 Суд арестовал экс-начальника столичного ГАИ Макаренко, установив залог 5 млн грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Судья Батрин Л.В. огласила, что Макаренко избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 5 млн грн.
Как сообщалось, в сентябре 2016 года российские правоохранители задержали в аэропорту "Домодедово" в Москве бывшего начальника Управления Государственной автоинспекции в Киеве Николая Макаренко, который находился в международном розыске по подозрению в коррупции.
Прокуратура города Киева заявляла о подготовке материалов для экстрадиции Макаренко в Украину.
В частности, как установлено следствием, Макаренко совместно с начальником отдела регистрационно-экзаменационной работы УГАИ МВД в Киеве и при пособничестве директора одного из ООО организовали преступную схему получения взяток от подчиненных ГАИ структур. В апреле 2015 года.Макаренко было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины и в дальнейшем объявлен в розыск. Тогда же Макаренко бежал из Украины якобы в направлении Беларуси, позже скрывался от розыска в аннексированном Крыму. Недавно он прибыл в Москву, откуда намеревался отправиться в неизвестном направлении на самолете.
23 сентября 2016-го Печерский райсуд столицы удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры об избрании экс-начальнику киевской ГАИ меры пресечения в виде содержания под стражей.
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А этожежкакжежэтож....https://www.youtube.com/watch?v=4Lvdxblg6Q8
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