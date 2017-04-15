 Кремль изолировал российский народ от возможности увидеть фантастическое и прекрасное шоу Евровидение-2017, - Кириленко. ВИДЕО

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко в эфире Украинского радио, сообщает Цензор.НЕТ.
"Россия сама себя изолировала от Евровидения-2017. Более того, Кремль таким решением изолировал весь российский народ от возможности увидеть это фантастическое и прекрасное шоу, в котором примут участие 42 страны не только Европы, но и мира. Но мы также знаем, что миллионы россиян, благодаря спутниковому телевидению и Интернету, и, независимо от воли российской власти, будут смотреть трансляцию конкурса из Украины, из Киева", - отметил Кириленко.
Вице-премьер-министр также сообщил, что подготовка к Евровидению в Киеве проходит усиленными темпами, в частности, в Международном выставочном центре, где состоится мероприятие, работают сотни специалистов из разных стран. Отмечено, что уже устанавливают трибуны для зрителей и почти построена главная сцена, вес которой 30 тонн, высота - 14 м, ширина - 17 м, глубина - 28 м, а площадь - 350 кв. м.
"Еще несколько уникальных вещей предложит Украина на нынешнем Евровидении, и все те, у кого есть добрая воля, кто хочет мира и дружбы во всем мире и в Европе, - они будут участвовать в конкурсе и будут его смотреть", - резюмировал Кириленко.
Ранее Первый канал отказался транслировать "Евровидение-2017".
Напомним, Служба безопасности Украины приняла решение о запрете на 3 года въезда в страну российской исполнительнице Юлии Самойловой, выбранной для участия в конкурсе Евровидение-2017.
Ранее стало известно, что на международном песенном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве Россию с песней Flame Is Burning будет представлять Юлия Самойлова, которая давала концерты в оккупированном Крыму.
После этого Европейский вещательный союз заявил: "Мы продолжим диалог с властями Украины, чтобы обеспечить выступление всех артистов на 62-м конкурсе Евровидение в Киеве в мае".
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Разве что иногда победителя очередного послушать после окончания, чтобы убедится что не зря не смотрел.
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Не будем повторяться - раз Украина приняла решения не пустить певицу Самойлову на «Евровидение», а Россия отказалась показать её номер дистанционно, либо заменить исполнительницу, то всё - выступления России не будет.
Мне очень жаль Самойлову, её выступление, возможно, могло бы стать украшением конкурса, но вмешалась политика. Она выступала в Крыму, а для Украины это нарушение закона. Её назначили чисто по политическим соображениям, и никак иначе. Подтверждением этому стало заявление России, что Самойлову отправят на следующий год на новое «Евровидение».
Но тут возникает вопрос: так как выбирают претендента? Из Кремля? А если на следующий год появится какой-то самородок, да такой, что вся страна ходуном будет ходить? Я понимаю, что по телевидению будут петь всё те же Кобзон Иосиф и Распутина Маша, но если интернет будет с ума сходить по кому-то другому и этот другой будет самым популярным в стране, то кто поедет?
А как будут выбирать? Раньше народ что-то решал, какие-то отборы были, SMS голосования, народ болел за кого-то, страсти бурлили. Но выходит, что Кремль уже и на конкурс лапу свою диктаторскую наложил. Нужно было уконтрапупить Украину, и директивно делегировали на конкурс, кого решили, в тихом кабинете, послав всех фанатов «Евровидения» подальше. И, как видите, и на следующий год уже анонсирована роль этих же фанатов как овощей - решено, что пошлют ту же Самойлову. То есть, вы её в Киеве не приняли, но она всё равно на конкурсе выступит, только не на вашем.
Но я кремлёвцев хочу спросить: а если вдруг конкурс снова выиграет Украина, что делать будем? Опять бровки хмурить?
Только это и останется.
Знаете, вот эта история с «Евровидением» - она ведь не про песни, а про политику. Она про Кремль, который все живое превращает в мертвечину, про административное мурло, которому даже в голову не приходит, что смысл этого конкурса в том, что люди что-то решают.
То, что мурло захватило конкурс, становится понятно и по решению не транслировать его в России. Вот как давят бульдозером мороженые тушки гусят или запрещённые сыры, так в Кремле решили, что конкурс своим гражданам показывать незачем. Раз нашей девушки не будет, то и нечего смотреть.
Вопрос: а граждан про запрет спросили? Да нет, граждан в очередной раз послали. И снова чисто политическое решение, ведь на каком-то «Оскаре» ведь тоже нет российского фильма, но его же показывают.
Короче, стоит только удивляться, как граждане позволяют так над собой издеваться.
Но в этом идиотском решении есть и плюс: вся молодёжь посмотрит конкурс по украинским каналам в интернете. Там будет много украинского языка и красивых съёмок Украины.
Так что, административное мурло, наказывающее своих же граждан, снова проиграет.
(с) Матвей Ганапольский.
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Слишком она незначительная...Переживут кацапы...
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Вот представь себе какую-то провинцию. Живет там семья из 3 человек - родители и ребенок. Родаки пашут с утра до вечера, а ребенок после школы подвисает постоянно в инете. Это же совсем не означает, что для 67% людей инет изолирован. Также точно и там.
Кстати, мне что-то сразу показалась цифра в 73 млн очень завышенной. Там что каждый второй сидит в инете включая младенцев и стариков?
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Тётя Роза @ANAKOYHER 10 мин.10 минут назад
Первой подсказкой Гугль даёт ответ
на наиболее часто задаваемый вопрос.
Потому, что Гугль умный...
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Впрочем, лет через пятнадцать, какие-то новые образования на гниющем трупе империи могут проявить интерес...
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В субботу в столице КНДР - Пхеньяне был проведен масштабный военный парад
GOLOS-AMERIKI.RU
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