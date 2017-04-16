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 Пасхальное богослужение во Владимирском соборе в Киеве (прямая трансляция). ВИДЕО

В Киеве, во Владимирском кафедральном соборе Украинской православной церкви Киевского патриархата, проходит торжественное богослужение по случаю Пасхи (Воскресения Христова).

Как сообщает Цензор.НЕТ, литургию проводит патриарх УПЦ КП Филарет. На мероприятии присутствовал Президент Украины Петр Порошенко.

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Порошенко в этом году где? опять к московским агентам ФСБ пошел паску святить???
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Цензор.НЕТВидеоОбществоПасхальное богослужение во Владимирском соборе в Киеве (прямая трансляция). ВИДЕО
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