Артемовские центральные склады вооружения: все современное стрелковое оружие вывезено на 95%, сейчас вывозятся последние партии. Остатки на базе - автоматы "Томпсона", пистолеты "Наган" и "Маузер", трехлинейные винтовки Мосина 1891 года (15 000 штук), трофейные немецкие пулеметы MG34 и MG42, и прочая музейная экзотика. "ППШ", Пулеметы Максима. Их тоже вывозят, попутно думая о дальнейшей судьбе", - сообщил Бирюков.
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"Оплаченцы" точно, гробанули какой-то музей в Лугандоне, и хотели заработать, продав экспонаты рашистским музеям и коллекционерам. ФСБ, не получив отката, конфисковало товар, испортив всю малину.
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