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 Политика Украины
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 Порошенко поздравил украинцев с Христовым Воскресеньем. ВИДЕО

Президент попросил вспомнить всех героев, павших за Украину.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил граждан Украины Пасхой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главы государства в Фейсбук.

"Отмечая победу жизни над смертью, не забудем вспомнить всех героев, павших за Украину. И особенно покорнейше прошу Божьей милости для каждого, кто и сегодня защищает Украину", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пасхальное богослужение во Владимирском соборе в Киеве (прямая трансляция). ВИДЕО


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мало ще вас ботва-нероби, ше не вси попросипались
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Кацахол, не можу зрозуміти... Ти це на повному серйозі написав чи тролиш?
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кацахол не смог устроиться в боты к Юльчику , хотя очень хотел . Очень . Теперь за Шоколадного топит
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5.2. Флуд:
- не тематические сообщения занимающие большие объёмы;
- отправка однотипных текстовых и графических сообщений (одинаковые картинки);
- несколько сообщений подряд от одного пользователя, которые разрывают логическую цепь диалога в теме форума.
(Санкции: бан IP на 3 дня). Источник: http://censor.net.ua/f2
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кацапов сразу видно на ветке.В светлый праздник матом кроют и ядом дышат.ну и на фото которые выкладывают обратите внимание.они всячески пытаются даже здесь нам испортить праздник и пишут всякие гадости.вот пришлось отправить в спам с десяток любителей "рюзьке мир".ЕШЕ РАЗ ПОЗРАВЛЯЮ ВАС УКРАИНЦЫ(ГДЕ БЫ ВЫ НЕ НАХОДИЛИСЬ СЕЙЧАС) СО СВЕТЛЫМ ПРАЗДНИКОМ ПАСКИ З ВЕЛИКОДНЕМ !!!
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А всё таки приятно, когда тебя поздравляют!
Особенно приятно, когда иудей поздравляет неверующих христиан, поклоняющихся Золотому Тельцу.
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МОЛИТВА ПРО МИР В УКРАЇНІБоже Святий, Отче Вседержителю, Сине Єдинородний і Душе Святий, що все у Твоїй владі тримаєш і про все піклуєшся Премудрим Твоїм Промислом, молимося Тобі за Богом бережену Державу нашу Україну, боголюбивий народ, владу і військо її, даруй їм, Господи, глибокий і невід'ємний мир, поклади їм на серце добре про Церкву Твою та про всіх людей Твоїх, щоб і ми в тиші і чистоті проводили життя наше у всякому благочесті і чеснотах.Позбав, Господи, Державу нашу від голоду, мору, землетрусу, потопу, вогню, меча, нашестя іноплеменних і розбрату. Родини в мирі і любові збережи, дітей виховай, молодь навчи, старість підтримай, подорожуючим сподорожуй, вбогих захисти, недужних зціли, тих, що за ґратами, згадай, розпорошених збери, спокушених наверни і з'єднай зі Святою Твоєю соборною і апостольською Церквою. Бо Твоє є Царство і сила і слава Отця і Сина і Святого Духа нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.Аминь
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Поздравление Порошенко понравилось аж 4 людям. Рейтинг Порошенко не поднимается выше плинтуса.
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" Рейтинг Порошенко не поднимается выше плинтуса. "

А за шо ему рейтинг начислять ? За то , шо отпустил всех убийц Небесной Сотни
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Приятная семья на весеннем фоне, много детей не бывает, да и родители молодые и приятные.
Президент образованный, бегло говорит на английском и французскомб в Европе и мире с ним считаются, украинцам не приходится краснеть как сторонникам Януковича за Зэка и его Зэчку.
Путинистам могу сказать, что их мелкого ботоксного карлика игнорит весь мир и егоь политика провалилась. Внутри страны он еще продержится, но карты расеи давно биты. Это же надо быть таким идиотом, чтобы после Крыма и востока Украины связаться еще и с Ассадам, против которого восстал весь мир! Перед Пасхой кто куда, а Путлер в Киргизию
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он просто сделал свою работу.
зачем исходить ядом из-за этого?
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Ну раз зацепил истеричную порохоботину и вынудил ее обидчиво гавкнуть - значит попал в масть
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ты и масть -это нонсенс, и никакой истерики, вышли с леса, так ведите себя не по звериному. В такие дни для вас нет ничего святого, только копеечный труд
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Ну не хватало только, чтобы портовая гамбургская дешевка называла лучший город мира, начавший два Майдана, лесом. Да еще что-то там бухтела, защищая своего разожравшегося циничного соплеменника
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Пока с Порошенко считаются в мире и Европе и он выполняет свой долг на мировой арене, мы его будем поддерживать! А приезжать в каждый город и заниматься уборкой мусора и налаживанием быта мы все должны сами у себя на местах! Это только кацапы сидят своему ботоксному петиции строчат вместо того, чтобы перестать гадить в лифтах. Как бороться с коррупцией? Не давать!!!
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Люби Путина, никто тебя не заставляет любить Порошенко!
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Да вы хоть бы в такой день воздержались от ядораспыления, совсем уж на говно от злобы исходите.
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А про що б і що писали би, в разі непривітання Президента?
Всіх українців вітаю зі святом світлого Христового воскресіння!!!
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Порошенко , можешь подтереться своими поздравлениями , гнида .
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Левая рука сжата в кулак. Плюс "умиротворенное" выражение будки. Вопрос первокурснику психиатрического факультета - каковы истинные эмоции пациента?
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Крысолов, это мальчик Вовочка после школы в Питере. Только не на ту лошадку ставишь, капец путлеровского режима скоро! переметнешься? Фу!
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Порошенко поздоровив з Пасхою ? Святом насильницького фізичного знищання єгипетських дітей в угоду певного етносу. Це зрозуміло. Але до чого тут наше свято Великдень?
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Порошенко поздравил украинцев с Христовым Воскресеньем - Цензор.НЕТ 5508К теме Пасхи и Порошенкоотрывок)

...Почти уже ясно, что скоро умрем -
Явился к нам Ирод курчавый царем.
Что нужно простому, больному еврею?
А этот страну превратил в лотерею.
Отважно блефует и ставки растут,
А люди ведутся, мол, «путин капут»

Пестрят вышиванки и слышатся перлы -
Героям ура! Украина не вмэрла!
Но, мало АТО на победу похоже
И цены летят к небесам, ну и что же!
Тарифы такие, что нет уже сил.
Но царь поощряет покорных терпил.

Слуга во дворце, а хозяин в ливрее.
Убью, если скажете мне про еврея!
Теперь уже поздно кричать о морали -
Мы сами слугу для себя выбирали.
От Киева и до далеких окраин
Давно очевидно, кто в доме хозяин.

И, если уж вывод, то вывод один -
При помощи выборов не победим.
Не просто убрать мародера из дома.
Нам нужен особый прием против лома.
И я бы сейчас про него рассказал,
Да свечи сгорели, и кончился бал.(полностью: Сказ про еврея )
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отвечу троллям прочитанным-Олимпиада без рассеи, Пара-без рассеи, Евровидение-без рассеи, а вот Украина везде прославилась. Так что, поругивая президента, не забывайте это.

С праздником Вас и Мира в каждом доме
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Сценарий поздравления можно было бы разнообразить.
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Прославиться тем,что ты на побегушках у англосаксов?
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...и тут падло офшорное серануло шоб праздник испортить...
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барыга,поздравляй своих "торговых партнёров" с лугандонии..не порти Украинцам Праздник!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПорошенко поздравил украинцев с Христовым Воскресеньем. ВИДЕО
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