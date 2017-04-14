 Журналистов "Слідство.Інфо" обстреляли во время съемок нового дома Ахметова под Киевом. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении программы "Слідство.Інфо" в Facebook.
"Во время съемок этого видео неизвестные обстреляли съемочную группу Слідство.Інфо. Наши репортеры Максим Опанасенко и Кирилл Шапарь снимали новое имение Рината Ахметова под Киевом", - сказано в сообщении.
"Посмотрите на это видео. На самой дорогой земли в Киевской области ведется масштабное строительство. Земля под имением принадлежит компании "Мета-Капитал", которая контролируется Ахметовым. Не похоже, что дела у него идут плохо. Кажется, совсем наоборот. Больше подробностей от "Слідство.Інфо" - вскоре", - отметили журналисты.
Как сообщалось ранее, журналист Максим Опанасенко заявил, что неизвестное лицо открыло огонь по съемочной группе программы "Слідство.Інфо".
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https://www.youtube.com/watch?v=aeiEyHGzY-g
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14.04.2017 16:39
14.04.2017 18:58
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Навіть не сумліваюсь, хоч чаколатом обмажте!!!
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Зы... Сразу видно что все твои родные и близкие целы и никто не погиб или был искалечен на Восточном фронте.
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Чому ЖОДЕН з маєтків що побудовані за крадені гроші не конфіскували під шпиталь , або військову базу ?!
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там все предатели ГПУ,СБУ,МВД и 80% рады!!!
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Примеров можно набрать массу. В результате дейятельности или бездеятельности, эта власть давно потеряла легитимность.
14.04.2017 21:35
Погоджуюсь на 100% !
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Атошнику на границе с Полтавской областью 10 соток в овраге,вместо 25.
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А типу вони її втрачали ?
Не треба ілюзій - з перших днів свого існування ЦЯ влада продемонструвала своє справжнє
звіряче рилообличчя !
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И никого это не парит..ни одна скотиняка(с)
Не прийдет дать с носака в челюсть..
Или хотя б пупыришком обозвать
Даже курамельные борцуны и собольки с бородатыми женШинами в упор не видят этого гаУна..
Повылазыло...табу.
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это предательская власть обнаглела!!!!
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Інакше він не був би міліардером №1 в Україні
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шоколадной РЫГО-УБЛЮДИНЫ
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Он недаром остался в Украине и не просто остался, а его оставили.
По сути, по закону предъявить Ахмету нечего.
Только политическим решением можно было объявить охоту и победить эту банду.
Но не случилось!
Деньги, дружба, родственные узы и компромат друг на друга оказались сильнее. Маєм, те що маєм. А пока Ахмет обустраивает новый "ЛЮКС", уже под Киевом.
И рядом с ним, по любому, "пускают корни" все враги Украины и обворовывать нас будут до упора....
До тех пор, пока нам не надоест, а иначе ни как!
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- Бе-бе-бе-бе!
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