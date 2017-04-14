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Все про:Киев (16827) СИЗО (928) Олег Богачук (427)

 В течение недели в Лукьяновском СИЗО умерли 4 заключенных, - начальник медслужбы киевского СИЗО Письменный. ВИДЕО

Четверо заключенных Киевского (Лукьяновского) СИЗО умерли в течение недели.

Как сообщил корреспондент Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник медицинской службы следственного изолятора Игорь Письменный.

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Начальник медслужбы сообщил, что в ночь на пятницу от черепно-мозговой травмы скончался заключенный по фамилии Матвеев, 1961 года рождения.

Письменный отметил, что он умер в результате черепно-мозговой травмы.

"Он мог сам упасть и удариться... Могли и толкнуть в следствие конфликта", - сказал Письменный, отметив, что ожидаются выводы экспертов.

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Кроме того, отвечая на вопрос журналистов, правда ли что были еще смерти в СИЗО в течение недели, начальник медслужбы сказал: "Это правда, в течение недели было 4 смерти... Но это не криминальные смерти".

По его словам, 2 заключенных умерли от острой сердечной недостаточности, 1 - от туберкулеза.

Как сообщалось, ранее Минюст заявлял, что заключенный умер в результате избиения "торнадовцем" Ильей Холодом.




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Тобто в'язнів не лікують в СІЗО, а чекають поки вони помруть самі. Це вид тортур - ненадання медичної допомоги!
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"Он мог сам упасть и удариться"
таки мог - раза так 7 и каждый день...
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нда, у нас не норвежские тюрьмы, Брейвик бы подокуел если ему дали аналогичный срок но только в нашей тюрьме....
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А "На добраніч діти" показують? Не?
Жаль.
Отака муйня малята.
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Це - одне з найкращих фото ... Є і більш жахливіші !
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а это СИЗО у Лукьяна?...уж больно казарму напомнило в Славянске...в 15 году у бата "СИЧ"...ну прям таки один в один...
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чет как то много...4 смерти за неделю...похоже на массовую драку..или бунт какой то..что то мусорылые темнят...
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВ течение недели в Лукьяновском СИЗО умерли 4 заключенных, - начальник медслужбы киевского СИЗО Письменный. ВИДЕО
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