 За 3 года на Донбассе в "ополчении" воевало 35-40 тысяч российских "добровольцев", - российский наемник Прилепин. ВИДЕО

"Те, порядка 35-40 тысяч людей, которые за три года прошли через "ополчение", волонтерские службы, гуманитарные службы, эти россияне на самом деле немаленькая цифра. Это - огромные цифры. Если оперировать историей казачества, историей пиратства, прости Господи, историей викингов, то там 300, 400, 800 человек участвовало в этих делах, и это становилось предметом мировой мифологии", - заявил боевик Прилепин.
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шоб кацап и не приврал...
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Увы г-н Прилепин.... Ваши орки сподобились только стать предметом украинской агрономии.
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Они так и не дошли до....ЛОНДОНА)))))
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http://gorlis-gorsky.livejournal.com/1357548.html
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мозгов жить…. (Ф. Раневская)
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Источник: http://censor.net.ua/v436576
По любому-на Донбассе "гражданская война".
Правильно,кацапы?
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Учёные уверены, что в созвездии Рака есть планета, поверхность которой полностью состоит из алмазов. В космическом пространстве есть планета, которая вдвое больше Земли.
Однако величина - это еще не все отличия. Планета усыпана графитом и алмазами, из-за чего становится «самым дорогим космическим объектом».
Астрономы назвали таинственную алмазную планету 55 Cancri e. Планета вращается вокруг звезды, которая виднеется на небе и даже невооруженным взглядом ее можно увидеть. Планета располагается в созвездии Рака в 40 световых лет от Земли.
Скорость обращения вокруг своей звезды настолько велика, что год на планете проходит за 18 часов. Скоростной год - это только начало айсберга. Планета имеет температуру 1650 градусов по Цельсию, что делает ее одной из самых горячих известных планет.
Вполне возможно, что это тело находится очень близко к своей звезде, чем и обусловлена высокая температура. В космосе и раньше находили алмазные планеты, однако эта стала первой, которая обращается вокруг звезды, подобной Солнцу.
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Ще трошки і до них дійде, що "мы вас туда направляли".
Хоче сакралізації, епоса і складання Домбалугської саги про Мільчева Псєглавця і Моторили Одноокого.
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Калужская обл.Воспиталки резвятся в детском саду.
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Многонациональная орда из масквабада, якутии, туркменистана, осетии, чечни и русский прилепин-дурачок.
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