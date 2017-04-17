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 Происшествия, Общество
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Все про:Госпогранслужба (2600) контрабанда (1806) продукты (1418)

 Пассажир поезда Киев-Москва пытался незаконно провезти 240 килограмм мяса в Россию. ВИДЕО

На Пасху в пункте контроля "Конотоп" во время проверки поезда сообщением "Киев-Москва" пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни обнаружили большое количество мясной продукции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ходе осмотра одного из вагонов поезда пограничный наряд в тумбах для багажа двух пассажирских купе обнаружил 10 сумок с мясом, общий вес которого составил около 240 килограммов.

Мясную продукцию пытался вывезти в Российскую Федерацию 45-летний гражданин Украины. Сейчас продукция изъята и передана соответствующим органам для принятия правового решения.

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Заставить сожрать прямо в поезде. И пока не сожрет поезд никуда не едет.
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Ага размечтались......сегодня-завтра правоохранители с друзьями и родствениками будут уничтожать конфискат.
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дурачки ватные: гусей тракторами давят, а потом от бИндеровцев на нычку мясо везут
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Нюююю, вот нафіга було "тармазнуть"???
Одної колбочки щурячої отрути чи сибірської язвочки добавити вистачило б....
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- Эх-х-хорошо у вас на Украине!
- Дякуємо.
- Нет, в самом деле.Вы даже сами не подозреваете насколько замечательная у вас страна!
- Приємно чути.
- Какая кухня! Борщ, вареники, и вот это, что я ем сейчас, как называется?
- Налисники.
- Как?
- Налисники
- "Налисники"? Потрясающе просто. Звучит как секс!
- Смачного.
- А женщины! Я вот когда иду по улице, просто иду - банально фланирую так сказать, то постоянно ловлю себя на мысли, что бесконечно влюбляюсь, понимаете..
- Так.
- Прям на ходу верите? Как мальчишка! Так бы и жил здесь!
- А ось це зайве.
- Что?
- Нічого-нічого.
- Вот видите, не понял. А казалось бы, родственные языки.. Да что там языки - культура одна, история! Но кухня просто божественная, невероятная кухня! Вот как называется то, что я сейчас ем?
- Щуряча отрута.
- Как-как?
- Щуряча отрута.
- "Отрута"?
- Так.
- Замечательно просто! Роскошная фонетика!
- Смачного.

)))
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вонючие, голодные кацапы. Сидите в своей скрепной раше и жрите дерьмо, нехер к нам ехать, унтерменши недоделанные
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240 кило? Во затарился. Как тащил в вгон? Проводник в доле?
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ватні модератори , поясніть, що означає "незаконно" по відношенню до країни, яка поза законом?
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А что, грузы 200 теперь перевозят на поезде?
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"Пассажир поезда Киев-Москва пытался незаконно провезти 240 килограмм мяса в Россию"

