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 Политика Украины, Общество
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 За 3 года на Донбассе в "ополчении" воевало 35-40 тысяч российских "добровольцев", - писатель-боевик Прилепин. ВИДЕО

В боевых действиях против украинской армии принимало участие от 35 до 40 тысяч российских наемников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такие цифры озвучил российский писатель Захар Прилепин, ставший заместителем командира одного из подразделений террористов.

"Те, порядка 35-40 тысяч людей, которые за три года прошли через "ополчение", волонтерские службы, гуманитарные службы, эти россияне на самом деле немаленькая цифра. Это - огромные цифры. Если оперировать историей казачества, историей пиратства, прости Господи, историей викингов, то там 300, 400, 800 человек участвовало в этих делах и это становилось предметом мировой мифологии", - заявил боевик Прилепин.

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руссофашисткие мрази будут хорошим удобрением вот и все мифы.
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а рос.военнослужащие вошли в єту цифру или опустили?
шоб кацап и не приврал...
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когда же Украина создаст свой Моссад? или всем простит, как всегда?
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какой моссад? тут проходной двор для расейских спецслужб
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В действиях вермахта вообще - больше миллиона российских добровольцев поучаствовало.
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Этим 40 тысячам навсегда запретить въезд в Украину и Европу. Потенциальные террористы без стыда и совести.
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А нарушителей - расстреливать, чтобы не было желания у продажных шкур награбить на Донбассе и свалить в Европу.
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"...Если оперировать историей казачества, историей пиратства, прости Господи, историей викингов, то там 300, 400, 800 человек участвовало в этих делах и это становилось предметом мировой мифологии", - заявил боевик Прилепин

Увы г-н Прилепин.... Ваши орки сподобились только стать предметом украинской агрономии.
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Надо же, а я думал все эти котлы дело рук шахтеров.
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вітаю з прозрінням,запізнілим та нещирим ,але все ж...
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Мофология, б-дь. Завалить этого писаку лифтом, шмелем. Вот это и будет мофология.
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Україною керують злодії . Чи можуть злодіїї захистити країну ?
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Andrei Roman Bessmertny-AnzimirovПРЕДПАСХАЛЬНОЕ ОТКРОВЕНИЕ О РУССКОМ МИРЕОй вы гой еси и всё прочее... Я - Русский Мир. Наше вам! Только рцыте, кого придушить. Это я мигом! То есть, это аз многогрешный и премногоблагодатный за милую душу завсегда с удовольствием - такая уж у меня миссия - народ-рого... тфу... богоносец я! Забесплатно убью.

За 3 года на Донбассе в "ополчении" воевало 35-40 тысяч российских "добровольцев", - писатель-боевик Прилепин - Цензор.НЕТ 9426
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Прилепин! Это сепарский СКОТОМОГИЛЬНИК...
Они так и не дошли до....ЛОНДОНА)))))
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЗа 3 года на Донбассе в "ополчении" воевало 35-40 тысяч российских "добровольцев", - писатель-боевик Прилепин. ВИДЕО
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