 Женщина родила ребенка на улице в Одессе и бросила его умирать. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, тело новорожденного обнаружили сотрудники ЖКС у входа в полуподвальное помещение одного из жилых домов на улице Мечникова. Наличие плаценты и околоплодных вод свидетельствовало о том, что ребенок родился в данном месте. Его тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.
Открыто уголовное производство по ст. 117 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка). Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок до 5 лет.
Роженица разыскивается.
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