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 Политика Украины
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Все про:культура (643) Министерство культуры и туризма (277) Нищук (96)

 Украинский культурный фонд заработает в следующем году, - Нищук. ВИДЕО

Украинский культурный фонд будут наполнять из Государственного бюджета, а также за счет взносов неравнодушных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр культуры Евгений Нищук рассказал в эфире "5 канала". По его словам, управлять фондом будет наблюдательный совет и дирекция. Именно они будут решать, кому и сколько средств выделять.

"Наша цель была - создать украинский культурный фонд, где бы проекты отбирали не чиновники, не министр, ни заместители министра. Потому что мероприятия есть различного направления: балет, современный, классический, опера, современная музыка, аутентичная, андеграунд и так далее. Почему чиновник должен определять, кому сколько денег давать?", - отметил Нищук.



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На Україні є "культурний" фонд???............. І це при відсутності культури як такої........
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в спам, мразь кремблядская, на раисю матюшку нах
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Кацапсина, расскажи нам про свою культуру. Петухи их навоза и блины с лопаты, можешь уже не упоминать
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у питра все в будущем намечается -прям гостья из будущего!!!!!!!!
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бежал бы Нищук из этой своры воров... поверил барыгам и сам таким станет, а новый Майдан петь и стоять неделями не будет...все решат часы и дни...спикера Рады по ходу первого в отставку) отправит, сука не может навести порядок в банде прохиндеев...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныУкраинский культурный фонд заработает в следующем году, - Нищук. ВИДЕО
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