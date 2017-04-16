 "Поздравляю с праздником наших защитников, которые оберегают Украину!", - Гройсман. ВИДЕО

Как передает Цензор. НЕТ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман, поздравил народ с праздником Светлого Христова Воскресения на своей странице в Фейсбук.
"Уважаемые украинцы! Очень хочу, чтобы эти праздничные пасхальные дни принесли каждой украинской семье мир, тепло, радость и благополучие. Поздравляю с праздником наших защитников, которые оберегают Украину! Христос Воскрес!", - пишет премьер.
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Лично я с омерзением жду поздравлений от Великого Архитектора Заборов и Неисстребимого камикадзе ...
Щас нарисуется .
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Надіюсь усі вони прочитають коменти під своїми привітаннями, або їх холуї їм зроблять доповідь про "любов" народу до своїх очільників...
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От вас, дармоеды, добра ждать бесполезно.
Христос Воскрес!
З Великоднем!
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Грося з ранку пропердився!
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