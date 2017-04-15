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Все про:аэропорт (1212) Борисполь (460) Иерусалим (29) Пасха (12) УПЦ КП (380) традиции (20)

 Благодатный огонь из Иерусалима прибыл в Украину. ВИДЕО

Священники Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) первыми привезли в Украину Благодатный огонь из Иерусалима.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, огонь был доставлен регулярным рейсом в Международный аэропорт "Борисполь". Сегодня его раздадут людям во многих церквях Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Страсти Христовы: в Одессе воссоздали библейские события. ФОТОрепортаж

Напомним, схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме состоялось сегодня в 14:22.


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Колись дід мені розповідав одну оповідь, а він був із роду Волхвів з тих сами що з гір в прадавнину спускалися
Так ОТ
"Іде тато з сином в неділю до Церкви, і син помічає, що в полі якийсь молодий парубок вже не одну таку неділю через рів скаче.
Ну тут задумався син та пита у тата, тату а що це парубок у полі скаче через рів кожної неділі коли ми ідемо до церкви?
Тато відповідає, він синку так Богу молиться.
Син задумався та пита у тата, тату а чого ми так Богу не молимось, як цей парубок?
Тато відповідає, тому що мене так мій тато не вчив Богу молитися.
Син задумався та пита у тата, тату а хто тоді правильно Богу молиться, цей парубок чи ми?
Тато відповідає, НЕ Важливо синку хто як Богу молиться, Важливо синку у кого яка віра у Бога"
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Посмотрел. почитал...Вот так и мир в Украину вернулся бы...
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нажаль, допоки не зникне підорашка, як держава чи явище, цього не станеться...
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да...Сердце разрывается на части при одной мысли. что Неньку пытаются уничтожить фашитсы
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Я так розумію, що розривають російські фашисти з хуйлом на чолі... Правильно розумію?
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А які ще? Інші не зазіхають на нашу ршдну землю- сидять у своїх тенетах та *воду варять * своїм урядам
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Или пока нашим чиновникам и политикам будет выгодна ета война
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Алексей Носов d8330900 Итак, предположим - "нашим чиновникам и политикам будет НЕ выгодна ета война". Что станется, - кацапстан в страхе развернется из дамбаса (про Крым вообще боюсь сказать) ?
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Вітаю усіх читачів і дописувачів Цензора з наступаючим святом. Світ проісную іще принаймі рік, раз Вогонь загорівся.
Вітаю навіть порохоботів, але лише сьогодні і завтра...
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Чур тебе чур... Чи ти не любиш ковбаски смаженої... підчеревини і мяска печеного, да з хріном, гірчичкою і горілочкою???
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Полюбляю.
Тільки не кажи що я все це їм завдяки богу.
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Мабуть це тому що вони не їдять благодатний вогонь.
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Татишо? В такому разі мільйони дітей по всьому світу помирають завдяки боку.
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Ну ти ж добре знаєш, що є Добро і є Зло... Не було би Зла -- не було би хуйла і підорашки, як держави...
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Они погибают, потому что некоторые допускают в свои души люцифера - сатану.
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У таких недолугих істот є готова відповідь - ці діти страждають за гріхи батьків.
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Не для спора*! Бог сказал: "Я вас даже лечил... но вы этого не знали". Нет границ ЕГО чудесам. Нет границ ЕГО возможностям. ОН лечит не только онкологию.

Обратитесь к НЕМУ во имя Иисуса Христа, и проверьте. Условие - обратитесь с верой!
Мне было много чудес от НЕГО! Не по заслугам, а по ЕГО благости.
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Уехать из Мариуполя и встретить престарелого итальянца, который вскорости кони двинул- это не чудо, а элементарное везение.
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З латинскої мови моє ім'я перекладається "Той що несе світло".
Звісно доглядачці за старими макаронами це не відомо.
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Здається,що на відео благодатний вогонь передавав саме волинський митрополит Михаїл.
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Этот огонь ВЕСЬ славянский мир ДОЛЖЕН БЫЛ БРАТЬ Из Кавказа -Бизантийской части Од(Аз)ЭрБэйДжана( Огня =Младшего мужа Бека Душа) !! Верни свои праздники Мир Славян.
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Арарат=Эр Яра Ата - Муж рана отца пер с азэри. Они наз. себя хаест(какой эр мэн?). И вообще Адам спустился в Индийскую(Индия Атропатена Кавказская) часть ОдЭр и БэйДжанУш (Огня муж и бек души чуств(сознания)
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Благодатний вогонь і сюда добрався

