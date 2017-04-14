 "Стреляют из всего. Окапываемся круглосуточно. Люди практически отказались от сна потому, что это их жизнь", - бойцы ВСУ на окраинах Авдеевки. ВИДЕО

"Стреляют все и из всего, а должно быть перемирие. Вот посмотрите, там легла мина 80-го калибра... Перемирием они не пользуются - провоцируют и провоцируют очень хорошо... Мы круглосуточно копаем. Ребята на посту находясь наблюдали и копали. Люди практически отказались от сна потому, что это их жизнь", - рассказывают украинские бойцы.
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Солдаты без сна в постоянном напряжении и опасности, а толстожоп*е депутаты ВР не могут работать без обеда, перерыва, сна и т.д. Один пиар, их бы под Авдеевку
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СУТКИ-ДВОЕ без сна - под обстрелами. Вернулся, упал, заснул. А тут тебе воинский начальник: почему форма грязная? сапоги не чищены? автомат - в грязи? - НЕНАДЛЕЖАЩЕ ВЫ, БОЕЦ, ИСПОЛНЯЕТЕ СВОИ ВОИНСКИЕ ОБЯЗАННОСТИ!!! С ВАС - ШТРАФ - 1000 ГРН!!!
НУ КАК? ПРЕДСТАВИЛИ? А ВЕДЬ РЕАЛЬНО В СВЕТЕ ПОСЛЕДНЕГО ЗАКОНА, ПРИНЯТОГО вру И ПОДПИСАННОГО ПРЕЗИДЕНТОВ - ГЛАВКОВЕРХОМ!!!
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