 Сессионная неделя Рады завершилась в традиционно пустом зале: следующее заседание состоится 16 мая. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ Она напомнила нардепам, что с 17 апреля по 14 мая народные избранники работают в комитетах и фракция, а также с избирателями в округах. Следующее пленарное заседание парламента состоится 16 мая.Вместе с тем, до окончания заседания Рады смогли досидеть лишь несколько десятков нардепов. Находящиеся на момент закрытия пятничного заседания в зале Рады нардепы сделали традиционный снимок возле трибуны парламента.

Досидевшие в зале Рады до конца рабочего дня нардепы традиционно сфотографировались возле трибуны.

Вместе с тем, после "часа вопросов к правительству" сессионный зал Рады изрядно опустел.