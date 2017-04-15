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 Киевские новости, Общество, Фоторепортаж
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Все про:животные (779) митинг (2781) протест (5396) цирк (58)

 "Цирк - тюрьма", "Это не смешно": В Киеве прошел митинг против использования животных в цирке. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В субботу, 15 апреля, к Международному дню цирка в Киеве активисты зоозащитной инициативы UAnimals организовали митинг за цирк без животных.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, митинг начался в 12:00 в парке Тараса Шевченко.

Организаторы мероприятия отметили, что причин для запрета использования животных в цирках несколько: ужасные условия содержания, жестокость дрессуры, угроза людям и детской психике.

Активисты выступают за то, чтобы:
1) животные были свободными от циркового рабства;
2) остановились поставки новых заключенных арeны. А те, что сейчас числятся "артистами" и "детьми дрессировщиков", пeрeстали быть инструмeнтом заработка.

На митинг пришло несколько сотен людей. Акцию также поддержали и звезды шоу-бизнеса. В частности, на мероприятии присутствовали ONUKA и Дарья Астафьева.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Гражданин Турции пытался нелегально вывезти из Украины львенка, - Госпогранслужба. ВИДЕО



Читайте на "Цензор.НЕТ": На Черниговщине застрелили львицу, которая напала на человека и сбежала из цирка

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Ну за животных не скажу и зверей в Раде навалом ,да и цирк там покруче будет ....
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Давно пора підняти це питання.................. особливо - стосовно мавп........
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Примечательно, что акции за животных собирают гараздо больше людей, чем всякие "антикоррупционеры" и пр.
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Потому и занимаем первые места в мире по уровню коррупции
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Если у нас "зайцы" блокируют электрички, о какой борьбе с коррупцией речь? Всё начинается с малого.
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дресировщиков в клетки засадить и пусть работают животными, повадки знают то хорошо. а зверушок забрать у этих живодёров!
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Льва будешь у себя дома держать , ему правда 10 кило мяса в день надо , но ты же добрый прокормишь.
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вот тобой его и накормлю, и хватит еды такой ему на всю оставшуюся, потому что ручников не меряно вокруг))
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Ну на неделю меня хватит , а дальше кем будешь соседями видимо.
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поддерживаю, кот-блин, хоть бы не прочитал, уже 10 год керуе в моей квартире...шо паделаешь...он- выбрал меня и он не виноват, что я вибрала пана Порошенко...и его команду.....им бы моего кота....он бы их научил любить УКРАИНУ..............
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А там ось таке показують. Хіба можна так знущатися на твариною...
"Цирк - тюрьма", "Это не смешно": В Киеве прошел митинг против использования животных в цирке - Цензор.НЕТ 1710
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Зоопарк тоже тюрьма для животных, животных отпустить, а в клетки посадить Вану, Шляшка, Рыгов всяких мастей и прочую шелупонь.
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Предпочитаю варьете вместо цирка и пляж взамен зоопарка. Мужикам - красоту , животным - свободу

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Правильно - животных , особенно хищных , нужно собрать всех и поселить рядом с детским садом , где детки митингующих .
Пусть сами животные охотятся на свободе и добывают себе на пропитание , бо оленя и или косулю цирковые медведи врядли догонят , а вот пару тройку любителей природы на завтрак им вполне под силу оприходовать !
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передергивать не надо. Подранки. альбиносы. ручные зверюшки понятно - клиенты зоопарка. Но отлавливать молодых и здоровых животных. чтобы потом все жизнь держать зверя в клетке - средневековье. А что до деток, так от бродячих собак. гибнет больше, чем от убежавших с зоопарков крокодилов, львов. тигров, удавов. слонов и носорогов вместе взятых
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Для цирка животных отбирают в зоопарках , детенышей второго третьего поколения выросших в неволе.
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Их уже давно не отлавливают в неволе .
Если кто и ловит - так это браконьеры для "частных папиков" .
Но с браконьерами и их мафией , а так же частных коллекционеров дикой природы бороться стрёмно и "не по фен-шую" !
Вот и нашли удобную цель - цирк .

Тут каждый день в стране убивают , грабят , насилую . Идёт война на востоке с Хуйлостаном , а эти нашли себе врагов среди дрессировщиков и клоунов , но не в Зраде и на Банковой , а на арене ...
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Им просто не понять что животным по крови передается повадки родителей , даже если он их и не знал , по тому из волка собака получится только в 3-5 поколении не раньше. Но им же жверюшек жалко , а про дресировку и атомную энергетику знают одинаково , то есть не хрена. Ну если они такие правильные , то пусть перестанут жрать мясо , яйца , молочные продукты , в шубах ходить , для этого всего животных то же убивают. и эксплуатируют.
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так феминистки с другого фланга зайдут! а с тыла гей-компания... то ваще ужос
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а тя бесит- шо таке....брись - с кошиком в ЦЕРКВУ....
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Бросить к тиграм на арену, а кошек посадить в первый ряд!!!!1111
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Дурдом ...

Мне понравилась собачка на поводке и в ошейнике у митингувальникив ...

И тогда нужно всех домашних животных освободить от ошейников, намордников , поводков и пусть гадят где хотят - иначе это нарушение их прав и личных свобод .

Котов ? Нехер держать в хате -- это же парабощение вольной твари , которая просто обязанна гулять сама по себе !

Я уже не говорю про зверства против крыс , против мух , против микробов .
Это всё живые существа и они требуют к себе гуманного отношения !
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А як бути з цим? Продукти ж тваринного походження...

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А вегетарианцы отнимают еду моей еды. Как мне быть?
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Кто нибудь ведет статистику циркозависымых? Циркозависимый- горе в семье. Надо боротся с этим позорным явлением.
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Пока в стране люди живут хуже животных, эти митинги для пиара Даши Астафьевой и ее Онуки.
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Блин, ну все проблемы решены. Осталось выпустить на свободу узников цирка. Ну и дальше: каждому медведю по берлоге, остальным хищникам -по норе, птицам -по гнезду...
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Поддерживаю! Настрящий цирк -это Дю Солей!
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Перестаньте возить пчёл в ульях!
Хватит травить тараканов и мышей!
Производителей отпугивателей кротов к ответу!
Коровам место на лугу!
Каждой курице по петуху!
Остановим геноцид комаров грибниками!
Кастрируешь кота - убиваешь неродившихся котят!

"Дибилы, блд"
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Некастрированный кот стимулирует производителей тапок и обоев. А это рабочие места.
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У меня есть два друга, Барни и Лаки. Немец и котенок. Я их очень люблю. Я люблю животин больше, чем людей. Цирк- это давно отжившее шоу, в кавычках, Это место. где всегда были одни фрики и всегда были издевательства над животными. Суки проклятые!!!
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А что делать со львами , которые в пятом поколении цирковые ?
Ты готов за свои средства покупать им мясо и где ты их будешь их держать ?!
Может на лугу в Пуще-Водице ?!!!
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Не знаю, знаю только то, что издевательства над любыми животинами не достойно для царя -зверей- человека (самого ущербного....и самого извращенного. животное никогда не убьет ради забавы. Есть место, где жили эти львы. Хоть в 5 поколении. Я не человеко =ненавистник, иногда захоху на fb , и становится страшно, что делают т.н. хьюман(((
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я вот тоже с дества, када кино смотрю, животных жалею, люде (даже самых позитивных) - НЕТ!!!
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ИДИОТЫ !!! ЗНАЧИТ ЖИВОТНЫХ НЕЛЬЗЯ, А ЛЮДЕЙ МОЖНО !? НУ ВО ВСЯКОМ СЛУЧАЕ ХОРОШАЯ РЕКЛАМА ДЛЯ ЦИРКА, НУЖНО БУДЕТ СХОДИТЬ !!!
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Там географически как раз между двумя цирками.
"Цирк - тюрьма", "Это не смешно": В Киеве прошел митинг против использования животных в цирке - Цензор.НЕТ 8755
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очень "актуальная" для Украины тема. защитим животных! хотя украинские пенсионеры завидуют животным в цирке, у них условия жизни получше будут...
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ну и при чем тут пенсионеры, придурок? или ты так, просраться вышел?
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Т.е. ты предлагаешь цирковых животных усыпить ?
Ты хоть понимаешь , что они на воле и недели не протянут ?!
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Ну одевай шкуру осла и бегом на проспект Победы людей веселить. За одно и коровам и лошадям со свиньями не место на ферме их же то же эксплуатируют , а потом убивают.
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СВОБОДУ МЕДВЕДЮ ВЕЛОСИПЕД ЧЕЛОВЕКУ - круто сказано.
Но для полного аншлага на этом мероприятии девок из FEMEN с голыми сиськами не хватает...
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Угу. У меня такое впечатления, что они из одной конторы. Как и пришедшие месяца два назад под раду в выходной день. Требовали равных прав для "работников секс-индустрии".
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Нет ну если они такие правильные , то пусть своих собак то же в лес отпустят , сказали А пусть и Б говорят . Цирковые животные , как и животные из зоопарка в дикой природе жить не могут , они просто сдохнут . Так же как и дельфины из дильфинария . Эти зеленые мне напоминают наивных детей , если им не чем заняться пусть порядок в парках наведут ,хоть какой то толк с них будет.
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У людей хрупкие головы. Это несовершенная, тупая раса. Люди воюют между собой, любят деньги, роскошь. Придумали работу... ничего подобного не существует у нас, животных. Мы живём в согласии с природой, довольствуемся малым, мечтаем, полеживая на солнце. Наша жизнь коротка, но мы хорошо её распоряжаемся, жизнь людей ужасно длинна, но они не знают, чем её наполнить, и скука вынуждает их совершать чудовищно глупые поступки.
Серж Брюссоло. Пегги Сью и призраки. День синей собаки.
Сам по себе каждый человек - милое и безобидное существо. Но постоянное общение с этими мерзкими людишками со временем его заметно портит.

Если бы животное убило преднамеренно, это был бы человеческий поступок.
Станислав Ежи Лец.
Несмотря на все диеты человек является самым всеядным животным на планете…
Вечно голодное животное - наелось и отдыхает, а животное человек - ищет что ещё сожрать.
Животные отличаются от животных людей тем, что они не берут больше, чем надо сейчас съесть.
Отличие человека от животного состоит в том, что человек может покончить жизнь самоубийством.
Жан-Поль Сартр.
С раннего детства меня беспокоит один вопрос, почему, если животные становятся слишком агрессивными, их усыпляют, а людей - нет...
Человек отличается от животного тем, что ищет смысл своего бытия.
Человек по сравнению с растениями и животными - неприличен.
Платонов.
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Животных из Цирка надо убрать им там не место ,А тех что есть , определить в нормальные зооперки типа как в Ерусалиме Карл фломинго в Ерусалимском зоопарке летают , там много места
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в принципі, тварин можна замінити на кацапів, буде дуже весело:

"Цирк - тюрьма", "Это не смешно": В Киеве прошел митинг против использования животных в цирке - Цензор.НЕТ 4988
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поступило срочное сообщение!!!
из зоопарка випустили львово и тигров
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До речі, а чому вони мітингують в парку Шевченка, а не під цирком чи зоопарком
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Чтобы в цирке клоуны не подговорили дрессировщиков выполнить их требования. Ну так, чтобы вместе поржать. )
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ЗНАЧИТ ТОТ КТО ДЕРЖИТ ЖИВОТНЫХ ДОМА - ДОЛЖНЫ ВЫПУСТИТЬ ИХ НА УЛИЦУ )))
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мой Барни и Лаки спят со мной на диване. И никуда уходить не хотят. Я , Мы, живем в частном секторе. им есть где погулять самим, и есть где со мной
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Депутаты! Срочно создавайте рабочие места а то народу от безделия крышу сносит
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ИМ ТВАРЮКАМ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ НРАВИТСЯ, А ПОМЕЩЕНИЕ ИЗ-ЗА СХОЖЕСТИ С ВР, НЕ НРАВИТСЯ !)
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Тут барани не розрізняють зоопарк та цирк. В зоопарку тварину не змушують скакати чи на задніх лапах ходити. Там тварина просто живе в неволі. Людина сама вирішує, що їй робити, а тварин в цирку катують. Нехай ті ублюдки, що люблять водити дітей дивитися на катування тварин заради втіхи, самі з-під батога поскачуть. Можна ще наших мародерів з банкової та грушевського замість тварин в цирк на цепи посадити та бити батогом щоб танцювали чи скакали. Худі нехай виступають, а товсті - на корм звільненим з цирку хижакам.
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Бородатый анекдот.
Выходят две собачки, молодая и опытная.
Опытная ей говорит. -Смотри и учись. Ща фокус покажу. Я сейчас им команду дам - на тумбочку запрыгну. А та обезьяна во фраке и шляпе мне сахар даст. А те, которых по кругу рассадили, хлопать будут, это гавкать по ихнему.
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Цирк - тюрьма!
Зоопарк - концлагерь!
Мясные отделы - живодёрни!
Собаководы - рабовладельцы!
Фермеры-животноводы - работорговцы!
Один вопрос - вы (ОЙ)бнулись?
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Цензор.НЕТВидеоКиевские новости"Цирк - тюрьма", "Это не смешно": В Киеве прошел митинг против использования животных в цирке. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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