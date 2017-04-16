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Все про:Сирия (2367) теракт (2073)

 Опубликованы кадры с места теракта в Сирии, в результате которого погибли более 100 человек. ВИДЕО 18+

В сети опубликовано видео с места теракта в сирийском Алеппо при эвакуации жителей. Внимание, не рекомендуется к просмотру детям и людям со слабой психикой!

Как передает Цензор.НЕТ, видео опубликовало издание "Анадолу" в Твиттере.


Напомним, на одной из автостанций в Алеппо произошел взрыв, в результате которого погибли более 100 человек. В 16:00 по местному времени 15 апреля на пути следования колонны с эвакуируемыми в районе Рашидин взорвался автомобиль со смертником. Большинство погибших - женщины и дети из районов Фуа и Кефрайя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генсек ООН осудил теракт в Сирии: "Выражаем свои соболезнования семьям жертв этого инцидента". ФОТО

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Генсек ООН обе стороны призвал или ту которая это сделала ?
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прочла только что-евровидение сдыхалось России, вот бы и оон поступить также Тогда и та, которая сделала это была бы призвана к ответу
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Сразу Иловайск вспомнился - россияне сказали, что дают коридор и расстреляли наших украинцев в спину градами.
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А ты все ватную прессу читаешь? Хули ты здесь на форуме делаешь? Иди слушай своего Киселева и Писькова.
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асад с путиным приведут Сирию к полному уничтожению. и жертв будет еще больше. куда смотрит жандарм?
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дик у Сірії утілізуються ігілівці, замість того щоб вони бігали по ойропах та штатах та підривали білих людей. всіх все влаштовує.
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параллели напрашиваются. мир иногда несправедлив. и говорит - каждому свое и даже свое не каждому. дело в том, что это они до поры там бегают. как только получат оружие массового уничтожения ЦИВИЛИЗАЦИЯ держись.
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Никогда не понимал этих моджахедов и зачем они это делают.Ислам по сути мирная религия, но отдельные фанатики, видимо, трактуют Коран по разному.
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Насчет "ислам мирная религия" я бы не спешил заявлять. Как в свое время, во время ирано-иракской войны с количеством жертв больше 1 млн. чел., в основном иранцев) иранский айятолла Хомейни заявил, что ничего страшного- все они попадут в рай. И вообще, ислам в крови родился и в крови должен существовать.
Да и чего не сделаешь во имя построения всемирного халифата, как завещал пророк Мухаммед.
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Я тоже не могу этого понять. Ну хочется тебе к гуриям, сходи на дискотеку или в бордель. Людей то зачем убивать?
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Почему же ослабли? У нас подобное выражалося много раз с 2013-го. Вспомните ребят с фанерными щитами или добровольцев.
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Зачастую шахидами становятся близкие родственники погибших от рук противника. Когда человек понёс тяжёлую утрату и не видет выхода ни для себя, ни для своих близких ему легче решится на жертву во имя веры и своих близких. Отбросьте идеологию и расматривайте шахидов с военной точки зрения. Ни у кого ведь не возникало вопросов, как мог солдат с связкой гранат бросатся под вражеский танк или становится в заслоне, ради того, чтобы остальная часть подразделения смогла уйти. Люди рассматривают себя как минимальную жертву в войне. Это я так, для тех, кого интересует морально-психологический аспект шахидов.
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их смерть напрасна и плоха. во имя своих умерших жить надо на полную и за себя и за того парня. как предшественники наши, или любили или строили, рожали и стремились веселились, пели, танцевали радовались жизни. меня убьют не вздумайте идти за мной живите на полную и не забудьте иногда только выпить добрячую кружку пива за меня. обязательно.
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Много ты нарадуешся и настроишь дома, когда их бомбят и обстреливают ежедневно? Видишь ли ты смысл рожать детей, когда нечем прокормить и напоить уже имеющихся? Попробуй пожить на полную в Алеппо.
Тем более, что я допускаю, что жертвы в большей своей части были из семей сторонников Асада. Тоесть, нашим языком говоря ватники, которые выбиралися к своим мужьям и отцам. Может быть даже у некоторых близкие служили в армии Асада. Убрав своих родных и сторонников из зоны конфликта сирийская армия имела бы розвязаные руки. По-этому, смертник и решился на такой шаг. Восток дело тонкое.
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ЗЫ: заметь, я не даю оценок и никого не оправдываю или обвиняю. Я только вмеру своего опыта и знаний пытаюся объяснить происходящее.
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Радикальные исламские фанатики, но какая разница?
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кто сказал, что это были исламские фанатики? асадовско-кацапские твари точно так же могли это сделать, чтобы сбить волну возмущения применением химоружия. Мы эти гэбистские "фокусы" знаем, у нас в Украине Хуйло применяет те же методы
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Коли смертник знаходиться в колі тих, хто хоче жити, смертниками виявляються все. Чи доречно в даному випадку правосуддя з гуманними законами по відношенню до тих, хто віддають їм команди? Може пора вже на подібну жорстокість відповідати середньовічної жорстокістю по відношенню до цих лідерів, причому публічною. Наприклад якщо це мусульманин, то нагодувати його насильно на площі свининою, а потім стратити.
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Барак Обама после президентского срока заключил контракт с ВСУ и отправился в зону АТО колпашить русский мир

