EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 Происшествия
  548  2
Все про:банки (1534) суд (20619)

 Суд арестовал председателя правления "Диви Банка". ВИДЕО

Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения председателю правления "Диви Банка" Сергею Горбачевскому с залога на содержание под стражей.

Об этом в Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

Ранее Цензор.НЕТ писал о том, что Горбачевский подозревается в причастности к незаконным операциям с валютой и причинению убытка на 129 миллионов гривен обанкротившемуся "Интеграл-банку".

По словам Калиновской, в ходатайстве об изменении меры пресечения указывалось, что Горбачевский неоднократно нарушал условия содержания под домашним арестом, не являлся к следователю, не внес назначенный ранее судом залог в размере 25 миллионов гривен, не смотря на то, что он сдал оба паспорта следователю при проведении санкционированного обыска у него нашли еще один загранпаспорт. Кроме того, в ходатайстве обращалось внимание на то, что ссылка адвоката Горбачевского на наличие у него процессуального статуса потерпевшего является ошибочным, учитывая имеющееся сообщение ему о подозрении.

Согласно Уголовному процессуальному кодексу Украины, если подозреваемый не выполняет обязанности, возложенные на него при избрании меры пресечения или не выполняет условия относительно внесения средств в качестве залога и предоставления документа, который это подтверждает, он задерживается. Так же, если подозреваемый нарушает условия избранной ему меры пресечения, применяется более суровая - содержания под стражей.

"Печерский районный суд удовлетворил ходатайство старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Национальной полиции и принял решение об изменении меры пресечения Сергею Горбачевскому с залога на содержание под стражей", - рассказала Калиновская.


 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А этот черт кому не отстегнул? С кем не поделился?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
пусть сидит голубчик. надо их всех сажать. все наши банкиры ворюги.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПроисшествияСуд арестовал председателя правления "Диви Банка". ВИДЕО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти