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 Политика Украины
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 Порошенко поздравил украинцев с Христовым Воскресением. ВИДЕО

Президент попросил вспомнить всех героев, павших за Украину.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил граждан Украины с Пасхой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главы государства в Фейсбук.

"Отмечая победу жизни над смертью, не забудем вспомнить всех героев, павших за Украину. И особенно покорно прошу Божьей милости для каждого, кто и сегодня защищает Украину", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пасхальное богослужение во Владимирском соборе в Киеве (прямая трансляция). ВИДЕО


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Не бреши

Не кради
Влада бреше і краде . Україною керують антихристи
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класний у нас все ж таки Порох!з світом любо Україна! Христос воскрес!
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А что вообще Петя делает в Храме?Ведь ему надо в синагогу.Вот такое у нас лицемерное и все правительство и власть.
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Дякую пане Президент! Взаємні вітання!
Христос посеред нас.
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В Твиттере пишут:

Iaroslav Drobotun‏ @yadrobotun 3 ч.3 часа назад

Охорона розігнала декілька тисяч парафіян задля "батька нації" Спеціально відібрані родичі охоронців у вишиванках зображають "народ". Огидно
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Вы …..у кого в сердцах для Бога места нет,
Вы, …..в чьих глазах так ясно виден блеск монет,
Вам …..жившим суетными барахолками,
Вам …называвшие друг друга волками,
По вере вашей будет вам.

Вы …..нищую старушку оттолкнувшие,
Вы …..взгляды в животы свои уткнувшие,
Вам, …..чья душа от злобы разлагается,
Вам ,….верящим, что жизнь не продолжается,
По вере вашей будет вам.
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просруцька бидлота типа марина-маринина та іі сруцьки гниди здихають від злості при появі пана ПОРОШЕНКО.....сруцько бидлото ТРАМП знище вашу сруцьку націю і ви будете здихати , жаліючи про те що народились сруцькими ...геть блядво з теми УКРАІНИ....................
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Зоя!
Проституция - наказуема.
Петестуция - также...
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Зоя Романюк))) Висунь свою морду на вулицю, послухай, що говорять люди, про твого пана попрахатого!
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Здравия всем! Поздравляю всех хрестиан а так же евреев и муссульмане- с праздником Песах. Желаю вам всем здравия благ и всего того что вы заслужили!
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Порошенко всю свою жизнь проганяет деньги через офшоры, что бы не платить налоги в ненавистной ему Украине. У кого то этому научился, кого то сам этому научил... И как 54% дол*ебов могли подумать что он как президент срочно заставит и своих друзей-олигархов налоги заплатить, и бизнес продаст, и реформы проведет??????????
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33% от всех, кто имел право голоса. Какое имели право проводить выборы президента, если люди с Донбасса и Крыма не имели возможности проголосовать? при их голосах порошенко никогда бы не стал президентом
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Знакомьтесь, очередной "шоколадный птенчик".

3 квартири, 9 автомобілів та незадекларований будинок. Розкішне життя заступника Полтавської ОДА.
http://factor-news.info/3-kvartiri-9-avtomobiliv-ta-nezadeklarovanij-budinok-rozkishne-zhittya-zastupnika-poltavskoyi-oda/
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А украинцы должны поздравить евреев и пожелать им и дальше богатеть в Украине, всё таки всё же в основном им принадлежит а не бедному украинскому .
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Хм. На фото їх п''ятеро, а стаття подобається чотирьом. Навіть там зрада.
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Ну надо же какя счатливая симейка!!! им есть с чего праздновать! На дыбу свинью!
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"....брати і сестри..." Это поганое падло называет нас братьями и сестрами. При таком братце и врагов не нужно.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПорошенко поздравил украинцев с Христовым Воскресением. ВИДЕО
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