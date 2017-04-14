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 Происшествия, Общество
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Все про:задержание (5503) Одесса (5464) Россия (69949) сепаратизм (12712)

 Экс-милиционера в кепке с надписью "Россия", укравшего туалетную бумагу, задержали в торговом центре в Одессе. ВИДЕО

В одесском торговом центре "Ривьера" местные жители задержали мужчину, прогуливавшегося в кепке с надписью "Россия".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на одесский сайт 048.ua, вызванные патрульные обнаружили у мужчины травматический пистолет и украденный в супермаркете рулон туалетной бумаги.

По словам очевидцев, во время гражданского задержания и полицейского ареста мужчина кричал антиукраинские лозунги. При себе он имел документы на имя жителя села Фонтанка Александра Казарского - пенсионера органов МВД Украины.
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Думаю все проще , по классике . Он хотел максимально засветиться , и попасть в участок . Для чего ? Возможно для алиби . Возможно где-то по крупному "наработал", а теперь за мелочь на сутках отсидеться захотел .
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ватник этот слишком просмердел скоторусским духом, как тут не украсть что-то ??
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Текст неизвестного автора:
"Интервью с заместителем постпреда РФ при ООН Владимиром Сафронковым:
- Добрый вечер, Владимир!
- Вечер в хату.
- Вы вчера в совбезе ООН очень эмоционально отреагировали на выпады ваших западных коллег...
- Да беспредельщики. Но такого не бывало, чтоб овца волка еб@ла! Я им так и сказал - я ваше горе, и я буду жить с вами. Где вы учились - там мы преподавали, где вы мышей ловили, там мы кротов пороли, куда вы пешком идете, оттуда мы на велосипеде едем.
- Скажите, а как вы вообще охарактеризуете представителя, который позволил себе такое поведение?
- Что тут можно сказать? В башке фарша нет, а сала не добавишь. Насрал в штаны, а говорит "ржавчина". Как любит говорить наш шеф Сергей Лавров: уникальный был старик, на х@ю носил парик.
- Очень интересная характеристика. Но давайте перейдем к следующему вопросу от наших слушателей. Скажите, а какой позиции по Асаду придерживается РФ?
- Волк волку - друг и брат. Вор ворует, фраер пашет.
- Но не кажется ли вам что эта конфронтация с Западом из-за поддержки Башара Асада негативно влияет на нашу экономику?
- Пережили голод переживем и роскошь. Деньги есть, осталось сп@здить и принЕсть. А если без шуток, то ситуация, конечно, не простая, блатная жизнь дешевой не бывает, или как говорят у нас в МИДе - курим "кент", еб@м блондинок сами ходим без ботинок. Но с другой стороны, зачем волку жилетка? Он её об забор порвет. Не жили богато, нех@й и начинать.
- Похоже что пока наш МИД не может похвастаться успехами в переговорах...
- Колбаса тоже на х@й похожа. А вообще, как вы все знаете: масть - не лошадь, к утру повезёт.
- Есть ли в совбезе ООН страны, которые нам симпатизируют?
- Среди ментов нет кентов.
- Может всё-таки имеет смысл как-то смягчить нашу позицию? Запад неоднократно говорил об отмене санкции в случае появления конструктива в диалоге...
- Белый хлеб - мента подачка. Мы ждем когда Запад осознает свои ошибки и пошлет нам однозначный сигнал о начале примирения между нашими странами. Так сказать девять, восемь и король, принесут нам бандероль.
- Спасибо Вам за интервью. Оно вышло коротким, но информативным.
- Спасибо - много, с дачки отблагодаришь. И чем меньше слов - тем дешевле телеграмма.
- Ну и на этой мажорной ноте мы будем с вами прощаться, Владимир.
- День прошел и ночь короче,
Всем ворам спокойной ночи!
Пусть приснится дом, овечка,
Баба голая на печке,
Водки таз,
Об амнистии указ!"
Автор неизвестен.
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Прочтёт о себе , и не поймёт слов журналиста )
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я бы сказал так: ждём продолжение-сознательные одесситы засунули ему в задницу кепку с надписью "россия"
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Все в одном флаконе. Еще и "На фонтанке водку пил"... пздц ржунимагу
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це все, що потрібно знати про екс-міліціонерів
супер-професіоналів
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рузьгиймир во всей красе. Смысл рузьгого мира насрать везде и спереть туалетную бумагу чтобы ни самому подтереться ни другие чтобы не смогли убрать...
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В цій новині все красиво - начепив таку кепку і одразу обісрався ?! ..))
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Россияне просто не знают что такое туалетная бумага. Им газета не только освежает душу, но и очищает тело.
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как этого милиционера одесского,который руководил ватой перед попаданием в Дом профсоюзов?
Похоже это его подчинённый
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Фучеджі спокійно себе почуває і передає всім вітання ...
Його підлеглі , в Одесі , спокійно служать і зараз .
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Когда идет война не так страшен враг который по ту сторону фронте как такие предатели которые остаются у нас в тылу.
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Ах, если бы! Злая реалити. У нас еще туева хуча таких, которым камни с неба...
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а я давно заметил что все любители "русского мира"-фантастические долбоебы
это научный факт
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Щас сабаков скажет,что он такой же герой как и голубан )) Сабака,хули )
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вот же гад - бумага туалетная; хотел совершить таракт - присесть возле Дюка и нагадить?
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Долго плакал :D

