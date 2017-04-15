 Батальонные учения ВСУ прошли в зоне АТО на Донбассе. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Военное телевидение.
Заместитель командира танкового батальона Андрей Кривошапко рассказал, что в учениях были задействованы танковые и механизированные подразделения, а также штурмовые группы.
"Учения прошли на очень высоком уровне. Весь личный состав в ходе подготовки приобрел определенный опыт. Все задания, которые были возложены на личный состав, выполнены на хорошую оценку",- отметил командир бригады Владимир Кокарев.
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Слава ВСУ!
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типичные ВСУ
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А на 1 минуте видео справа у обочине стоял мужик- типа, голосовал такой оху... как это ... очумевший.маршрутку хотел остановить , наверное.
Спасибо за ссылку. Море эмоций и удовольствия получил.
А сейчас ольгинцы и однохромосомные всепропальщики гадить начнут про это видео. Ща узнаем . кто такой Порошенко , Гройсман, Яценюк, Турчинов.
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...
Налажена сверхприбыльная тема -
Военно-полевой договорняк.
Война и деньги - четкая система.
Тут олигарх, а там народ-дурак.
Куда-то волны прут мобилизаций,
Хотя войны не объявлял никто.
Зато цветут и пахнут пачки акций,
Стрижет купоны странное АТО.
Все имена известные, как будто.
Да только вслух не высказать никак.
Приносит прибыль каждую минуту
Военно-полевой договорняк.
И власти успокоятся едва ли -
Со всех сторон огромные плюсы.
Всех дружно на три буковки послали,
Вдоль непонятно-серой полосы....
(полностью стих: Военно-полевой договорняк )
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