 "Цирк - тюрьма", "Это не смешно": В Киеве прошел митинг против использования животных в цирке. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, митинг начался в 12:00 в парке Тараса Шевченко.
Организаторы мероприятия отметили, что причин для запрета использования животных в цирках несколько: ужасные условия содержания, жестокость дрессуры, угроза людям и детской психике.
Активисты выступают за то, чтобы:
1) животные были свободными от циркового рабства;
2) остановились поставки новых заключенных арeны. А те, что сейчас числятся "артистами" и "детьми дрессировщиков", пeрeстали быть инструмeнтом заработка.
На митинг пришло несколько сотен людей. Акцию также поддержали и звезды шоу-бизнеса. В частности, на мероприятии присутствовали ONUKA и Дарья Астафьева.
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Пусть сами животные охотятся на свободе и добывают себе на пропитание , бо оленя и или косулю цирковые медведи врядли догонят , а вот пару тройку любителей природы на завтрак им вполне под силу оприходовать !
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Если кто и ловит - так это браконьеры для "частных папиков" .
Но с браконьерами и их мафией , а так же частных коллекционеров дикой природы бороться стрёмно и "не по фен-шую" !
Вот и нашли удобную цель - цирк .
Тут каждый день в стране убивают , грабят , насилую . Идёт война на востоке с Хуйлостаном , а эти нашли себе врагов среди дрессировщиков и клоунов , но не в Зраде и на Банковой , а на арене ...
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Мне понравилась собачка на поводке и в ошейнике у митингувальникив ...
И тогда нужно всех домашних животных освободить от ошейников, намордников , поводков и пусть гадят где хотят - иначе это нарушение их прав и личных свобод .
Котов ? Нехер держать в хате -- это же парабощение вольной твари , которая просто обязанна гулять сама по себе !
Я уже не говорю про зверства против крыс , против мух , против микробов .
Это всё живые существа и они требуют к себе гуманного отношения !
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Хватит травить тараканов и мышей!
Производителей отпугивателей кротов к ответу!
Коровам место на лугу!
Каждой курице по петуху!
Остановим геноцид комаров грибниками!
Кастрируешь кота - убиваешь неродившихся котят!
"Дибилы, блд"
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Ты готов за свои средства покупать им мясо и где ты их будешь их держать ?!
Может на лугу в Пуще-Водице ?!!!
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Ты хоть понимаешь , что они на воле и недели не протянут ?!
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Но для полного аншлага на этом мероприятии девок из FEMEN с голыми сиськами не хватает...
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Серж Брюссоло. Пегги Сью и призраки. День синей собаки.
Сам по себе каждый человек - милое и безобидное существо. Но постоянное общение с этими мерзкими людишками со временем его заметно портит.
Если бы животное убило преднамеренно, это был бы человеческий поступок.
Станислав Ежи Лец.
Несмотря на все диеты человек является самым всеядным животным на планете…
Вечно голодное животное - наелось и отдыхает, а животное человек - ищет что ещё сожрать.
Животные отличаются от животных людей тем, что они не берут больше, чем надо сейчас съесть.
Отличие человека от животного состоит в том, что человек может покончить жизнь самоубийством.
Жан-Поль Сартр.
С раннего детства меня беспокоит один вопрос, почему, если животные становятся слишком агрессивными, их усыпляют, а людей - нет...
Человек отличается от животного тем, что ищет смысл своего бытия.
Человек по сравнению с растениями и животными - неприличен.
Платонов.
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из зоопарка випустили львово и тигров
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Выходят две собачки, молодая и опытная.
Опытная ей говорит. -Смотри и учись. Ща фокус покажу. Я сейчас им команду дам - на тумбочку запрыгну. А та обезьяна во фраке и шляпе мне сахар даст. А те, которых по кругу рассадили, хлопать будут, это гавкать по ихнему.
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Зоопарк - концлагерь!
Мясные отделы - живодёрни!
Собаководы - рабовладельцы!
Фермеры-животноводы - работорговцы!
Один вопрос - вы (ОЙ)бнулись?
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