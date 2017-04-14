 В течение недели в Лукьяновском СИЗО умерли 4 заключенных, - начальник медслужбы киевского СИЗО Письменный. ВИДЕО

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Начальник медслужбы сообщил, что в ночь на пятницу от черепно-мозговой травмы скончался заключенный по фамилии Матвеев, 1961 года рождения.
Письменный отметил, что он умер в результате черепно-мозговой травмы.
"Он мог сам упасть и удариться... Могли и толкнуть в следствие конфликта", - сказал Письменный, отметив, что ожидаются выводы экспертов.
Кроме того, отвечая на вопрос журналистов, правда ли что были еще смерти в СИЗО в течение недели, начальник медслужбы сказал: "Это правда, в течение недели было 4 смерти... Но это не криминальные смерти".
По его словам, 2 заключенных умерли от острой сердечной недостаточности, 1 - от туберкулеза.
Как сообщалось, ранее Минюст заявлял, что заключенный умер в результате избиения "торнадовцем" Ильей Холодом.
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таки мог - раза так 7 и каждый день...
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Жаль.
Отака муйня малята.
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