Опубликованы кадры с места теракта в Сирии, в результате которого погибли более 100 человек - Цензор.НЕТ 7051
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Н-дааа
При Обаме в Роисси такого бардака не было.
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Радикальным исламским фанатикам приписывают свойство убивать неверных во имя Аллаха.
Неверные это мусульманские дети , старики и женщины ?
Не думаю что Аллах примет эту жертву )))
Короче , не верю.
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і ісламі є два головні неприммренні течії - шиіти та сунніти, не кажучи вже про дрібні відгалуження. вони вважають одне одного відступниками, це для них ще гірше від невірних.
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Очередной зеленый коридор. Сирийцы тоже поняли что такое договор с путиным и его пешкой асадом
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Этот зеленый коридор напоминает зеленый коридор под Дебальцево. Тоже договорились. Почерк тот же.
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Вообще-то под Илловайском. Под Дебальцево договаривалась наша артиллерия. И гораздо удачнее, чем дон Педро под Илловайском.
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Родион. Тебе в прошлом сообщении сказали, иди на х..., т.е. на ватные сайты, которые нам предлагаешь. Ты тупой, и не понимаешь, что тебя все равно заспамят. Я первый.
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Его бы и с израильских форумов погнали за цитирование этой газеты.
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Вова. Это ваша проблема. Нам бы вату с наших форумов выгнать.
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Запомни раз и на всегда, Мацквабад ВСЕГДА сливает ВСЕХ, ради своей выгоды. Это вековая кацапская традиция. Пьютин использует Асада и Кима исключительно для того, чтобы выторговать себе привелегии в финансах и безопасности. Когда ему предложат выгодные условия, он сольёт и раху.
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Везде где рузкое быдло , там терроризм , убийства , разрушение , мародерство ...
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Удаляю ваш сайт из закладок. Уже невозможно читать из-за всплывающей рекламы.
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Установи и никакой рекламы вообще

https://adblockplus.org/ru/
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Установи расширение в браузер. Если конечно у тебя он нормальный стоит.
(Например Ад блок +).
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Как в свое время, во время ирано-иракской войны с количеством жертв больше 1 млн. чел., в основном иранцев) иранский айятолла Хомейни заявил, что ничего страшного- все они попадут в рай.

