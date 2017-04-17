 Самый большой флаг Украины из пасок создали в Днепре. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал", размеры флага - 2,25 м на 1,2 м. Жители города фотографировались у пасхальной композиции.
Представители Национального реестра рекордов зафиксировали произведение в номинации "Кулинарное искусство". До этого украинский символ выкладывали только из печенья в цветной глазури.
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Но, может уже пора что-то другое делать, чем можно гордиться?
(например, достроить подольско-воскресенский мост или построить новый тип самолета)
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