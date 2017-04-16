EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 Происшествия
  1777  22
Все про:дети (3078) Одесса (5476) Нацполиция (6930) роды (40) смерть (4778) убийство (4839)

 Женщина родила ребенка на улице в Одессе и бросила его умирать. ВИДЕО

В Одессе женщина родила ребенка и оставила его на улице. В результате мальчик скончался.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, тело новорожденного обнаружили сотрудники ЖКС у входа в полуподвальное помещение одного из жилых домов на улице Мечникова. Наличие плаценты и околоплодных вод свидетельствовало о том, что ребенок родился в данном месте. Его тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Открыто уголовное производство по ст. 117 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка). Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок до 5 лет.

Роженица разыскивается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жительница Донецкой области родила мертвого ребенка и закопала его в огороде, - полиция

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А если не запретят то у нас не останется людей вообще. Вы вообще в курсе про демографическую ситуацию в стране?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А вы думаете,что запрет абортов повлияет положительно на демографию.Надо понимать что их будут делать подпольно без каких либо санитарных норм,не думаю что это положительно отразится на демографии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В нашей стране с дикой коррупцией запрет абортов приведет только к скачку количества подпольных абортов и обогащению "черных! гинекологов. Проблема же при этом не будет решена.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это не женщина...это самка....причем самка какого то скота....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не думаю что дело в абортах,все зависит от человека,ведь есть же "окно жизни"? вот только им никто не пользуется,ведь мусорный бак под боком
 показать весь комментарий
Ответить
 
кішка ходить до людей і просить їсти щоб кошенят кормити. а ми бьємо та проганяємо кішку. а тут така потвора...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кошка отличная мать, лучше некоторых человеков
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Представляю сколько будет у нас таких детей,если например у нас запретят аборты.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
женщина? та не, то непонятно шо, сущность какая-то.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нещодавно такий же випадок був в Запоріжжі, але дитину спасли, слава Богу. Виявилось що це переселенка з Бамбасу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
мразота та еще, ну не нужен тебе ребенок, роди и отнеси под дверь поликлиники какой-то с утра или еще куда, где люди есть, хоть выживет... та скорее всего бомжиха родила
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нужно разрешить анонимные роды . Может тогда и остался бы ребенок жив. Хотя дурные гены могли бы все равно сказаться ((
 показать весь комментарий
Ответить
 
В детдома запретили сдавать детей, теперь будет больше случаев подобных этому.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПроисшествияЖенщина родила ребенка на улице в Одессе и бросила его умирать. ВИДЕО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти