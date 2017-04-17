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 Самый большой флаг Украины из пасок создали в Днепре. ВИДЕО

В Днепре выложили самый большой флаг Украины из 512 пасхальных пасок.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал", размеры флага - 2,25 м на 1,2 м. Жители города фотографировались у пасхальной композиции.

Представители Национального реестра рекордов зафиксировали произведение в номинации "Кулинарное искусство". До этого украинский символ выкладывали только из печенья в цветной глазури.

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Ох...ть какое достижение! Первое время это было круто и эффективно для воспитания патриотизма.
Но, может уже пора что-то другое делать, чем можно гордиться?
(например, достроить подольско-воскресенский мост или построить новый тип самолета)
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Извиняюсь...с эрефянином общался. Говномазы еще те.
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Может тебе лучше куда-нибудь на форум копрофилов с такими темами?
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Я никогда такие темы не затрагиваю и таких слов не употребляю. При крайней необходимости воспользовался бы термином "фекалии", но такая необходимость никогда не возникает.
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а нашо у Дніпрі подольсько-воскрєсєнскій міст?
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Цензор.НЕТВидеоОбществоСамый большой флаг Украины из пасок создали в Днепре. ВИДЕО
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