 Полицейских, задерживавших активистов 10 апреля в Одессе, требуют уволить. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете "5 канала".
Тогда из-за столкновения проукраинских активистов со сторонниками пророссийских взглядов полиция задержала 16 участников с обеих сторон. Но, по мнению митингующих, правоохранители превысили полномочия, когда применили силу и при этом проигнорировали сепаратистские лозунги, которые раздавались из другого лагеря.
В руководстве полиции пообещали создать специальную комиссию с участием пикетчиков, которая проверит работу правоохранителей, и если вина правоохранителей будет доказана, их ждет увольнение.
"Единственное, чего мы сегодня достигли - фактически это создание комиссии из представителей общественности и представителей полиции, которая будет следить, чтобы за эти девять дней, которые остались, чтобы все виновные были привлечены к ответственности", - отметил участник пикета Виталий Устименко. "Есть дисциплинарный устав органов Национальной полиции, по которому мы проводим служебную проверку. По отношению к каждому руководителю, который там был. Ему дают принципиальную оценку", - рассказал начальник ГУ НП в Одесской области Дмитрий Головин.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 10 апреля у памятника Неизвестному матросу в парке Шевченко в Одессе произошли потасовки между проукраинскими и пророссийскими активистами.
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Это какой-то трындец! Счас рюкзаков или очередной отброськин вылезет и будет волать, шо они все - офигенные патриоты, внесшие огроменный вклад в революцию достоинства и пройдут детектор лжи на раз! А все остальные - критиканы и подлые шатуны.
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