 За 3 года на Донбассе в "ополчении" воевало 35-40 тысяч российских "добровольцев", - писатель-боевик Прилепин. ВИДЕО

"Те, порядка 35-40 тысяч людей, которые за три года прошли через "ополчение", волонтерские службы, гуманитарные службы, эти россияне на самом деле немаленькая цифра. Это - огромные цифры. Если оперировать историей казачества, историей пиратства, прости Господи, историей викингов, то там 300, 400, 800 человек участвовало в этих делах и это становилось предметом мировой мифологии", - заявил боевик Прилепин.
Загрузка видео...
Ответить
Ответить
шоб кацап и не приврал...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Увы г-н Прилепин.... Ваши орки сподобились только стать предметом украинской агрономии.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Они так и не дошли до....ЛОНДОНА)))))
Ответить