Кто все они ?
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Григорий. Ты жесток. Резать на куски. Фу-у! На кусочки гуманнее.
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вот поэтому зеленые корридоры опасные, особенно путинские и асадовские, нормальный террорист который борется с режимом , никогда не будет мочить женщин и детей, скорее всего это пророссийские и проасадские боевиики такое творят
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Для него нет разницы. Неверный есть неверный. Так что воюют и еще как
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дик антиасадівські сили це або ігіл або замаскований ігіл. тому захід і не поспішає закінчувати сирійську війну, чим більше вони вб'ють одне одного - тим краще.
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"нормальный террорист" Может ли оставатся нормальным человек проживший годы среди войны, голода и жажды, насилия... Вы пытаетеся со своей точки зрения определять нормальность людей? Это уже ошибочно. Решение проти терроризма ищут тысячу лет. Пробовали и террором на террор отвечать и другие пути искали но, человеческий фактор с обеих сторон даёт ему возможность процветать. Даже комуняки террором подавив любое сопротивление начали терроризировать сами себя. От чЛенина и Сралина практически все генсеки получили помощь для ухода из жизни. Это веть тоже терроризм.
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А мусульманские дети , старики и женщины почему неверные ?
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Alex Boatman
і ісламі є два головні неприммренні течії - шиіти та сунніти, не кажучи вже про дрібні відгалуження. вони вважають одне одного відступниками, це для них ще гірше від невірних.

Там две стороны.
Сунниты и асад.
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Дело грязных лап расеянских орков...ибо до этого даже игиловцы недодумаются! кацапы однозначно!
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Сунитский радикальный исламист убивает сунитских мусульман потому что они неверные.
Что то вы запутались.
Попейте водички.
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Юра 976e1d7a Ага пораскожи мирная религия , как и рыболовный кружок , это их сейчас попустило . за ведьмами не охотяться и крестовые походы не устраивают , фанатизма чуток поубавилось ,а ислам более молодая религия поэтому более агресивная с неверными можно делать все . обманывать убивать и т.д. Да я согласен на 90% арабы обычные мирные люди которым это не в )(у й не впало ,но есть 10% партия войны вот они и боламутят воду ,как Болда , борба за власть, деньги и т.д. Я бывал в арадских деревеньках ,бытовая техника есть везде ,поэтому знаю В основном интересы дети ,бизнес , жена Але ....есть эти 10% ... Вопрос в другом ,что эти сволочи из Кремля их активно используют в своих интересах ,любая напряженность в мире ,не стабильность им на руку , чтобы продвигать руский мир Поэтому надо бороться с причиной .а не со следствием И как это не прозвучит ,по экстремистски, причина это москаль и Кремль А у Москоля хочу напомнить национальности нет , это особая ,подлая порода людей
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. Отбросьте идеологию ....

Ага. Сейчас прям.
Нет. Тут как раз это главное.
Смертник должен попасть в рай за убийство неверных во имя Аллаха.
Если смертник шиит для которого суниты неверные, то причем здесь обе стороны ?
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Нелюди..
Жутко смотреть.. В чём виноваты женщины и дети??????????????????????????????
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хтось ще мені інколи намагається довести, що іслам то не радикально налаштована релігія.
Щось не пам'ятаю такої кількості "смертників", вбивць чи терористів серед християн.. Хіба що путін. При умові, що він взагалі сповідує хоч якусь релігію.
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Агресивных уродов не зависимо от цвета кожи и религии надо изолировать от общества Агресия это заразно ,особенно как в Параше без причины На самом деле очень опасно находиться в толпе из жителей Параше Агресия может вспыхнуть без причины , типо показалось и понеслась , очень страшно ., а чужака они чувствуют нутром потом на разборке происшествия они будут говорить ,что это не они и не знают, как так получилось
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Взрыв произошел на блокпосту сирийской оппозиции.Где стояли автобусы с беженцами из осажденных повстанцами сел фуа и кефарийя.Асад же должен был перевезти мирных из осажденных хезболлой повстанческих сел мадайи и забадани.Среди оппозиционеров есть погибшие и раненые от взрыва.Оппозиционеры осудили этот взрыв и помогли раненым .То есть скорее это была провокация асада-чтобы переложить вину на повстанцев и перевести внимание общественности с его химической атаки в хан шейхуне на этот взрыв.
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а если смертник сунит или алавит

Алавит ?
Это светский ислам.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияОпубликованы кадры с места теракта в Сирии, в результате которого погибли более 100 человек. ВИДЕО 18+
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