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 Политика Украины
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 "Всегда верны": Опубликованы кадры подготовки украинских морпехов. ВИДЕО

В сети опубликованы кадры подготовки подразделений морской пехоты ВМС Украины

Как передает Цензор.НЕТ, видео опубликовано на канале Military Division в Youtube.

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В описании к видео отмечается, что морская пехота является подразделением береговой охраны ВМС Украины. Она используется как самостоятельно, так и в составе других соединений и подразделений армии в десантных и воздушно-морских десантных операциях по захвату участков побережья, островов, портов, мест базирования флота, аэродромов и других прибрежных объектов врага. Подразделения морской пехоты также могут использоваться для защиты военно-морских баз, отдельных островов, важных прибрежных районов и объектов, а также обеспечивать безопасность в район вероятных действий противника.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Батальонные учения ВСУ прошли в зоне АТО на Донбассе. ВИДЕО

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все ето хорошо котики слоники летчики артелеристы так складно все в телеке одеты сыты обучены но где же победы назовите хоть одну за 3 года войны -одно большое поражение победа тока в голове вальцмана трупчинова и полтарухи с мужленком -а в реале армия полуроздетая голодная со старым оружием сидит в окопах как пушечное мясо выносят каждый день 2-7 убитых и 10-15 раненых ето победа????
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для рашистів найкраще срібні кулі та осинові кілки..
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Охренели? Серебро? Может им еще по 2 сваровски на конце? Свинца и осины вполне хватит. Но свинец надежнее.
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Свинець знищує наслідки, а мова знищує причини.
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А в тюрьме быстро сломался и получил кличку "Босс со шваброй".
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Ну и Слава Богу что у нас, в Украине морпехи есть. После 1991 года прокацапские правители Украины так засрали страну типа "нам не нужна Армия нас старший "брат" защитит, что сейчас разгребаем это кацапское дерьмо с марта 2014 года.
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Анекдот старий і в оригіналі в ластах москалі мають бути.Та всеодно прикольний.
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Цим хлопцям би ще найкращу зброю та техніку і рівних би їм не було...
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пс. Вірні завжди-бо не спокусились на щедрі російські пропозиції та дотримались присяги українському народу.
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Слава Порошенко и Турчинову!
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Olesya Naumovska з Andre Smerdov та ще 26.
Славетне українське воїнство початку третього тисячоліття!
Схиляємо перед вами голову і небо прихиляємо вам до ніг!
Сили вам і гарної долі!Слава героям!ПЕРЕМОГИ УКРАЇНІ!
"Всегда верны": Опубликованы кадры подготовки украинских морпехов - Цензор.НЕТ 7802
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Вибачте, але це - піздєц! У роді військ де найбільша кількість задників і дезертирів девіз - завжди вірні. Казали б краще правду - ми зрадили, але не всі, в нас була зброя, але ми здали Крим без бою, ми ховаємось за спини 8 бат УДА під Маріуполем, але собачі жетони (державні нагороди) приймаємо з рук Порошенка.

Кривда релігія рабів. Правда Бог вільної людини
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Позбав можливості фінансової підтримки сепаратизму.
Київенерго забрати у упиря ахметова та повернути місту.
Підтримуй, голосуй - https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=5470
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Всегда верны": Опубликованы кадры подготовки украинских морпехов. ВИДЕО
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