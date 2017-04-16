 Опубликованы кадры с места теракта в Сирии, в результате которого погибли более 100 человек. ВИДЕО 18+

[Видео} Взрыв в Сирии, более сотни погибших https://t.co/hqt5kvS3lk #Сирия #Асад #ООН pic.twitter.com/xmkT5Jiu7V- ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) 16 апреля 2017 г.
Напомним, на одной из автостанций в Алеппо произошел взрыв, в результате которого погибли более 100 человек. В 16:00 по местному времени 15 апреля на пути следования колонны с эвакуируемыми в районе Рашидин взорвался автомобиль со смертником. Большинство погибших - женщины и дети из районов Фуа и Кефрайя.
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Да и чего не сделаешь во имя построения всемирного халифата, как завещал пророк Мухаммед.
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Тем более, что я допускаю, что жертвы в большей своей части были из семей сторонников Асада. Тоесть, нашим языком говоря ватники, которые выбиралися к своим мужьям и отцам. Может быть даже у некоторых близкие служили в армии Асада. Убрав своих родных и сторонников из зоны конфликта сирийская армия имела бы розвязаные руки. По-этому, смертник и решился на такой шаг. Восток дело тонкое.
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При Обаме в Роисси такого бардака не было.
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Неверные это мусульманские дети , старики и женщины ?
Не думаю что Аллах примет эту жертву )))
Короче , не верю.
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(Например Ад блок +).
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Кто все они ?
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і ісламі є два головні неприммренні течії - шиіти та сунніти, не кажучи вже про дрібні відгалуження. вони вважають одне одного відступниками, це для них ще гірше від невірних.
Там две стороны.
Сунниты и асад.
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Что то вы запутались.
Попейте водички.
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Ага. Сейчас прям.
Нет. Тут как раз это главное.
Смертник должен попасть в рай за убийство неверных во имя Аллаха.
Если смертник шиит для которого суниты неверные, то причем здесь обе стороны ?
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Жутко смотреть.. В чём виноваты женщины и дети??????????????????????????????
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Щось не пам'ятаю такої кількості "смертників", вбивць чи терористів серед християн.. Хіба що путін. При умові, що він взагалі сповідує хоч якусь релігію.
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Алавит ?
Это светский ислам.
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