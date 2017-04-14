EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 Политика Украины
  1119  11
Все про:ГАИ (2329) Макаренко (154) суд (20617)

 Суд арестовал экс-начальника столичного ГАИ Макаренко, установив залог 5 млн грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Подозреваемому в коррупции бывшему начальнику Управления Государственной автомобильной инспекции (ГАИ) в Киеве Николаю Макаренко Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Судья Батрин Л.В. огласила, что Макаренко избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 5 млн грн.



Смотрите также: Дело 19 экс-гаишников, подозреваемых в преступлениях против "Автомайдана", рассматривает выносивший незаконные решения против автомайдановцев судья Циктич, - адвокат Маселко. ФОТО






Суд арестовал экс-начальника столичного ГАИ Макаренко, установив залог 5 млн грн 01

Суд арестовал экс-начальника столичного ГАИ Макаренко, установив залог 5 млн грн 02

Суд арестовал экс-начальника столичного ГАИ Макаренко, установив залог 5 млн грн 03

Суд арестовал экс-начальника столичного ГАИ Макаренко, установив залог 5 млн грн 04


Как сообщалось, в сентябре 2016 года российские правоохранители задержали в аэропорту "Домодедово" в Москве бывшего начальника Управления Государственной автоинспекции в Киеве Николая Макаренко, который находился в международном розыске по подозрению в коррупции.

Прокуратура города Киева заявляла о подготовке материалов для экстрадиции Макаренко в Украину.

В частности, как установлено следствием, Макаренко совместно с начальником отдела регистрационно-экзаменационной работы УГАИ МВД в Киеве и при пособничестве директора одного из ООО организовали преступную схему получения взяток от подчиненных ГАИ структур. В апреле 2015 года.Макаренко было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины и в дальнейшем объявлен в розыск. Тогда же Макаренко бежал из Украины якобы в направлении Беларуси, позже скрывался от розыска в аннексированном Крыму. Недавно он прибыл в Москву, откуда намеревался отправиться в неизвестном направлении на самолете.

Читайте также: Чауса экстрадируют в Украину после завершения срока ареста, - антикоррупционная прокуратура Молдовы

23 сентября 2016-го Печерский райсуд столицы удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры об избрании экс-начальнику киевской ГАИ меры пресечения в виде содержания под стражей.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Суд арестовал экс-начальника столичного ГАИ Макаренко, установив залог 5 млн грн.

А этожежкакжежэтож....https://www.youtube.com/watch?v=4Lvdxblg6Q8


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чи надовго? Але уявляю ,як в жирної даїшної сучки рвався шалон,коли в Сколіновставалі його завернули назад в Україну.Навіть в Рашці така мразота не треба.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не понимаю этого.А что он сделал? Надо же ,ГАИшника арестовали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
останавливал транспорт и деньги водилам раздавал
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
5 млн? Макаренко? Да у него в левом заднем кармане 7 млн.. Сдача будет?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Почему в этой стране все эксы - преступники ? Почему нельзя посадить действующего президента,чтобы прекратить порочную традицию ?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСуд арестовал экс-начальника столичного ГАИ Макаренко, установив залог 5 млн грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти