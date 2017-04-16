 Порошенко в видеообращении поздравил украинцев с Христовым Воскресеньем. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко поздравил граждан Украины Пасхой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главы государства в Фейсбук.
"Отмечая победу жизни над смертью, не забудем вспомнить всех героев, павших за Украину. И особенно покорнейше прошу Божьей милости для каждого, кто и сегодня защищает Украину", - написал он.
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