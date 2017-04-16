 Порошенко поздравил украинцев с Христовым Воскресением. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко поздравил граждан Украины с Пасхой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главы государства в Фейсбук.
"Отмечая победу жизни над смертью, не забудем вспомнить всех героев, павших за Украину. И особенно покорно прошу Божьей милости для каждого, кто и сегодня защищает Украину", - написал он.
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Не кради
Влада бреше і краде . Україною керують антихристи
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Христос посеред нас.
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Iaroslav Drobotun @yadrobotun 3 ч.3 часа назад
Охорона розігнала декілька тисяч парафіян задля "батька нації" Спеціально відібрані родичі охоронців у вишиванках зображають "народ". Огидно
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Смотрите видео: :D
https://www.youtube.com/channel/UCPOXDtKLJsUbtpcvpFYN38w/videos
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Вы, …..в чьих глазах так ясно виден блеск монет,
Вам …..жившим суетными барахолками,
Вам …называвшие друг друга волками,
По вере вашей будет вам.
Вы …..нищую старушку оттолкнувшие,
Вы …..взгляды в животы свои уткнувшие,
Вам, …..чья душа от злобы разлагается,
Вам ,….верящим, что жизнь не продолжается,
По вере вашей будет вам.
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Проституция - наказуема.
Петестуция - также...
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3 квартири, 9 автомобілів та незадекларований будинок. Розкішне життя заступника Полтавської ОДА.
http://factor-news.info/3-kvartiri-9-avtomobiliv-ta-nezadeklarovanij-budinok-rozkishne-zhittya-zastupnika-poltavskoyi-oda/
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