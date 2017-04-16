 Порошенко поздравил украинцев с Христовым Воскресеньем. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко поздравил граждан Украины Пасхой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главы государства в Фейсбук.
"Отмечая победу жизни над смертью, не забудем вспомнить всех героев, павших за Украину. И особенно покорнейше прошу Божьей милости для каждого, кто и сегодня защищает Украину", - написал он.
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Особенно приятно, когда иудей поздравляет неверующих христиан, поклоняющихся Золотому Тельцу.
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А за шо ему рейтинг начислять ? За то , шо отпустил всех убийц Небесной Сотни
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Президент образованный, бегло говорит на английском и французскомб в Европе и мире с ним считаются, украинцам не приходится краснеть как сторонникам Януковича за Зэка и его Зэчку.
Путинистам могу сказать, что их мелкого ботоксного карлика игнорит весь мир и егоь политика провалилась. Внутри страны он еще продержится, но карты расеи давно биты. Это же надо быть таким идиотом, чтобы после Крыма и востока Украины связаться еще и с Ассадам, против которого восстал весь мир! Перед Пасхой кто куда, а Путлер в Киргизию
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зачем исходить ядом из-за этого?
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Всіх українців вітаю зі святом світлого Христового воскресіння!!!
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...Почти уже ясно, что скоро умрем -
Явился к нам Ирод курчавый царем.
Что нужно простому, больному еврею?
А этот страну превратил в лотерею.
Отважно блефует и ставки растут,
А люди ведутся, мол, «путин капут»
Пестрят вышиванки и слышатся перлы -
Героям ура! Украина не вмэрла!
Но, мало АТО на победу похоже
И цены летят к небесам, ну и что же!
Тарифы такие, что нет уже сил.
Но царь поощряет покорных терпил.
Слуга во дворце, а хозяин в ливрее.
Убью, если скажете мне про еврея!
Теперь уже поздно кричать о морали -
Мы сами слугу для себя выбирали.
От Киева и до далеких окраин
Давно очевидно, кто в доме хозяин.
И, если уж вывод, то вывод один -
При помощи выборов не победим.
Не просто убрать мародера из дома.
Нам нужен особый прием против лома.
И я бы сейчас про него рассказал,
Да свечи сгорели, и кончился бал.(полностью: Сказ про еврея )
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С праздником Вас и Мира в каждом доме
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Деды
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https://www.youtube.com/watch?v=N3QloWNenoY
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С праздником Вас и Мира в каждом доме !
Lvbnhj
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