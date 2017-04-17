 Лавров: Агрессивные действия авиации США в Сирии затруднили поиск политического урегулирования. ВИДЕО

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"Безусловно, обсудили мы и такое зло, как нарастание террористической угрозы, и на Африканском континенте, и в мире в целом. Мы вновь констатировали необходимость консолидации усилий всего международного сообщества в борьбе с этим всеобщим злом, как это сформулировал еще полтора года назад президент РФ Владимир Путин, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, - сказал он. - Конечно же, необходимо в этой сфере действовать исключительно на прочной основе международного права и Устава ООН".
"В этом контексте мы обсудили неправомерные, агрессивные действия авиации США, когда были нанесены удары по авиабазе в Сирии, которые лишь усугубили ситуацию и затруднили, может быть, преднамеренно, поиск политического урегулирования", - добавил глава МИД РФ.
Напомним, около 50 американских "Томагавков" были выпущены с военных кораблей в Средиземном море по целям на сирийской военной базе.
Трамп заранее не объявил об атаке, хотя он и другие чиновники в течение дня озвучили жесткие предупреждения сирийскому правительству.
Отметим также, ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон заявил о том, что Россия должна выбрать между партнерством с США их союзниками, либо принять политику сирийского режима Башара Асада, Ирана и "Хезболлы".
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"Сын ваш нагло врет и всем хамит. Даже не знаю, что из него вырастет".
Ответ отца:
"Ничего страшного - будет министром иностранных дел РФ
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МЗС росіі - Лавруха.
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Во субботу, чуть не плача,
Вся Канатчикова дача
К телевизору рвалась.
Вместо чтоб поесть, помыться,
Уколоться и забыться,
Вся безумная больница
У экрана собралась.
Говорил,ломая руки,
Краснобай и баломут
Про бессилие науки
Перед тайною Бермуд.
Все мозги разбил на части,
Все извилины заплел,
И канатчиковы власти
Колют нам второй укол.
Уважаемый редактор!
Может, лучше - про реактор?
Про любимый лунный трактор?
Ведь нельзя же - год подряд
То тарелками пугают,
Дескать, подлые,летают,
То у вас собаки лают ,
То руины говорят.
Мы кой в чем поднаторели:
Мы тарелки бъем весь год,
Мы на них собаку съели,
Если повар нам не врет.
А медикоментов груды-
В унитаз, кто не дурак.
Это жизнь! И вдруг - Бермуды!
Вот те раз!Нельзя же так!
Мы не сделали скандала,
Нам вождя недоставало:
Настоящих буйных мало-
Вот и нету вожаков.
Но на происки и бредни-
Сети есть у нас и бредни-
Не испортят нам обедни
Злые происки врагов!
Это их худые черти
Бермутят воду в пруду,
Это все придумал Черчилль
В восемнадцатом году.
Мы про взрывы, про пожары
Сочинили ноту ТАСС-
Тут примчались санитары,
Зафиксировали нас.
Тех,кто был особо боек,
Прикрутили к спинкам коек.
Бился в пене параноик,
Как ведъмак на шабаше:
(Развяжите полотенцы,
Иноверы, изуверцы!
Нам бермутарно на сердце
И бермутно на душе!)
Сорок душ посменно воют,
Расскалились добела-
Вот как сильно беспокоят,
Треугольные дела!
Все почти с ума свихнулись -
Даже кто безумен был,
И тогда главврач Маргулис
Телевизор запретил.
Вот он,змей,в окне маячит,
За спиною штепсель прячет,
Подал знак ком - то - значит,
Фельдщер вырвет провода.
Что ж,осталось уколоться
И упасть на дно колодца,
И пропасть на дне колодца,
Как в Бермудах,навсегда.
Ну,а завтра спросят дети,
Навещая нас с утра:
(Папы, что сказали эти
Кандидаты в доктора?)
Мы откроем нашим чадам
Правду - им не все равно:
(Удивительное рядом,
Но оно запрешено).
Вон дантист - надомник Рудик -
У него приемник (Грундик),-
Он его ночами крутит:
Ловит,контра.ФРГ.
Он там был купцом по шмуткам
И подвинулся рассудком
К нам попал в волненье жутком
С номерочком на ноге.
Он вбежал, взволнован крайне.
Сообщеньем нас потряс,
Будто наш научный лайнер
В треугольнике погряз.
Сгинул, топливо истратив,
Весь распался на куски,
Двух безумных наших братьев
Подобрали рыбаки.
Те, кто выжил в катаклизме,
Пребывают в пессимизме.
Их вчера в стеклянной призме
К нам в больницу привезли,
И один из них, механик,
Рассказал, сбежав от нянек,
Что Бермудский многогранник -
Незакрытый пуп Земли.
(Что там было? Как ты спасся?!)-
Каждый лез и приставал,
Но механик только трясся
И чинарики стрелял.
Он то плакал, то смеялся,
То щетинился,как еж,-
Он над нами издевался,
Сумашедший, что возъмешь!
Взвился бывший алкоголик,
Матерщинник и крамольник:
(Надо выпить треугольник,
На троих его даеш!)-
Разошолся, так и сыплет:
(Треугольник будет выпит,
Будь он параллепипед,
Будь он круг едрена вошь!)
Больно бъют по нашим душам
(Голоса) за тыщи миль.
Зря (Америку)не глушим,
Зря не давим (Израиль).
Всей своей враждебной сутью
Подрывают и вредят-
Кормят, поят нас бермутью
Про таинственный квадрат!
Лектора из передачи
Те, кто так или иначе
Говорят про неудачи
И нервируют народ!
Нас берите, обреченных-
Треугольник вас, ученых
Превратит в умалишонных,
Ну, а нас - наоборот.
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Но горячие республиканские ковбои ультиматумов не воспринимают!
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А вот упоминание об Африканском континенте напрягает. Это Раша теперь посунется спасать и его?
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"Лавруша, на кую тебя верчу ща", - Трамп.
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Трамп должен понять, что террористический акт убийства 68 детей- ЭТО ДЕЛО РУК РАШИ С ЦЕЛЬЮ ЗДЕЛАТЬ ЗАЯВУ НА ВЕСЬ МИР. Убийство детей- это такой фон к заяве Лаврова.
КТО ТО НАКОНЕЦ ЗАЕДЕТ ТАМОГАВКОМ В РОЖИ ПУТИ И ЕГО ЛОШАДИ?
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Бомбить надо было х@йловскую базу в Сирии и "поиск политических путей урегулирования" стал бы куда как проще!
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Путлер и россия - только смерть и горе,
Будет мир пожара пламенем охвачен,
Так как людоед вовремя не схвачен.
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Другими словами, Лавров наложил в штаны, не успев их снять.
Теперь США надо ждать,
пока Лавров поменяет памперсы и штаны
и проветрит комнату,
и только после этого возможны
дальнейшие поиски политического урегулирования.
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