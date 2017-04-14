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Все про:Ахметов (1981) журналистика (2372) обстрел (6008) СМИ (3262)

 Журналистов "Слідство.Інфо" обстреляли во время съемок нового дома Ахметова под Киевом. ВИДЕО

Неизвестные открыли огонь по съемочной группе программы "Слідство.Інфо" во время съемки нового дома бизнесмена Рината Ахметова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении программы "Слідство.Інфо" в Facebook.

Также читайте: Полиция выясняет обстоятельства инцидента с журналистами "Слідство.Інфо"

"Во время съемок этого видео неизвестные обстреляли съемочную группу Слідство.Інфо. Наши репортеры Максим Опанасенко и Кирилл Шапарь снимали новое имение Рината Ахметова под Киевом", - сказано в сообщении.



"Посмотрите на это видео. На самой дорогой земли в Киевской области ведется масштабное строительство. Земля под имением принадлежит компании "Мета-Капитал", которая контролируется Ахметовым. Не похоже, что дела у него идут плохо. Кажется, совсем наоборот. Больше подробностей от "Слідство.Інфо" - вскоре", - отметили журналисты.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Вы богатеете быстрее Петра Алексеевича. Это неприлично", - нардеп Воропаев - бизнес-партнеру Ахметова Геллеру. ФОТО

Как сообщалось ранее, журналист Максим Опанасенко заявил, что неизвестное лицо открыло огонь по съемочной группе программы "Слідство.Інфо".

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Лишнее подтверждение того, что "кацапская оппозиция" - такая "оппозиция"...
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Хоть бы два слова написали про возможный ядерный сценарий в суботу
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Если не слышал про эскалацию между США и КНДР, то пропустил
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Ишь ты, холопы удумали за барской жизнью подглядывать? скажите еще спасибо, шо беспилотники, а лично приедете - барин прикажет спустить цепных собак.
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Рижик НЄ ПРичьом!!
Навіть не сумліваюсь, хоч чаколатом обмажте!!!
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негоже холопам к барину за забор заглядывать. повоняете и заткнётесь (с)
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Утилизировать ахметова и обстрелы прекратятся, и не только под Киевом...
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блокадники тоже обещали скорый конец войны и освобождение пленных. Но кроме потери 1.6% ВВП ничего не добились.
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Когда разговор идёт о чести семьи ( читай-национального достоинства) разговор о деньгах( читай-торговля на крови) -неуместен.

Зы... Сразу видно что все твои родные и близкие целы и никто не погиб или был искалечен на Восточном фронте.
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Кажуть наших поранених хлопців ніде лікувати ?
Чому ЖОДЕН з маєтків що побудовані за крадені гроші не конфіскували під шпиталь , або військову базу ?!
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не под то не под то они непригодны. но продать американскому миллиардеру можно. и построить современную больницу.
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Як тільки конфіскують - одразу путін нападе! В той же день! Не шатуньте президента-мимру!
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это все кореша предателя порошенко,ктож позволит ?
там все предатели ГПУ,СБУ,МВД и 80% рады!!!
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Журналистов "Слідство.Інфо" обстреляли во время съемок нового дома Ахметова под Киевом - Цензор.НЕТ 3034 Cтарий Кінь

Примеров можно набрать массу. В результате дейятельности или бездеятельности, эта власть давно потеряла легитимность.
14.04.2017 21:35
Погоджуюсь на 100% !
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Що?! Не вже нарешті підеш, на КрАсную площАдь скидать свої владу? Чи підеш В КрАсную пл.? Вас кацапів не зрозуміеш...
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З приводу лайна, це ти дуже влучно охарактеризував своїх ольгінських друзів.
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Правильно ему под Киевом в Плютах.
Атошнику на границе с Полтавской областью 10 соток в овраге,вместо 25.
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Титушня берет власть в свои руки.Петька липецкий понял,что по нормальному его порвут.Отсюда вывод,беркута на работу восстанавливаются,титушню суды отпускают.Понятно,что это кодло от людей не спасет,но как и овощу отход обеспечит))
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Титушня берет власть в свои руки

А типу вони її втрачали ?
Не треба ілюзій - з перших днів свого існування ЦЯ влада продемонструвала своє справжнє звіряче рило обличчя !
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Любимая Хунта!!! А когда посадят или завалят гудка рыжего?
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Гудок слишком вольготно себя чувствует..
И никого это не парит..ни одна скотиняка(с)
Не прийдет дать с носака в челюсть..
Или хотя б пупыришком обозвать
Даже курамельные борцуны и собольки с бородатыми женШинами в упор не видят этого гаУна..
Повылазыло...табу.
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нет!!!!!!
это предательская власть обнаглела!!!!
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гудок годував усі власті!
Інакше він не був би міліардером №1 в Україні
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Да по суті - він і є влада , а Прох і Грося - лише його найняті менеджери ...
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Все же, дамбасячая рыжая ССУЧАРА, не плохо пригрелась под крылом
шоколадной РЫГО-УБЛЮДИНЫ
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Рыжего таракана надо задавить Не заткнемся идем воробья искать
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ЖУРНАЛІСТАМ- ПАТРІОТАМ необхідно мати охорону..............
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Журналісти мають право на зброю - чому не відстрілювались ?
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Как тока Параша падет ,Шеколадной мразе и Рыжему таракану звиздец
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То есть для этого надо ждать пока Параша падёт?? А чего ещё надо подождать пока Параша падёт??? Ах да я же забыл надо сидеть тихо ато хутин нападьот. Пока есть параша всем сидеть тихо и терпеть. Житы по новому будем только после падения параши...Ждёмс
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а шо тут так сруцьке бидлото розвопалось...........геть скоти в отару під сраку кадирівців заглядайте...там ваше місце............срассии ПИ-ДА,, а вони тут хрен чешуть- ГЕТЬ падли на срасссію.......
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Рыжий это главное связующее звено между попередниками и новыми негодяями.

Он недаром остался в Украине и не просто остался, а его оставили.

По сути, по закону предъявить Ахмету нечего.

Только политическим решением можно было объявить охоту и победить эту банду.

Но не случилось!

Деньги, дружба, родственные узы и компромат друг на друга оказались сильнее. Маєм, те що маєм. А пока Ахмет обустраивает новый "ЛЮКС", уже под Киевом.

И рядом с ним, по любому, "пускают корни" все враги Украины и обворовывать нас будут до упора....

До тех пор, пока нам не надоест, а иначе ни как!
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Ну Захарченко обещал дойти до Киева, и видимо дошел. Пока наши турчиноиды сотрясают воздух и грозятся прямо в атмосферу.
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А где те активисты блокирующие концерты Лорак и Повалий?? По версии этих активистов эти сосалки певички пострашнее Ахметки будут. Чего ж не идёте рыжую крысу громить, а вы приебались к певичкам ничего не рашающим. Сюрреализм сплошной..
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Теж саме із кацапськими "Ощадбанками" - з початку заклали цеглою , потім розібрали ... развлєкуха ..))
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у ахметова, как и всей этой кодлы жлоб-стиль. и вот это всё построено, в частности, за нашу коммуналку. хочу видеть олигархов на виселице.
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- А что скажет по этому поводу Аваков?
- Бе-бе-бе-бе!
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допоки ахметов не в турмі разом з поросям - нічого тут не змінеться. всьо - банте.
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сцуко, ну шо бл... за журналісти??? з квадрика зйомку ведуть, а момент стрілянини на го про, або хоча б на тяляфон не зняли... я хлопцям в принципі вірю, але ж плять - був би відос, не було б жодних інсинуацій!!!
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Покупая отходы угля для ТЭЦ по 600 и продавая по цене Роттердам + можно сажать за нанесение ущерба в особо крупных и за финансирование терроризма
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Тоді ВСЮ верхівку на Банковій можна саджати , як співучасників .
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В Конституции Украины не предусмотрено никаких ахметовых или иных лиц с особыми надконституционными правами, возникающими из-за их асоциальных патологических способностей присваивать национальное богатство народа Украины.
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А ху..йня тільки тому що зйомочна группа була беззбройна ,валить падлюк ахметовських !
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияЖурналистов "Слідство.Інфо" обстреляли во время съемок нового дома Ахметова под Киевом. ВИДЕО
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