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 Политика Украины
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 "Поздравляю с праздником наших защитников, которые оберегают Украину!", - Гройсман. ВИДЕО

Поздравление премьер-министра.

Как передает Цензор. НЕТ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман, поздравил народ с праздником Светлого Христова Воскресения на своей странице в Фейсбук.

"Уважаемые украинцы! Очень хочу, чтобы эти праздничные пасхальные дни принесли каждой украинской семье мир, тепло, радость и благополучие. Поздравляю с праздником наших защитников, которые оберегают Украину! Христос Воскрес!", - пишет премьер.

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Осталось от Парубия переварить поздравление. Терпи! Бог терпел и нам велел.
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Парубий - шестёрка .
Лично я с омерзением жду поздравлений от Великого Архитектора Заборов и Неисстребимого камикадзе ...
Щас нарисуется .
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Если это случится и покажутся кроличьи уши, то это будет лакмусовой бумажкой грядущих досрочных выборов, которые решили провести обрезанцы, пока их рейтинг в Украине не упал ниже Хуйловского, а от полезного орденоносца Охындовского еще не так воняет тухлятиной. Лейтмотивов предвыборной компании станет песня - если нас не выберете, то субсидиям гаплык. И лошье таки поведется.
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ЧЕ ТАМ ?- щас повылазят шкуряки .гончаренки. геращенки-челкой мотать. герман скривит рота в скорботи..
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Тогда уже им поздно будет! Мы разговеемся и нам по барабану будет.
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ну за парубия . у ВАС . ЗАЧЕТНЕНЬКО ПОЛУЧИЛОСЬ.
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так вони сьогодні по-ходу всі "вискажуться-привітають", типу мусять щось сказати...
Надіюсь усі вони прочитають коменти під своїми привітаннями, або їх холуї їм зроблять доповідь про "любов" народу до своїх очільників...
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Україну требе оберігати від таких можновладців, як ти, Гонтарєва та вся ваша банда.
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Вот зачем нам настроение с утра портить в праздник? Блин! Апетит пропал.
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Это богоугодное дело! Мы же не мусульмане. На каждого "удава" по рюмке и можно идти спать.
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пейсатые злорадствуют, народ Украины на паперти..
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нужен новый крестовый поход - освободить банковую от казнокрадов иноверцев, ограбивших народ Украины..
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Вся надежда на Бога и на Народ.
От вас, дармоеды, добра ждать бесполезно.

Христос Воскрес!
З Великоднем!
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О,ещё один *православный* нарисовался,пора бы уже и Кролю подтянуться
"Поздравляю с праздником наших защитников, которые оберегают Украину!", - Гройсман - Цензор.НЕТ 6827


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Это просто шабаш какой-то иудейский. Когда Кернес отпишется?
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Україна святкує,Ольгіно на роботі))) Христос воскрес!!! Українці зі святом!!!
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Человек поздравляет с праздником .А судя по комментам , то у некоторых с головой не в порядке .
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по своему коменту судишь? а гнойсман не человек..
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Поздравляю с праздником наших защитников, которые оберегают Украину!", - Гройсман. ВИДЕО
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