☆ У берегов Сирии терпит бедствие российский фрегат «Адмирал Григорович»
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Благодатный огонь из Иерусалима прибыл в Украину - Цензор.НЕТ 639

По сообщению издания Militaryarms корабль получил серьезную пробоину во время столкновения с российским баркасом, перевозящим мазут. Только по счастливой случайности баркас не взорвался, хотя на нем и случилось возгорание.

Пробоина, которую получил фрегат, имеет небольшой размер, но находится в очень неудобном месте, поэтому пока ее никак не удается заделать.

Насосы постоянно работают на отлив прибывающей воды, но к ночи ситуация может ухудшиться.

Также сообщается о жертвах. По информации источников, ими стали два матроса, находившиеся в момент столкновения на баркасе.

Официальных комментариев этой информации пока что нет, все российские СМИ стараются замалчивать подобного рода инциденты. Мы следим за ситуацией, и будем держать читателей в курсе дальнейших событий.

Напомним, «Адмирал Григорович» - это сторожевой корабль (фрегат), он считается одним из наиболее боеспособных кораблей ЧФ РФ.

Это головной корабль проекта 11356, он был спущен на воду в марте 2014 года.

Кроме всего прочего, «Адмирал Григорович» вооружен крылатыми ракетами «Калибр-НК».

После начала обострения ситуации в Сирии этот корабль был направлен в Средиземное море, где присоединился к группировке ВМФ РФ.
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До сих пор терпит? Вже два дні!!!
Вот правильно говорили- дерьмо не тонет.
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Бог терпел и им велел. Вся Роися терпит. Фрегат - не исключение.
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«Кощунство не в том, что отрицают богов толпы, а в том, что богам приписывают мнение толпы» (Диоген Лазртский)
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Надо попробовать кого-то поджарить на нем, чтобы проверить действительно-ли он не обжигает. Какие будут предложения по кандидатуре?
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Увесь склад кабміну і адміністрації президента. І бажано це все в прямому ефірі, на усіх каналах...
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і жопоблок з сраними групами -- їх можна на звичайному кострі, як в середні віки інквізитори робили...
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А для полной красоты- цепную шавку Коломойского Костю Гришина и дурика Парасюка.
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Говорят что он только первые пару минут не обжигает.
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Приближается Всенощный молебень, Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
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За период "независимости" благодатный огонь посещал Украину неоднократно .
Частенько Богуслаев на личном литаке привозил .
Ну и что ?
Бесы как были при власти , так и остались .
Так что , еврейское фуфло всё это .
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памятаю як мені в школі підсунули пакетик з гідроперітом та анальгіном, посеред уроку в мене пішов благодатний вогонь з дупи
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А почему сам момент возгорания никогда не показывают?
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хороший бизнес, два тысячелетия уже держится на дураках
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Единственный благодатный огонь , в который я поверю , это когда загорится Конча-Заспа .
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(c) Что приятнее царю: это богатство, которое стекается к тебе таким способом, или знакомство с этим ? Если я открою тебе эту тайну, тогда правительство лишится этих денег; оставь же её скрытой и получай это большое богатство
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Волнуют два вопроса:
1. За чьи деньги шоу (делегация - это не один поп, да ещё гостиница у них явно была)? В любом случае, не проще бы потратить их на лечение детей, а огонь зажечь самим. К чему этот фетишизм?
2. Как вообще на борт взяли открытый огонь? Туда сейчас зажигалку не пронести и аккум для дрели, а этим, получается, всё можно.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоБлагодатный огонь из Иерусалима прибыл в Украину. ВИДЕО
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