 Суд арестовал председателя правления "Диви Банка". ВИДЕО

Об этом в Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.
Ранее Цензор.НЕТ писал о том, что Горбачевский подозревается в причастности к незаконным операциям с валютой и причинению убытка на 129 миллионов гривен обанкротившемуся "Интеграл-банку".
По словам Калиновской, в ходатайстве об изменении меры пресечения указывалось, что Горбачевский неоднократно нарушал условия содержания под домашним арестом, не являлся к следователю, не внес назначенный ранее судом залог в размере 25 миллионов гривен, не смотря на то, что он сдал оба паспорта следователю при проведении санкционированного обыска у него нашли еще один загранпаспорт. Кроме того, в ходатайстве обращалось внимание на то, что ссылка адвоката Горбачевского на наличие у него процессуального статуса потерпевшего является ошибочным, учитывая имеющееся сообщение ему о подозрении.
Согласно Уголовному процессуальному кодексу Украины, если подозреваемый не выполняет обязанности, возложенные на него при избрании меры пресечения или не выполняет условия относительно внесения средств в качестве залога и предоставления документа, который это подтверждает, он задерживается. Так же, если подозреваемый нарушает условия избранной ему меры пресечения, применяется более суровая - содержания под стражей.
"Печерский районный суд удовлетворил ходатайство старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Национальной полиции и принял решение об изменении меры пресечения Сергею Горбачевскому с залога на содержание под стражей", - рассказала Калиновская.
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