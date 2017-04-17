 "Всегда верны": Опубликованы кадры подготовки украинских морпехов. ВИДЕО

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В описании к видео отмечается, что морская пехота является подразделением береговой охраны ВМС Украины. Она используется как самостоятельно, так и в составе других соединений и подразделений армии в десантных и воздушно-морских десантных операциях по захвату участков побережья, островов, портов, мест базирования флота, аэродромов и других прибрежных объектов врага. Подразделения морской пехоты также могут использоваться для защиты военно-морских баз, отдельных островов, важных прибрежных районов и объектов, а также обеспечивать безопасность в район вероятных действий противника.
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І літера " Ї " !
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Славетне українське воїнство початку третього тисячоліття!
Схиляємо перед вами голову і небо прихиляємо вам до ніг!
Сили вам і гарної долі!Слава героям!ПЕРЕМОГИ УКРАЇНІ!
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Кривда релігія рабів. Правда Бог вільної людини
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Київенерго забрати у упиря ахметова та повернути місту.
Підтримуй, голосуй - https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=5470
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