 Благодатный огонь из Иерусалима прибыл в Украину. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, огонь был доставлен регулярным рейсом в Международный аэропорт "Борисполь". Сегодня его раздадут людям во многих церквях Украины.
Напомним, схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме состоялось сегодня в 14:22.
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Колись дід мені розповідав одну оповідь, а він був із роду Волхвів з тих сами що з гір в прадавнину спускалися
Так ОТ
"Іде тато з сином в неділю до Церкви, і син помічає, що в полі якийсь молодий парубок вже не одну таку неділю через рів скаче.
Ну тут задумався син та пита у тата, тату а що це парубок у полі скаче через рів кожної неділі коли ми ідемо до церкви?
Тато відповідає, він синку так Богу молиться.
Син задумався та пита у тата, тату а чого ми так Богу не молимось, як цей парубок?
Тато відповідає, тому що мене так мій тато не вчив Богу молитися.
Син задумався та пита у тата, тату а хто тоді правильно Богу молиться, цей парубок чи ми?
Тато відповідає, НЕ Важливо синку хто як Богу молиться, Важливо синку у кого яка віра у Бога"
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Вітаю навіть порохоботів, але лише сьогодні і завтра...
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Тільки не кажи що я все це їм завдяки богу.
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https://www.google.com.ua/search?q=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8+%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiO2aKenKfTAhVMKpoKHY3bC0wQsAQIIg&biw=1920&bih=971
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Обратитесь к НЕМУ во имя Иисуса Христа, и проверьте. Условие - обратитесь с верой!
Мне было много чудес от НЕГО! Не по заслугам, а по ЕГО благости.
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Звісно доглядачці за старими макаронами це не відомо.
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https://www.youtube.com/watch?v=JiGlulA1KiU
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☆ У берегов Сирии терпит бедствие российский фрегат «Адмирал Григорович»
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По сообщению издания Militaryarms корабль получил серьезную пробоину во время столкновения с российским баркасом, перевозящим мазут. Только по счастливой случайности баркас не взорвался, хотя на нем и случилось возгорание.
Пробоина, которую получил фрегат, имеет небольшой размер, но находится в очень неудобном месте, поэтому пока ее никак не удается заделать.
Насосы постоянно работают на отлив прибывающей воды, но к ночи ситуация может ухудшиться.
Также сообщается о жертвах. По информации источников, ими стали два матроса, находившиеся в момент столкновения на баркасе.
Официальных комментариев этой информации пока что нет, все российские СМИ стараются замалчивать подобного рода инциденты. Мы следим за ситуацией, и будем держать читателей в курсе дальнейших событий.
Напомним, «Адмирал Григорович» - это сторожевой корабль (фрегат), он считается одним из наиболее боеспособных кораблей ЧФ РФ.
Это головной корабль проекта 11356, он был спущен на воду в марте 2014 года.
Кроме всего прочего, «Адмирал Григорович» вооружен крылатыми ракетами «Калибр-НК».
После начала обострения ситуации в Сирии этот корабль был направлен в Средиземное море, где присоединился к группировке ВМФ РФ.
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Вот правильно говорили- дерьмо не тонет.
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Частенько Богуслаев на личном литаке привозил .
Ну и что ?
Бесы как были при власти , так и остались .
Так что , еврейское фуфло всё это .
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Имя Мессии в студию!
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это таинство
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ДУХ ВРЕМЕНИ: МИФ ХРИСТА И СУТЬ ХРИСТИАНСТВА [HD]
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1. За чьи деньги шоу (делегация - это не один поп, да ещё гостиница у них явно была)? В любом случае, не проще бы потратить их на лечение детей, а огонь зажечь самим. К чему этот фетишизм?
2. Как вообще на борт взяли открытый огонь? Туда сейчас зажигалку не пронести и аккум для дрели, а этим, получается, всё можно.
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