Из вчерашнего официального заявление х@йла-банка":
"Альфа-Банк одним из первых международных банков прекратил работу на оккупированных территориях в полном соответствии с законодательством Украины: как в Крыму, так и на Донбассе... Мы - украинские сотрудники украинского банка с международными корнями - призываем к рациональному патриотизму".
После "рационального патриотизма" плакать перестал - ё#нулся на пол .
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у нас главнокомандующий самый известный "рациональный патриот"
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Він на службі в хана Орди , так що це робота. Ну а оббирати Україну і робити українців злиденними , це хобі.
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В этой новости ВСЁ прекрасно. Бывший мусор-сепар украл рулон туалетной бумаги (!) и получил по кашкету с курицей)))
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Якого дідька такі дебіли досі не позбавляються громадянства і не депортуються в "русский мир" на ПМЖ
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а вот это уже муйня нездоровая (я букву х не выговариваю)
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Певно його освіжили з газового балончика . Кашкет "роисся" на підлозі ,він на колінах витирає мармизу краденим туалетним папером ... Символічно.
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Кепка похожа на кепку друга Президента Украины барыги Кананенка . Да и действия его похожи )))))) Кананенка в составе криминальной банды при Гаранте конституции Пете . Тута входит и падельник Пети гнида Грановский .
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про краденую туалетную бумагу не факт,скорее всё та же мусорская подстава,дабы было за что по-гнилому зацепится,так как за 3 года войны ,юридически, панамки с надписью россия НЕ являются нарушением и путину порошенко жмёт руки при встрече и торговля с россией идёт и заробитчане спокойно работают на врага.
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мусора не люди. И на пенсии хоть что-то надо чем-то чужим поживиться. Это уже в крови за годы службы в мусарне.
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Да уж, любители руцкага мира начинают срываться. Лишение гражданства и отправка на родину в мордор.
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Сочувствующие одесситы оставили на лице "бывшего мусора" зримые следы своей поддержки
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И т.бумага пригодилась что бы рабсийский мрирок вытирать.
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если мусор по сроку службы вышел на пенсию,то он не стал пенсионером,он остался обычным мусором,мусором в отставке.
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ПОЧЕМУ таких латентных сепаратистов не лишают гражданства,пенсий,с конфискацией имущества и жилья в Украине ?
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не,сначала засунуть в жопу кепку с надписью; "россия"
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Недосмотр санитаров. Поместить в одну палату с Савченко.
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Если бейсболка ему дорога,прикрутить саморезами,что бы не спадала
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Забрать паспорт и утерять без права переписки. И больше о нем не вспоминать.
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Мало того что мусор так еще и обосраный. А надпись росия можно прилепить только на такое говно.
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..."Что же меня выдает? -- думал Штирлиц, -- Быстрая походка, скользящий взгляд, парашют, волочайщийся сзади, или буденовка, еле держащаяся на голове?.." (С)
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Даже не распяли мальчика а наваляли в кепке с надписью рабсия.😀
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Синонимы-ассоциации :

Туалетный , мент , Раися , воровской , дешовка ...
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Сложно даже представить сколько такой ватной мрази получает пенсии с 40 лет.Всякие бывшие нквдешники судьи прокуроры мусора депутаты которые довели страну и людей до убогости и теперь еще и туалетную бум агу воруют имея пенсию от 10 до 20тыс грн в месяц.ШАКАЛЫ.
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имея пенсию от 10 до 20тыс грн в месяц

сами верите?
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Ты умник посмотри сколько пенсии предложили назначить судьям конституционного суда от 300тыс грн без накруток и плюс накрутки 500 тыс.Смотри зас едания рады и не умничай.
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не знал что мусор ворующий туалетную бумагу имеет столько сколько судья КСУ...
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А я и не писал что он столько имеет но он всю жизнь имеет тебя и меня и не слабую пенсию но по привычке туалетную бумагу ворует.
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ты прямо написал размер пенсии. То что оно гам.но и так понятно, но зачем придумывать то чего нет?
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Я написал правду от 10 тыс и выше и получают все эти ворюги которые даже на пенсии не могут оставить свое ремесло. И то что они получают как судьи конституционного суда я нигде не писал.Хотя мое мнение что судьи конституционного суда как и вся остальная номенклатура должны идти на пенсию на общих основаниях без всяких льгот. ЗАКОН ОДИН ДЛЯ ВСЕХ. И СИДЕТЬ ЗА СВОИ ПРОТИВОПРАВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДОЛЖНЫ ТОЖЕ ВМЕСТЕ С НАРОДОМ НА ОБЩИХ НАРАХ.
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а я говорю что это бред, причем редкостный. У рядового мусора зарплата тогда была 2 тысячи. Беркутня жировала, аж 5ть имела. Даже если его пенсия 90% от зарплаты, десять никак не получается.
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А я говорю что надо брать не голую ставку а плюс накрутки за выслугу за особые заслуги в расстреле невиновных и тд и тп плюс коэффициент инфляции. Но воровать и брать взятки это у них в крови. На пенсии взяток не дают вот и остается туалетная бумага и росия параша
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а я тебе со всеми накрутками и написал. То что на руки им платили. Десятку начали платить ментам только в декабре прошлого года, да и то, за счет канадцев, и накручивая премию, которая на пенсию не идет. У прокурорских пенсии 3 -3,5, в районе 5-ти имеют полковники с выслугой за надцать... а вы о простых ментах
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А я тебе-вам говорю что вся эта комуняцкая мразь должна сидеть, а не пенсию получать за свою трудовую деятельность против страны.
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а я и не имею ничего против, в таком виде, без фантастических сумм..
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Да никакой фантастики и нет просто все засекречено в нашей стране кроме обороны от внешнего врага. Потому что этот враг и управляет нашей обороной.
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И такая же мразь заседает в парламенте которая не проголосовала за ограничение пенсий 10тыс.Вот и полдучают васякие стельмахи и тд по 100 -200 - 300 тыс.
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аяяяй... какого мусора система потеряла! Не уберегли

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Нелогичное поведение, может отвлекал внимание от кого-то?
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Вчора викладав подробицi за цю потвору...
https://site.ua/sergiy.sternenko/7001-istoriya-pro-vatnika-yakiy-zyiv-tabletku-dlya-bezsmertya/
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Похоже, мужик спутникового росТВ пересмотрел, что наложилось на возможное заболевание..
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что еще за "гражданское задержание" такое, а? в законах такое есть, я спрашиваю?! ок, чувак в кепке "Россия" идёт, какова причина задержания? пистолет законный.
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причина задержания- ватный долба.об, этого мало?
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а может ты мне лично не нравишься и ты ватный, этого мало?
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Ублюдочному любителю рускага мира настучали в рогомет... Мало собаке паршивой. Надо было в жопу затолкать эту кепку, а на лбу выжечь "кацапское говно в Украине".
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можно утюгом сделать термопереводку с этой кепки на лоб, как вариант...
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Обнищавший рашист и ворованная тулетная бумага ...Символично
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияЭкс-милиционера в кепке с надписью "Россия", укравшего туалетную бумагу, задержали в торговом центре в Одессе. ВИДЕО
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