 Пасхальное богослужение во Владимирском соборе в Киеве (прямая трансляция). ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, литургию проводит патриарх УПЦ КП Филарет. На мероприятии присутствовал Президент Украины Петр Порошенко.
429 6
Для бойцов в зоне АТО проведены пасхальные богослужения. ФОТОрепортаж(13)
Страсти Христовы: в Одессе воссоздали библейские события. ФОТОрепортаж(56)
В пасхальную ночь правопорядок в Украине будут охранять более 23 тыс. правоохранителей(7)
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь. ВИДЕО (обновлено)(911)
Казанский: В центре Киева творится средневековая дичь, граничащая с извращениями(0)
Христиане отмечают Великую Субботу - как правильно провести день(67)
"Господь приведет нас к победе", - Филарет освятил крашенки и пасхи для украинских воинов в зоне АТО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж(25)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить