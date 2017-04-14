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 Политика Украины, Общество
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Все про:война (3134) обстрел (6004) Авдеевка (1433)

 "Стреляют из всего. Окапываемся круглосуточно. Люди практически отказались от сна потому, что это их жизнь", - бойцы ВСУ на окраинах Авдеевки. ВИДЕО

Российские террористы постоянно ведут провоцирующий огонь в районе позиций ВСУ возле Авдеевки.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Військове телебачення України, об этом говорят бойцы подразделений украинской армии, находящиеся на передовой, и показывают свежие воронки от минометных зарядов.

"Стреляют все и из всего, а должно быть перемирие. Вот посмотрите, там легла мина 80-го калибра... Перемирием они не пользуются - провоцируют и провоцируют очень хорошо... Мы круглосуточно копаем. Ребята на посту находясь наблюдали и копали. Люди практически отказались от сна потому, что это их жизнь", - рассказывают украинские бойцы.

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Да надо что бы рабсийскофашисткий мирок не пришел.
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На кожне свято терористи йдуть у наступ, щоб використати погану координацію найвищого командування та чиновників між собою і захопити нові позиції. Перед святами терористи проводять перегрупування, їздять військові колони по Донецьку, перекидаються додаткові свіжі підрозділи з РФ. Саме час нашим військовим починати чистити святкові гармати, отримувати збільшений боєкомплет, заправляти, прогрівати та обкатувати пасхальні танки.
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Турчинов заявил что надо идти вперед и началось......
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что началось? наши тяжелую технику и артиллерию опять отвелив связи с очередным односторонним "перемирием"? так это не "началось", подобную хню вальцманомуженки практикуют не в первый раз.
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Без оружия победа достигается наиболее быстро и эффективно.
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Во истину народ сам себя спасает а власти пох до 16 мая кто куда!
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не может быть! (смех сквозь слезы). У нас же очередное сучеПотроховое "перемирие" с 1-го апреля.
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Петр Алексеич перемиряются... Но сынулю - минометчика в Раду спрятал. А минометчики фронту нужны...
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Сынуля явный дебил.Неужели по роже не видно ? Такой может из-за тупости весь минометный расчет угробить. Лучшее задание для него - заткнуть уши и щупать мины на минном поле ногой.И сам не будет мучаться и Украинцам не нужно будет кормить в богодельне лишний ненужный рот.
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Стиль дурчинова - гавкать из Рады. Пусть придет посмотрит на "продвижение".Может снесет осколком голову дураку.Чтобы по ошибке,потом умного поставили...Хотя с таким презиком это из сферы фантастики.
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Надо строить забор . Не надо никого возвращать и освобождать .
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Уже строили забор!Ну в принципе если надо то заборостроитель кулявлобович готов!!
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Тебе идиоту слово не давали ! Это не твоя земля ! Мразь.
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храни вас Бог, родненькие, возвращайтесь живые
Солдаты без сна в постоянном напряжении и опасности, а толстожоп*е депутаты ВР не могут работать без обеда, перерыва, сна и т.д. Один пиар, их бы под Авдеевку
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Люди практически отказались от сна потому, что это их жизнь". А ТЕПЕРЬ ПРЕДСТАВЬТЕ:

СУТКИ-ДВОЕ без сна - под обстрелами. Вернулся, упал, заснул. А тут тебе воинский начальник: почему форма грязная? сапоги не чищены? автомат - в грязи? - НЕНАДЛЕЖАЩЕ ВЫ, БОЕЦ, ИСПОЛНЯЕТЕ СВОИ ВОИНСКИЕ ОБЯЗАННОСТИ!!! С ВАС - ШТРАФ - 1000 ГРН!!!
НУ КАК? ПРЕДСТАВИЛИ? А ВЕДЬ РЕАЛЬНО В СВЕТЕ ПОСЛЕДНЕГО ЗАКОНА, ПРИНЯТОГО вру И ПОДПИСАННОГО ПРЕЗИДЕНТОВ - ГЛАВКОВЕРХОМ!!!
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Если вместо адекватного ответа мы будем слать им конфетки и шоколадки - это никогда не кончится.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Стреляют из всего. Окапываемся круглосуточно. Люди практически отказались от сна потому, что это их жизнь", - бойцы ВСУ на окраинах Авдеевки. ВИДЕО
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