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 В селе Слободка на Ривненщине сгорела школа. ВИДЕО+ФОТО

В понедельник утром в селе Слободка (Острожский район Ривненской области) сгорела школа.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

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"17 апреля в 9:05 в Службу спасения Ривненской области поступило сообщение о пожаре в одноэтажной, кирпичной общеобразовательной школе I-III ступеней села Слободка Острожского района. По указанному адресу немедленно были направлены два дежурных отделения 17-й государственной пожарно-спасательной части города Острога. Прибыв на место вызова пожарные провели разведку и установили, что пожаром охвачена значительная площадь крыши школы. Поэтому дополнительно на место пожара прибыло дежурное отделение 8-й государственной пожарно-спасательной части из города Нетишин Хмельницкой области. В 10:35 пожар был локализован. Жертв и пострадавших на пожаре нет", - рассказали в ведомстве.

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В селе Слободка на Ривненщине сгорела школа 01В селе Слободка на Ривненщине сгорела школа 02

На месте происшествия работают правоохранители и оперативная группа сотрудников Главного управления ГСЧС Украины в Ривненской области во главе с заместителем начальника полковником службы гражданской защиты Олегом Панюком.
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