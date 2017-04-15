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 Политика Украины
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Все про:армия (7649) Минобороны (4987) учения (1655)

 Батальонные учения ВСУ прошли в зоне АТО на Донбассе. ВИДЕО

В зоне проведения Антитеррористической операции на Донбассе прошли батальонные учения Вооруженных Сил Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Военное телевидение.

Заместитель командира танкового батальона Андрей Кривошапко рассказал, что в учениях были задействованы танковые и механизированные подразделения, а также штурмовые группы.

"Учения прошли на очень высоком уровне. Весь личный состав в ходе подготовки приобрел определенный опыт. Все задания, которые были возложены на личный состав, выполнены на хорошую оценку",- отметил командир бригады Владимир Кокарев.

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Сейчас тролли-всепропальщики тему начнут отрабатывать.
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це тобі щоб нє всьо пропало.....

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Батальонные учения ВСУ прошли в зоне АТО на Донбассе - Цензор.НЕТ 3612
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А "другой вариант",то є сам тігіпко?)))До речі,нафіга нам тут рекламують Валєру коновалюка з його "пєрєзагрузим економіку"?!!
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И это при том, что далеко не каждый может себе позволить этот передоз
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огласите статистику по Украине (пропорционально численности населения). Украинских туберкулезников и вич инфицированных только Глобальный фонд обеспечивает смертельно-необходимыми лекарствами, а власти дерут еще и налоги с них+растаможку!
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Только вот сегодня эти сограждане, вкусив ХРУсського мира, приуныли и пускают сопли
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АБАЛДЕТЬ !!! Такой полёт связан с крайним риском. Мастерство лёьтчиков- мегасуперское.
А на 1 минуте видео справа у обочине стоял мужик- типа, голосовал такой оху... как это ... очумевший.маршрутку хотел остановить , наверное.
Спасибо за ссылку. Море эмоций и удовольствия получил.
А сейчас ольгинцы и однохромосомные всепропальщики гадить начнут про это видео. Ща узнаем . кто такой Порошенко , Гройсман, Яценюк, Турчинов.
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Ну шо-там? Толстяк запустил ракету? Или все же обосрался?)))))))))))))
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Обрыставшись пендосских тамагавков, убежал играть в танчики и солдатиков.
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У нас нет Армии а идет имитация ...вы что верите что генералитет если случись настоящая война сумеет руководить войсками в условиях боевых действий...во первых использование войск ВСУ в АТО-преступление...а во вторых толстожопые генералы годятся разве для банкетов да воровать ...
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Это когда гангрена используется для тренировки практикантов? Других планов по спасению нет? Впрочем, зачем - бабло неиссякает, пока есть "серая зона". Договорняк БПП - вот и все АТО (БПП=БлокПорошенкоПутина)
...
Налажена сверхприбыльная тема -
Военно-полевой договорняк.
Война и деньги - четкая система.
Тут олигарх, а там народ-дурак.
Куда-то волны прут мобилизаций,
Хотя войны не объявлял никто.
Зато цветут и пахнут пачки акций,
Стрижет купоны странное АТО.
Все имена известные, как будто.
Да только вслух не высказать никак.
Приносит прибыль каждую минуту
Военно-полевой договорняк.
И власти успокоятся едва ли -
Со всех сторон огромные плюсы.
Всех дружно на три буковки послали,
Вдоль непонятно-серой полосы....
(полностью стих: Военно-полевой договорняк )
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныБатальонные учения ВСУ прошли в зоне АТО на Донбассе. ВИДЕО
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