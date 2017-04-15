EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 Политика Украины
  949  55
Материалы по теме:
Все про:Евровидение (587) Кириленко (629) Россия (69957)

 Кремль изолировал российский народ от возможности увидеть фантастическое и прекрасное шоу Евровидение-2017, - Кириленко. ВИДЕО

Власти России своим решением изолировали весь российский народ от возможности увидеть песенный конкурс Евровидение-2017.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко в эфире Украинского радио, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: "Технический уровень Евровидения в Украине - это однозначно уровень 2017 года", - певица Руслана рассказала о подготовке шоу. ФОТОрепортаж

"Россия сама себя изолировала от Евровидения-2017. Более того, Кремль таким решением изолировал весь российский народ от возможности увидеть это фантастическое и прекрасное шоу, в котором примут участие 42 страны не только Европы, но и мира. Но мы также знаем, что миллионы россиян, благодаря спутниковому телевидению и Интернету, и, независимо от воли российской власти, будут смотреть трансляцию конкурса из Украины, из Киева", - отметил Кириленко.



Вице-премьер-министр также сообщил, что подготовка к Евровидению в Киеве проходит усиленными темпами, в частности, в Международном выставочном центре, где состоится мероприятие, работают сотни специалистов из разных стран. Отмечено, что уже устанавливают трибуны для зрителей и почти построена главная сцена, вес которой 30 тонн, высота - 14 м, ширина - 17 м, глубина - 28 м, а площадь - 350 кв. м.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Политика вокруг Евровидения-2017 самая наглая за всю историю, - The Guardian

"Еще несколько уникальных вещей предложит Украина на нынешнем Евровидении, и все те, у кого есть добрая воля, кто хочет мира и дружбы во всем мире и в Европе, - они будут участвовать в конкурсе и будут его смотреть", - резюмировал Кириленко.

Ранее Первый канал отказался транслировать "Евровидение-2017".

Напомним, Служба безопасности Украины приняла решение о запрете на 3 года въезда в страну российской исполнительнице Юлии Самойловой, выбранной для участия в конкурсе Евровидение-2017.

Ранее стало известно, что на международном песенном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве Россию с песней Flame Is Burning будет представлять Юлия Самойлова, которая давала концерты в оккупированном Крыму.

После этого Европейский вещательный союз заявил: "Мы продолжим диалог с властями Украины, чтобы обеспечить выступление всех артистов на 62-м конкурсе Евровидение в Киеве в мае".
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Бедный, бедный, бедный российский народ! Щаз расплачусь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кацапам це й так ні до чого. В них є пєтух з гівна
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А по-моему, всё наоборот. Я лично, к горевидению отношусь негативно! И ничего прекрасного в нем не наблюдаю. Для меня - существуют более серьезные и прекрасные вещи.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не смотрю Евровидение и не помню когда смотрел вообще.
Разве что иногда победителя очередного послушать после окончания, чтобы убедится что не зря не смотрел.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Аналогично. За всю историю конкурса мне только один победитель понравился - паренёк из Норвегии, белорусского происхождения. Но это всё субъективно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А я тоже. И вообще, не могу понять, что такого в этом шоу? Это просто пиар! И вообще, ничего не стоит оно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Откуда там народ взялся , педофил только начал его лепить по своему подобию .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мурло и Евровидение

