 "Тихо прийшов, тихо пішов": Военное телевидение Украины презентовало клип, посвященный бойцам ССО. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальную страницу Командования сил спецопераций ВСУ в Facebook.
"Мы это сделали! Вашему вниманию совместная работа Военного телевидения Украины, творческого коллектива Riffmaster и воинов специального значения, одного из наших полков. Спасибо за поддержку Яне Холодной, Петру Святецькому и всем тем, кто присоединился к творческому процессу. Вместе, мы непобедимы!" - говорится в сообщении.
Режиссером видео выступил Владимир Бондаренко, а оператором - Вадим Стасюк.
Главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов отметил, что "это одна из самых классных боевых песен, созданных в годы войны, настоящий шедевр новой украинской жизни".
"Имел удовольствие слышать "Тихо пішов, тихо прийшов" в исполнении автора - Андрей "Риффмастер". Андрей написал эти великолепные строки, которые сразу запоминаются, потому что он живет одной жизнью с украинскими воинами, часто выступает в АТО, воинских частях, на награждениях Народных героев. Андрей часто выступает перед спецназовцами - 3,8 полки, 73, 140 центры спецопераций. И очень здорово, что Командование сил специальных операций выбрал "Пісню спеціального значення" неофициальным гимном ССО. И коллектив "Військового телебачення" сделал своими силами отличный видеоклип. Это пример профессиональной психологической работы, который создает новую идеологию защиты Украины. И я очень рад, что песня Андрея получила официальное признание. Уверен, "Риффмастер" создаст еще немало блестящих песен, которые становятся частью новейшей украинской культуры и воспитания", - подчеркнул журналист.
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https://youtu.be/YfCGZqxdzxQ
Та стародавня козацька легенда про меч Чаркес:
"Є така повідка, що, в часі збурення Запорозької Січі, характерник отаман Дженджелій не захотів піддатись москалям і рівно ж не хотів іти під Турка за Дунай. Він зібрав 300 запорожців і пішов з ними світ за очі. Коли запорожці прийшли до гори, прощаючись навіки з Рідним Краєм, їм вийшов якийсь дід назустріч і запитав:
- Чого прийшли сюди ви, діти?
- Січ нашу москалі спалили, зруйнували, волю задушили і Козацьку Мати-Україну в кайдани закували. Тож, нема де нам подітись. З москалями нам не жити й до бусурменів іти в прийми серце не лежить. Нехай камінням краще станем!
- Так відповів за козаків отаман Дженджелій.
Кремезна постать діда розігнулась, його вже згаслі очі заіскрилися вогнем, зітхнув старий та й каже:
- Скидайте, діти, ваші шаблі та всі до одного.
І здіймали мовчки запорожці дамаські шаблі, що тисячі голів ворожих постинали й на купу перед дідом їх зложили. Поглянув дід навколо, очі вгору зніс - і полумінь велика спалахнула. Стопилися шаблі в огні, неначе б то не криця була, лишень віск.
От розгорнув дід попіл і вздріли всі великий меч, з обидвох боків гострий та блискучий, але тяжкий, тяжкий.
- Попробуйте-но, діти, хто з вас цей меч здолає підіймити! - озвався стиха дід. І пробували всі, та силкувалися, але для кожного він був тяжкий.
- А нумо, пішліть гінців за річку, за Дунай, чи не знайдеться козарлюга, що зможе зрушити цього меча.
Гінці, як вітер, полетіли, і ось на конях швидкокрилих Братерство Січове прийшло з-за Тихого Дунаю.
- Попробуйте-но, діти, хто з Вас цей меч здолає підіймити! - озвався
стиха дід.
І пробували всі та силкувалися, але для кожного був він тяжкий.
- То шліть гінців на Кубань, бо й туди пішла козацька запорозька сила.
Соколами полинули гінці, і на братній голос озвалося й присунуло Козацьке Товариство з-над Кубані.
- Ну, що ж? Пробуйте і ви цього меча зрухнути! - озвався знову стиха дід.
І пробували всі та силкувалася, але для кожного був він тяжкий.
- Ой, бачу, дітки, що нема такого межи вами, хто б подолав цей меч один підіймити! - промовив сумно дід.
- Повідь, дідусю, нам, а хто ж його підійме і хто з ним зможе воювати? - спитав отаман Дженджелій.
- То буде, сину, козак з козаків, якого ще не бачив світ!
- А як же буде зватись він? - спитав ізнову отаман Дженджелій.
- То буде, сину, з поміж лицарів могутній лицар, ще незнаний. Цей меч в його руках пером легеньким стане. Ним волю він здобуде, і лише тоді всміхнеться радісно стара Козацька Мати-Україна.
- А як же буде зватись він? - отаман знову запитав.
- ЄДНІСТЬ буде йому ймення. Коли у боротьбі з'єднається брат з братом, коли серця в одно зіллються, коли запроданці й зрадники переведуться! - прорік востаннє сивий дід і крізь землю провалився.
А навкруги все зашуміло, загуло: ЄДНІСТЬ!!
- ЄДНІСТЬ! Як грім в степу Дніпровім покотилося, відбилося луною об Кавказ і за Карпатами озвалось: "КОЗАЦЬКА ЄДНІСТЬ!!!"
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На японском телевидении Путин был объявлен главарем бандитского трио http://news-important.ru/na-yaponskom-televidenii-putin-byl-obyavlen-glavarem-banditskogo-trio/
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Канализацией в стране обеспечены 2/3, а телеканализацией - 9/10.
Когда телевизор важнее унитаза, получается Россия.
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