3 ордынских трупа были выгружены из поезда и прикопаны в поле.
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Провокация правосеков и биндэровцев. Настоящий ордынец, преданный своему фюреру хуйлу жрет только скрепную жрачку, ягель и бярозовую кору.
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Не протухнет , там такие решения быстро принимают, хотя владельцу скажут протухло или коты съели.
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заработать сцука захотел, мало твари минимальной зарплаты. Пустб теаерь урод знпет, что с рабсней только президент имеет право торговать, а место этой своочи в очереди за субсидиями!
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...Пассажир поезда Киев-Москва пытался незаконно провезти 240 килограмм мяса в Россию - Цензор.НЕТ 5620
Головною причиною бідності в багатій Україні є патологічна жадібність владної еліти, - експертГоловною причиною бідності в багатій Україні є патологічна жадібність і меншовартість владної еліти, служіння олігархам, а не національним інтересам…В результаті все суспільство стає хворим: владна еліта - духовно, а народ - фізично і морально.І ті, і інші не можуть спокійно спати, живуть в страху за своє майбутнє.Андрій Павловський...
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Просто вез на продажу. В начале 2000- х на москву шли пассажирские поезда, с украинским мясом и творогом. На таможне все "решалось". Правда, один раз подогнали "Камаз" и разгрузили содержимое)
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Сколько читаю победных реляций от наших погранцов, ловят только тех, кто пытается, что-то вывезти с Украины. Не разу не попадалась мне сообщение о задержании ввозимой контрабанды. Ввозимая контрабанда - вот что является заботой пограничников. А они работают в основном на сопредельную сторону. Допустим нашел человек возможность переправить товар за границу. Купил (не украл) сигареты, ширпотреб или продукты. Есть ли от этого какой-то вред Украине? Однозначно - только польза. Чего-же тогда наши доблестные пограничники работают на «забугорного» или на «запоребрикового» дядю?
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Были-бы ВИЗы с Кацапстаном то и не біло-бы такой херни. Думайте, правители.
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А как визы мешают или помогают провозу багажа ?
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Беларусы, вы после Луки сразу станете Европой. А мы, Украина уже стали Европой. Я в пятницу в 9 часов утра пришел делать себе загранпаспорт, старый сдал а новый биометрический через месяц получу. Дай Бог и Вам беларусам в скорейшем времени получить Европейские паспорта.
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Вічно голодні ті москалі,все в Криму об'їдали,наче сарана...
Випучить очі і біжить в магазин,після них вже нічого купити.
Курей сирих до дому везли,бідолашні...Знайомі просили навіть хлєбушка їм,крім усього іншого, привезти,бо свій несмачний.
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А так все красиво начиналось - Импортозамещение
Пассажир поезда Киев-Москва пытался незаконно провезти 240 килограмм мяса в Россию - Цензор.НЕТ 4921
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Ну цей ,напевно, платить не захотів. М'ясо вивозять самої вищої категорії. Яловичу вирізку по 160 грн за кіло не докупишся, на москву вивозять. Бивший погранець(на пенсії за вислугою) постачає м'ясо в свою столовку, а жона робить ковбаси, ковбики і др на москву.
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Зная цены на кенгурятину, там только отдельные части кенгуру, вернее отдельные члены
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А вообще бедные касапы. Хотя оно и понятно, это мясцо в Мацкве в 2,5-3 раза дороже
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Dorogije moi ukrainci, njesoljidno kak-to... mjasnije 'gruzi-200' nado propuskatj... hotja v chjem-to ponjimaju, navernjaka vonjajet. No eta uzhe zabota ostaljnih passazhirov, a nje pogranjichnjikov.
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выходит у нас мясо дешевле, чем в мокшабаде, причем считается что у нас цены взлетели в космос, а у них "стабыльнасть" и "процветание"
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У нас мясо в 2,5 раза дешевле. На 200 рублев за кило (цена биточков в Украине) там разве что кости для собаки купишь
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Выходит дешевле. А если сравнить с зарплатами и пенсиями?
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по маацкве и Киеву или всей расейке и по всей Украине?
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А если сравнить со стоимостью квартир у них? Там разница 4-5 раз всего. Пенсии там 6-7 тыш рублев у половины, на эти бабки ты продуктов купить сможешь как на тышу гривен. И комуналка 2,5 от нашей. Т.е. как на 400 гривен тут продуктов, и за хату уплатить. И живи отлично. Не забываем про монетизацию льгот. А там проезд в транспорте вообще понты. 45 рублев метро в Пидере. Это 21 гривна. Гортранспорт 30-35 рублев (13-16 гривен). И катайся сколько влезет
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Не может быть. Голодная Украина отрывает от себя последнее, чтобы прокормить вяликих. Не. Это провокация для показа на биндеривских тв. Мясо потом вернут в музей откуда и взяли. В магазинах то полки пустые и базары давно закрыты.
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Ni odno SMI moskovii ne napishet "v UKRAINU " , a Ukrainskii vse pishut" v rosiju2
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПассажир поезда Киев-Москва пытался незаконно провезти 240 килограмм мяса в Россию. ВИДЕО
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