Не будем повторяться - раз Украина приняла решения не пустить певицу Самойлову на «Евровидение», а Россия отказалась показать её номер дистанционно, либо заменить исполнительницу, то всё - выступления России не будет.
Мне очень жаль Самойлову, её выступление, возможно, могло бы стать украшением конкурса, но вмешалась политика. Она выступала в Крыму, а для Украины это нарушение закона. Её назначили чисто по политическим соображениям, и никак иначе. Подтверждением этому стало заявление России, что Самойлову отправят на следующий год на новое «Евровидение».
Но тут возникает вопрос: так как выбирают претендента? Из Кремля? А если на следующий год появится какой-то самородок, да такой, что вся страна ходуном будет ходить? Я понимаю, что по телевидению будут петь всё те же Кобзон Иосиф и Распутина Маша, но если интернет будет с ума сходить по кому-то другому и этот другой будет самым популярным в стране, то кто поедет?
А как будут выбирать? Раньше народ что-то решал, какие-то отборы были, SMS голосования, народ болел за кого-то, страсти бурлили. Но выходит, что Кремль уже и на конкурс лапу свою диктаторскую наложил. Нужно было уконтрапупить Украину, и директивно делегировали на конкурс, кого решили, в тихом кабинете, послав всех фанатов «Евровидения» подальше. И, как видите, и на следующий год уже анонсирована роль этих же фанатов как овощей - решено, что пошлют ту же Самойлову. То есть, вы её в Киеве не приняли, но она всё равно на конкурсе выступит, только не на вашем.
Но я кремлёвцев хочу спросить: а если вдруг конкурс снова выиграет Украина, что делать будем? Опять бровки хмурить?

Только это и останется.
Знаете, вот эта история с «Евровидением» - она ведь не про песни, а про политику. Она про Кремль, который все живое превращает в мертвечину, про административное мурло, которому даже в голову не приходит, что смысл этого конкурса в том, что люди что-то решают.
То, что мурло захватило конкурс, становится понятно и по решению не транслировать его в России. Вот как давят бульдозером мороженые тушки гусят или запрещённые сыры, так в Кремле решили, что конкурс своим гражданам показывать незачем. Раз нашей девушки не будет, то и нечего смотреть.
Вопрос: а граждан про запрет спросили? Да нет, граждан в очередной раз послали. И снова чисто политическое решение, ведь на каком-то «Оскаре» ведь тоже нет российского фильма, но его же показывают.
Короче, стоит только удивляться, как граждане позволяют так над собой издеваться.
Но в этом идиотском решении есть и плюс: вся молодёжь посмотрит конкурс по украинским каналам в интернете. Там будет много украинского языка и красивых съёмок Украины.
Так что, административное мурло, наказывающее своих же граждан, снова проиграет.
(с) Матвей Ганапольский.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не пойму всё равно. Что обсуждаем? Сам конкурс и яйца выеденного не стоит. И на нем, в дураках все - зрители, участники, члены жюри, организаторы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это плата за агрессию и террор.
Слишком она незначительная...Переживут кацапы...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А по-моему, на это вообще не стоит обращать внимание. Я лично, это горе-шоу не смотрю, и вообще, ничего в нем стоящего нет. И вообще - для кого оно, для чего оно?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я тоже не смотрю и не собираюсь,просто приятно видеть,как кацапню выставили за двери,в очередной раз.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Те кто хочет, увидят по другим каналам.Сейчас это не проблема вообще.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как можно в эпоху интернета и спутникового ТВ кого-то от чего-то изолировать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так это ж не значит, что кого-то изолировали. 73 млн - это половина населения. Остальным это просто не надо. Если в Украине из 40 млн населения реально инетом пользуются только 10, то это не означает, что остальным 30 туда доступ закрыт. Им просто это не надо.
Вот представь себе какую-то провинцию. Живет там семья из 3 человек - родители и ребенок. Родаки пашут с утра до вечера, а ребенок после школы подвисает постоянно в инете. Это же совсем не означает, что для 67% людей инет изолирован. Также точно и там.
Кстати, мне что-то сразу показалась цифра в 73 млн очень завышенной. Там что каждый второй сидит в инете включая младенцев и стариков?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кремль изолировал российский народ от возможности увидеть фантастическое и прекрасное шоу Евровидение-2017, - Кириленко - Цензор.НЕТ 778
Тётя Роза‏ @ANAKOYHER 10 мин.10 минут назад

Первой подсказкой Гугль даёт ответ
на наиболее часто задаваемый вопрос.
Потому, что Гугль умный...

Кремль изолировал российский народ от возможности увидеть фантастическое и прекрасное шоу Евровидение-2017, - Кириленко - Цензор.НЕТ 60
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
точно, проверено, так и есть, даже когда напишешь "rjulf clj..." - ну, то есть, не успеешь переключить с английского и пишешь "когда сдо..." )))))))))))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
началом всемирной изоляции расеи стала"крымская весна" 2014 года...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та тут,як у Маяковського - шо партія ,шо Лєнін ,один хрін.Кремль і кацапи- це інь та янь Московії.Наївно думати,що коли зникнуть креилівські п##араси,зникне кацапізм та ненависть до інших народів.Ватна мразота,ще довго буде переховувати той ген в собі.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Понятно, что изолировали. Вдруг холопы увидят, что можно жить лучше и под царём с боярами "стул раскачивать начнут".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Участие в конкурсе ведь не бесплатное? К чему оплачивать участие других? Безотносительно к тому, что россия, ее певичка и ее песня говно, отказ от трансляции этого действа на расее представляется правильным, умерла-так умерла.
 показать весь комментарий
Ответить
 
какой такой раСсийский народ, нет такого народца та и никогда не было. Так, зборище прилагательных, какцапня одним словом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Евровидение- не самое печальное, от чего Кремль изолировал собственный народ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Правда, одно "но". Если человек умный, здравомыслящий - ему без разницы этот запрет. Всё равно, нормальные люди Евровидение не смотрят. ))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
буде куча шоу з Дєдамі і Лєнтачкамі, нах холопам Євробачення
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кто не транслирует в 17-ом - не участвует в 18-ом... а раз не участвует в 18-ом, значит, какой смысл транслировать в 18-ом, а раз нет трансляции в 18-ом, значит нет участия в 19-ом... А там уже и представлять некого будет...
Впрочем, лет через пятнадцать, какие-то новые образования на гниющем трупе империи могут проявить интерес...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Северная Корея отложила проведение ядерных испытаний
В субботу в столице КНДР - Пхеньяне был проведен масштабный военный парад
GOLOS-AMERIKI.RU
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я что то не могу понять -если украинцы по спутниковой тарелке могут видеть все каналы рашистов то почему рашисты не могут видеть по тарелке украинские каналы или там в раше это дефицит -я думаю что нет там такого дефицита и если кто то захочет тот и увидет Евровидение 17 но один есть ньюанс -это будет бесплатно для организаторов Евровидения а это уже не хорошо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вата последние деньги тратит на тарелки, чтоб всосать рашистское д.рьмище. Готовы даже от водки отказаться, только чтоб это кровоточащая уши дрянь с нтвортроссия24 зашла в мозг.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это я к тому, что у меня соседка оргазмирует уже неделю по поводу этого. Пенсионерка, уже зубы на полку положила, только чтоб найти способ российские каналы вернуть. И гипертония ее куда-то подевалась.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кремль - твари, рядовые рашисты - быдло. Мне на них нас.ать. Но и Евровидение - чушь редкостная. Тот случай, когда вообще не понимаю, вокруг чего мышиная возня.
 показать весь комментарий
Ответить
 
пусть хуйло накажет сначала ту врачиху свою что вколола Самойловой передозировку амобарбитала, что у неё спинной мозг отказал. Ато получается на самом деле что параша хочет наших психов усыпить втихаря и сделать из Турчинова Ульяну Супрун.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да прям, прекрасное... фантастическое... шоу как шоу, фестиваль как фестиваль. Никакой трагедии в том чтобы в нем не участвовать или не увидеть нет. РФия лишила себя гораздо большего чем этот фестиваль, чести, совести, человечности и будущего в конце концов. А евровидение от евролавочнков... такое себе... баловство.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кириленко это тот революционер который в 2004-ом году типа боролся с олигархами , а как дорвался в министерское кресло так земли кучу гектаров наворовал , на мерседесе стал с водителем ездить , дворцы вдруг появились у него , ну и гениальная идея посетила это чмо отменить день космонавтикии..
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныКремль изолировал российский народ от возможности увидеть фантастическое и прекрасное шоу Евровидение-2017, - Кириленко. ВИДЕО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти