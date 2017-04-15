 Украинский культурный фонд заработает в следующем году, - Нищук. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр культуры Евгений Нищук рассказал в эфире "5 канала". По его словам, управлять фондом будет наблюдательный совет и дирекция. Именно они будут решать, кому и сколько средств выделять.
"Наша цель была - создать украинский культурный фонд, где бы проекты отбирали не чиновники, не министр, ни заместители министра. Потому что мероприятия есть различного направления: балет, современный, классический, опера, современная музыка, аутентичная, андеграунд и так далее. Почему чиновник должен определять, кому сколько денег давать?", - отметил Нищук.
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