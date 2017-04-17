 Пассажир поезда Киев-Москва пытался незаконно провезти 240 килограмм мяса в Россию. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
, в ходе осмотра одного из вагонов поезда пограничный наряд в тумбах для багажа двух пассажирских купе обнаружил 10 сумок с мясом, общий вес которого составил около 240 килограммов.
Мясную продукцию пытался вывезти в Российскую Федерацию 45-летний гражданин Украины. Сейчас продукция изъята и передана соответствующим органам для принятия правового решения. Смотрите также: Венгерский парашютист случайно приземлился на территории Украины, - Госпогранслужба. ФОТО
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Одної колбочки щурячої отрути чи сибірської язвочки добавити вистачило б....
Ответить
- Дякуємо.
- Нет, в самом деле.Вы даже сами не подозреваете насколько замечательная у вас страна!
- Приємно чути.
- Какая кухня! Борщ, вареники, и вот это, что я ем сейчас, как называется?
- Налисники.
- Как?
- Налисники
- "Налисники"? Потрясающе просто. Звучит как секс!
- Смачного.
- А женщины! Я вот когда иду по улице, просто иду - банально фланирую так сказать, то постоянно ловлю себя на мысли, что бесконечно влюбляюсь, понимаете..
- Так.
- Прям на ходу верите? Как мальчишка! Так бы и жил здесь!
- А ось це зайве.
- Что?
- Нічого-нічого.
- Вот видите, не понял. А казалось бы, родственные языки.. Да что там языки - культура одна, история! Но кухня просто божественная, невероятная кухня! Вот как называется то, что я сейчас ем?
- Щуряча отрута.
- Как-как?
- Щуряча отрута.
- "Отрута"?
- Так.
- Замечательно просто! Роскошная фонетика!
- Смачного.
)))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
3 ордынских трупа были выгружены из поезда и прикопаны в поле.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Головною причиною бідності в багатій Україні є патологічна жадібність владної еліти, - експертГоловною причиною бідності в багатій Україні є патологічна жадібність і меншовартість владної еліти, служіння олігархам, а не національним інтересам…В результаті все суспільство стає хворим: владна еліта - духовно, а народ - фізично і морально.І ті, і інші не можуть спокійно спати, живуть в страху за своє майбутнє.Андрій Павловський...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Випучить очі і біжить в магазин,після них вже нічого купити.
Курей сирих до дому везли,бідолашні...Знайомі просили навіть хлєбушка їм,крім усього іншого, привезти,бо свій несмачний.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить