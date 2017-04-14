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Все про:Администрация_Президента (1437) пикет (711) Порошенко (12707) сепаратизм (12710) Найем (366) Фирсов (89) Казанский Денис (43) Олег Богачук (427)

 "Порошенко, роззуй очі!" и "Чому влада захищає зрадників?", - активисты пикетировали Администрацию Президента с требованием привлечь к ответственности сепаратистов. ВИДЕО+ФОТО

Активисты пикетировали здание Администрации Президента с требованием привлечь к ответственности лиц, которые, по данным активистов, активно содействовали захвату админзданий боевиками в Донецкой области.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Видео: Олег Богачук для Цензор.НЕТ

Активисты держали плакаты с именами украинских политиков, чиновников. которые, по их данным имеют отношение к захвату админзданий или другим фактам содействия боевикам на Донбассе, а также плакаты с призывами к власти привлечь к ответственности данных лиц.

На митинге выступили нардеп (БПП) Мустафа Найем, журналист-блогер Денис Казанский и народный депутат VII и VIII созывов парламента Егор Фирсов.

По словам Найема, требования и собранные данные будут переданы в Администрацию Президента, а также будут требовать жесткой реакции на озвученные факты.

"Порошенко, роззуй очі!" именно такую акцию мы проводим под Администрацией Президента. Акция посвящена коллаборантам и сепаратистам, которых вот уже 3 года никак не могут посадить. Давайте не забывать и требовать наказания!" - заявил один из организаторов акции народный депутат VII и VIII созывов парламента Егор Фирсов.

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"В эти дни три года назад в Донбассе произошли драматические события, которые повлекли начало боевых действий и привели к гибели 10 тысяч человек. 6 апреля произошел захват ОГА в Донецке и здания СБУ в Луганске. 12 апреля в Славянск вошла группировка российских диверсантов под руководством Игоря Гиркина. Этому предшествовала тщательная подготовка и раскачка ситуации на местах, которая осуществлялась местными чиновниками и политиками из Партии регионов, КПУ и различных мелких маргинальных организаций. На следующий день после вторжения россиян в Славянск Александр Турчинов объявил о начале АТО. Три года - солидный срок. Трех лет вполне достаточно, чтобы подумать над причинами трагедии 2014 года и принять все необходимые меры для того, чтобы эта трагедия никогда больше не повторилась. Этого срока также вполне достаточно для того, чтобы определить и наказать виновных в гибели тысяч украинских граждан. Ведь не бывает так, что погибает 10 тысяч человек, но при этом никто не виноват, верно?" - рассказал он.

"У истоков войны стояли вполне конкретные люди, фамилии которых я никогда не стеснялся называть. Это бывший секретарь Донецкого горсовета Сергей Богачев, который еще в феврале врал дончанам о том, что в город едут автобусы с боевиками Правого сектора, которые хотят устроить массовые беспорядки. Это бывший губернатор Донецкой области Андрей Шишацкий, который накануне "русской весны" собирал у себя мэров городов области и давал им указание создавать "боевые дружины" из людей, имеющих зарегистрированное охотничье оружие (якобы для защиты от Правого сектора). Это народные депутаты от Партии регионов, которые дали указания своим людям подготавливать массовые беспорядке и принимать в них участие. Тут речь идет прежде всего о Николае Левченко, который 28 февраля привел в Донецкий горсовет своего знакомого Павла Губарева и попросил дать ему слово для выступления. За самим Левченко издавна стояли Ринат Ахметов и Борис Колесников. Это начальник донецкой милиции Роман Романов, который согласился не мешать Губареву и его людям захватить здание Донецкой ОГА, и дал указание милиции не оказывать сопротивления. Это мэры городов Донецкой и Луганской областей, которые занимались сначала организацией беспорядков в своих городах, выступали на митингах под флагами России и ДНР, а затем проводили незаконный референдум 11 мая. Юрий Хотлубей (Мариуполь), Валерий Гнатенко (Дружковка), Андрей Аксенов (ныне мэр Доброполья, ранее поселковый голова), Сергей Кравченко (Луганск), Валентин Казаков (Северодонецк), Сергей Хортив (Рубежное) - все эти люди так и не были не наказаны за призывы к расколу Украины и разжиганию военного конфликта. Более того, почти все они сегодня остаются на своих постах. Власть снова отдала Донбасс на откуп откровенным врагам государства, которые в глубине души ненавидят Украину и готовы договариваться со страной-агрессором, если она вновь будет заинтересована в их услугах", - детализировал Фирсов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нардеп от БПП Недава прямым текстом защищает Иванющенко: Блок Порошенко превращается в Блок Юры Енакиевского, - Фирсов. ВИДЕО

"Материалы, свидетельствующие о деятельности местных властей Донетчины и Луганщины в 2014 году, находятся в широком доступе. Сохранились видеозаписи выступлений мэров и депутатов местных советов от ПР и КПУ на антиукраинских митигах под знаменами оккупантов. Их вину подтверждают также многочисленные свидетели. Слепы только правоохранители, которые в упор не видят состава преступления в действиях этих людей. Чего стоит одно только выступление Валентина Казакова, который открыто говорил на митинге в марте 2014, что создает в Северодонецке "народные дружины" - прообраз так называемого "народного ополчения"! И этот человек до сих пор является в своем городе мэром! В 2015 году власть предпочла договориться с ним и позволить ему снова победить на выборах, вместо того, чтобы спросить по всей строгости закона. На сегодняшний день проблемы с законом имеют лишь несколько организаторов антиукраинского мятежа в 2014 году. Это Неля Штепа (Славянск), Владимир Слепцов (Дзержинск, ныне Торецк), Юрий Борисов (Стаханов), Александр Ефремов (Луганск). Но и с ними все далеко не однозначно. За три года никто из них так и не услышал приговор суда. Все эти люди просто находятся в СИЗО, и далеко не факт, что в итоге получат обвинительный приговор. Ведь ряд резонансных дел по организаторам войны в Донбассе власть уже развалила. Бывший мэр Дебальцево Владимир Проценко, который вместе с казаком Козицыным заседал в городском совете, был оправдан. Одного из поджигателей войны в Луганске Арсена Клинчаева СБУ выпустила в Россию. Позволили сбежать председателю Луганского облсовета Валерию Голенко, призывавшему в Луганск российские войска в марте 2014. Продолжать этот список можно долго", - добавил экс-нардеп.

"Вместо того, чтобы зачистить Донбасс от преступников и государственных изменников, власть просто решила понять и простить организаторов войны. Освобожденные от боевиков территории Донецкой и Луганской областей снова отдали в руки людям, которые пригласили боевиков и подстрекали людей на участие в конфликте. Освобожденный Донбасс опять сдали местным преступным кланам, которые еще в начале 90-х установили над ним контроль. Как не прискорбно это признавать, очередной договорняк между властью в Киеве и донецкими кланами состоялся. Вместо того, чтобы наказывать настоящих организаторов незаконного референдума и разжигателей войны, наказывают в основном каких-то стрелочников. Вот классический пример такого абсурда. В Дружковке суд дал 5 лет условного срока пенсионерке, которая занималась организацией "референдума" 11 мая. Осудили какую-то старуху, в то время, как к властям города нет вопросов! Ну такая активная попалась пенсионерка - сама на свой страх и риск без всяких указаний сверху организовала референдум, нашла помещения, договорилась с владельцами, установила избирательные урны, а мэр Гнатенко совершенно тут не причем. Поверить в такое может только полный идиот. Жалко, что власть принимает нас за таких идиотов", - констатировал Фирсов.

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"Такую политику нельзя назвать никак иначе, кроме как предательством украинского населения Донбасса и всего юго-востока. Сегодня в стране возникла мода - подозревать всех жителей Донбасса в сепаратизме. Устоялся стереотип - выходец из Донецка, значит сепаратист. Но что делать жителям Донбасса, если государство не защищает их интересы? Куда обращаться? Кому звонить? Наказать преступников и коллаборационистов необходимо для того, чтобы сохранить страну и обеспечить безопасность наших граждан. Ведь пока предатели контролируют Донбасс, нет никакой гарантии, что события весны 2014 года там не повторятся опять. Неужели кто-то думает, что однажды предавшие Украину люди не сделают это снова, когда им выпадет такая возможность? Разве не для того придумали закон, чтобы защищать интересы людей? Так почему же в Донбассе закон не работает и украинцы снова оставлены один на один с преступниками, которые готовы разрушить их дома и их жизни, если поступит такой приказ? Вместо того, чтобы действовать в национальных интересах Украины, ослаблять группировки, ориентированные на Россию и усиливать проукраинские элиты Луганской и Донецкой областей, Порошенко действует в Донбассе ровно наоборот. Люди, которые в 2014 году пытались проводить в Донбассе проукраинскую политику, были просто брошены и остались без поддержки. Зато негласным смотрящим по Донецкой области является человек Иванющенко - Олег Недава. Этому позору не может быть никакого оправдания. Получается, что жителей Донбасса сначала отдают коллаборационистам, как крепостных, а потом обвиняют в том, что регион является сепаратистским. А может ли быть иначе с таким подходом? Нам государство вообще для чего нужно? Разве не для того, чтобы давить в зародыше все деструктивные силы и усиливать конструктивные? Мы говорим не об абстрактных вещах. Погибли люди. Много людей. Среди них были мои знакомые - молодые, здоровые, честные люди, искренне любившие свою страну. И за это должны ответить конкретные преступники. Не терпилы, а организаторы, управлявшие процессом", - резюмировал Фирсов.

Порошенко, роззуй очі! и Чому влада захищає зрадників?, - активисты пикетировали Администрацию Президента с требованием привлечь к ответственности сепаратистов 01

Активисты пикетировали АП с требованием привлечь к ответственности лиц, которые, по их данным, содействовали боевикам на Донбассе.

Порошенко, роззуй очі! и Чому влада захищає зрадників?, - активисты пикетировали Администрацию Президента с требованием привлечь к ответственности сепаратистов 02Порошенко, роззуй очі! и Чому влада захищає зрадників?, - активисты пикетировали Администрацию Президента с требованием привлечь к ответственности сепаратистов 03Порошенко, роззуй очі! и Чому влада захищає зрадників?, - активисты пикетировали Администрацию Президента с требованием привлечь к ответственности сепаратистов 04Порошенко, роззуй очі! и Чому влада захищає зрадників?, - активисты пикетировали Администрацию Президента с требованием привлечь к ответственности сепаратистов 05Порошенко, роззуй очі! и Чому влада захищає зрадників?, - активисты пикетировали Администрацию Президента с требованием привлечь к ответственности сепаратистов 06Порошенко, роззуй очі! и Чому влада захищає зрадників?, - активисты пикетировали Администрацию Президента с требованием привлечь к ответственности сепаратистов 07Порошенко, роззуй очі! и Чому влада захищає зрадників?, - активисты пикетировали Администрацию Президента с требованием привлечь к ответственности сепаратистов 08Порошенко, роззуй очі! и Чому влада захищає зрадників?, - активисты пикетировали Администрацию Президента с требованием привлечь к ответственности сепаратистов 09Порошенко, роззуй очі! и Чому влада захищає зрадників?, - активисты пикетировали Администрацию Президента с требованием привлечь к ответственности сепаратистов 10Порошенко, роззуй очі! и Чому влада захищає зрадників?, - активисты пикетировали Администрацию Президента с требованием привлечь к ответственности сепаратистов 11Порошенко, роззуй очі! и Чому влада захищає зрадників?, - активисты пикетировали Администрацию Президента с требованием привлечь к ответственности сепаратистов 12Порошенко, роззуй очі! и Чому влада захищає зрадників?, - активисты пикетировали Администрацию Президента с требованием привлечь к ответственности сепаратистов 13Порошенко, роззуй очі! и Чому влада захищає зрадників?, - активисты пикетировали Администрацию Президента с требованием привлечь к ответственности сепаратистов 14Порошенко, роззуй очі! и Чому влада захищає зрадників?, - активисты пикетировали Администрацию Президента с требованием привлечь к ответственности сепаратистов 15

Журналист-блогер Денис Казанский.

Порошенко, роззуй очі! и Чому влада захищає зрадників?, - активисты пикетировали Администрацию Президента с требованием привлечь к ответственности сепаратистов 16Порошенко, роззуй очі! и Чому влада захищає зрадників?, - активисты пикетировали Администрацию Президента с требованием привлечь к ответственности сепаратистов 17

Экс-нардеп Егор Фирсов.

Порошенко, роззуй очі! и Чому влада захищає зрадників?, - активисты пикетировали Администрацию Президента с требованием привлечь к ответственности сепаратистов 18

Нардеп (БПП) Мустафа Найем.

Порошенко, роззуй очі! и Чому влада захищає зрадників?, - активисты пикетировали Администрацию Президента с требованием привлечь к ответственности сепаратистов 19

Фото: Олег Богачук для Цензор.НЕТ


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У інтересах всіх нас - і україномовних, і російськомовних - мати повноцінну державу. Одна з державотворчих і головних ідентифікаційних ознак - мова


Проголосуй за Петицію на сайті ВР - «Включити в порядок денний, розглянути та проголосувати законопроект №5670 "Про державну мову", що розширює сфери застосування української мови в Україні».
https://itd.rada.gov.ua/services/Petition/Index/2061?page=1
Нагадаю, у 1951 році за бажання українських студентів здавати іспити у Харківському університеті своєю рідною українською мовою було розстріляно 33 студенти, а 700 - репресовано.

Як підписати петицію, хто ще не знає - відеоінструкція: https://www.youtube.com/watch?v=VmcnFM55eGs&t=127s


Ми самі будуємо свою державу. Тим і відрізняємося від тоталітарних деспотичних держав, зокрема від Росії, де людина не вирішує нічого.
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Roman Sinicyn added 5 new photos.
April 12 at 1:54pm ·

В Дружківці Донецької області запрацювала "Муніципальна поліція".
Якась напівлегальна структура при місцевій адміністрації, яка буде "боротись з незаконною торгівлею, виявляти порушення благоустрою, незаконні трудові відносини і.т.д"
Це судячи з цього матеріалу
http://dnl.dn.ua/…/municipalnaya-policiya-pristupila-k-rabo…

Головним там нєкій Бережной Сергій Анатолійович.
Бережной Сергій Анатолійович був начальником міліції Дружківки в різний період.
Далі ми прізвище "Бережной Сергій Анатолійович" знаходимо у якості засупника коменданта міста і керівника міліції.
І інтерв'ю його.
У газеті "Дружковка на ладонях" від 11 червня 2014 року. На сторінці 3
https://issuu.com/dnl_plus/docs/298_24
Архів газети за "сепарський" період з сайту забрали.
Дружківку, нагадаю, ЗСУ звільнили 6 липня 2014 року.
Хто не в'їхав - Сергій керував міліцією і України і ДНР.
Потім Сергій Анатолійович довго шукав роботу "в зв'язку з виходом на пенсію".
Керівника служби безпеки.
https://www.work.ua/resumes/3493782/
Знайшов.
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ВИ ЩЕ НЕ ЗРОЗУМІЛИ.

В УКРАЇНІ ДІЄ ПРОЕКТ МЕДВЕДЧУКА ПО ПАРАЛЕЛЬНІЙ ВЛАДІ. АГЕНТУРА СТВОРЮЄ ФЕЙКОВІ "ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ", ОСН І НАМАГАЄТЬСЯ ПІД ВИДОМ ГРОМАДСЬКОГО САМОУПРАВЛІННЯ(ПОСИЛАЮТЬСЯ НА КОНСТИТУЦІЮ ПРЯМОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ НАРОДОМ ВЛАДИ) ПРИБИРАТИ ВЛАДУ У СВОЇ РУКИ. ТАК СТВОРЮВАЛАСЬ СІОНІСТСЬКА ВЛАДА БІЛЬШОВИКІВ КРИВОРОЖСКО-ДОНЄЦКОЙ РЄСПУБЛІКІ З ТОВАРІЩЄМ АРТЬОМОМ, У ХАРКОВІ - ТОВАРІЩЄМ ЄВГЕНІЄЮ БОШ. Я БЕЗПОСЕРЕДНЬО З ЦИМ СТИКНУВСЯ, КОЛИ МИ ПОЧАЛИ СТВОРЮВАТИ ОСББ - ЮРИДИЧНУ ОРГАНІЗАЦІЮ. ТО ПОНАЇХАЛИ АДВОКАТИ, КУРАТОРИ, ПРОВОКАТОРИ ПО ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНУ І ЗРИВАЛИ ЗБОРИ. ВОНИ НЕ ДОПУСКАЮТЬ СТВОРЕННЯ ЗАКОННИХ ФОРМ САМОВРЯДУВАННЯ З ЮРОСОБОЮ, БО САМІ - ОСН І "ТЕРГРОМАДИ" - Є НЕЗАКОННИМИ, ФЕЙКОВИМИ. А МИ ВІД РОСІЇ, ЯК СВІТ ВІД ТОТАЛІТАРНИХ РЕЖИМІВ І ВІДРІЗНЯЄМОСЯ ТИМ, ЩО САМІ РЕАЛІЗУЄМО ВЛАДУ, САМІ СОБІ ГОСПОДАРІ. ТАК У НАС БУЛО ТРАДИЦІЙНО ЗДАВНА. А ТАМ - ВИКЛЮЧНО ВЕРХІВКА, ОЧОЛЮВАНА ДИКТАТОРОМ. САМОВРЯДУВАННЯ - ЦЕ МЕЖА, ЯКА РОЗДІЛЯЄ НАРОДОВЛАДДЯ І ТОТАЛІТАРИЗМ. - ТАМ АБО ТУТ. ОТ ТОМУ ТАКИЙ ШАЛЕНИЙ СПРОТИВ МЕДВЕДЧУКІВЦІВ САМОВРЯДУВАННЮ. НАГОЛОШУЮ: КЕРІВНИКАМИ ЦІЄЇ АГЕНТУРНОЇ МЕРЕЖІ Є ЄВРЕЇ, ЯК БИ НЕ ХОТІЛОСЯ ПРО ЦЕ ГОВОРИТИ. ВИКОНАВЦЯМИ - НА ЗАРПЛАТІ - ЯК ПРАВИЛО - РОСІЯНИ, КОТРІ ПРИЇХАЛИ В РАДЯНСЬКИЙ ЧАС В УКРАЇНУ. А ТАКОЖ ПРОДАЖНІ ХОХЛИ - ДУЖЕ МЕРЗКА ПУБЛІКА.
ЦЕ ЯВИЩЕ У КИЄВІ ДУЖЕ ПОШИРЕНЕ, ТА Й ПО ВСІЙ УКРАЇНІ. ЦЕ НЕБЕЗПЕЧНО!
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"Чому влада захищає зрадників?"

Тому що, Петя сам сепар зрадник и вор. Только тупой этого ЕЩЁ не понял.


С самого начала ясно шо петя конченное ЧМО.
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Зачем еще раз нам показывать лучших рабоников кондитерной фабрики?
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ДЛЯ ПАТРИОТОВ - КРИМИНАЛЬНІЙ КОДЕКС, ДЛЯ СЕПАРОВ - "ТЕБЕ ЧЕКАЮТЬ ВДОМА!"
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С шинами или без пикетировали? бесполезно. И надо не Банковую, а маеток Шокохряка в Козине обложить.
"Роззуй очи". Смешные. Они у него салом и патокой залеплены. И смывать оно и не собирается.
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Нужно требовать ЗАКОН о гражданах и не гражданах Украины!Америку не нужно открывать, все уже давно сделали!Нужно требовать закон об ответственности чиновников,которые занимают государственные должности!!
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Как-то маловато активистов. По фоткам видно, что на десяток активистов присутствует сотня ментов. А этот Мустафа он кто? Турок или среднеазиат?
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А Меркель она немка или европейка? Карту купи
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Нет, она негритоска! Тупой коммент. А ты житель континента Евразия или украинец?
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Ты почитай пока про континенты, чем они отличаются от материков. Потом карту купишь
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"Порошенко, роззуй очі!" и "Чому влада захищає зрадників?"

Потому что Украина для этих пацанов - обычная кормушка, из которой, благодаря такому инструменту, как власть, выхватываются всякие ништяки. Если предполагается выгода от сотрудничества с сепаратитстами и Россией, будут сотрудничать и волать про гибридную войну.. Если от кормушки ототрут или грубо отгонят - полетят, как попугайчики, в тёплые страны..
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"Чому влада захищає зрадників?" - вони справдi не знають?
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Нашли кому открывать глаза. Ему их наоборот закрыть. Навеки. Этто барыга благодаря сепарам боготееть. А патриоты емуу мешают. А вы ему глаза открыть хотите. Думаете он незнанает ху из ху. Ха.Эт вам глаза открыть надо.
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У нас уже половина работоспособного населения -"активисты"! Кто им платит? Сколько? Вносят ли запись в трудовую книжку и где можно устроиться?
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Як він може їх покарати, якщо він сам їх призначає- Голубан, Шевцов, Устіменко (що керував штурмом буд. Профспілок на Майдані призначений парашенком керувати відділом спецоперацій при СБУ), Маліков- заст голови сбу і керівник Антитерористичного центру). Це все креатури Липецького Бариги. Його самого треба судити за сепаратизм
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Абсолютно справедливі вимоги. Неможливо заперечити.
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Мэра г. Селидово Виктора Ремизова забыли. Тоже за "русский мир"
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Антимонопольное бюро работает? Разогнать и поменять на более эффективных.
Гройман, а при кулявлоб оно вроде работало.
Фирташ с левочкиным задирает цены на заправкахНа заправках цены на топливо времен 120-150$ за баррель.Картельщики свиреперствуют.
Нефть бренд вернулась к 50, другие марки еще ниже. Где падение цен на заправках? Как только цены идут вверх картельщики орут что нефть дорожает и цены тут же подымают или перекрывают заправки. Когда падает - цены остаются и потихому задираются.
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Так Україна - це торт. Можна порізати, по кусочках подарувати, а інше самому зжерти. Наївні активісти.
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так Порошенко ж покращення не обіцяв. Що він, сам собі ворог, чи що?
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Идиот -- это гражданин , который не принимает участия в демократичном управлении государством . Википедия
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Киев. Наши дни. Стою в очереди у кассы в "Сельпо". Передо мной две рагулихи с львовским пивом. Первая говорит - а про це наше пиво вже ролики снимают. Вторая - да! его еще львовский пивовар создал в 19-веке, у него любовь была огромная с одной дивчиной! Им - Роберту и Зосе даже памятник во Львове поставили! Именно с них (!!!ВНИМАНИЕ!!!) Шекспир и списал Ромео и Джульетту. Я не выдерживаю и спрашиваю - А ничего, что Шекспир умер ЗА ПАРУ ВЕКОВ ДО НИХ? И эта барышня мне отвечает - Оце вично вы, москали, своею СОВЕТСЬКОЮ брэхнэю паскудете нам нашу украинську историю!
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Быдло есть в любой стране и обращать на него внимание не имеет смысла.
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В свій час Україна була в складі Речі Посполитої . Сепаратист Богдан Хмельницький підняв заколот за вихід України з Речі Посполитої , після чого здав Україну Московії . А сьогодні Хмельницькому ставлять памятники і називають вулиці
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Влада захищає сєпарів і зрадників бо це і є її люди -
3 роки тому , на трасі Київ - Харків , в р-ні селища Чутово , аваківські беркута розгромили колону українських патріотів - Милиция избила журналиста и активистов...
Забути це не можна ! Оплот та інші сєпари , в той день , діяли спільно з мусорами - Задержание ПРАВОГО СЕКТОРА, ПГТ Чутово
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В Україні держави нема . Так звані " державні органи " -- президент . парламент , уряд . гпу . сбу . набу , суд . поліціія не виконують своїх обовязків -- захист громадян України . На Майдані вбили 100 громадян України . І де органи ? Нема . Органи зайняті іншою справою -- корупцією , косять бабло і Україна після " реформ " зайняла перше місце по корупції .
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улица Банковая...становится все забористей

-при Щербицком по ней можно было ездить
-Кравчук повесил знак "кирпич"
-Кучма поставил шлагбаум
-Ющенко - оградку
-Янукович - капитальный забор, но пересичным можно было пройти в калитку

-Порошенко - перед забором поставил оградку и кучу мусоров. Пройти нельзя

Цикаво, кто из этих личностей был ближе к народу
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"...нам главное , что Перзидент просто выполнял свои обязанности " - да , як вони насмілились , кляті "агенти Хуйла" ?!
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Наконец то воровского жида начали вспоминать на плакатах . Главное -это, а не рожи кацапских пидопров имени хуйла. Это начало. Молжет не очень долго будем идти к изменению надписей на плакатах и изменению количества протестующих . Результат по оценке "годится" - это минимум 300 000 людей с плакатами " ПоРОШЕНко - импичмент и в камеру под следствие!" А пока - это ни о чем. Никто их не посадит и даже не снимет. Вальцман посмеется с Мустафы и тихо пошлёт его нахуй. Этим и закончится.
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А ви помітили що жодна політична сила не закликає до повалення Офшоренка ?
Перед телекамерами вони верещать , як навіжені , а коли діло доходить до справ - всі чомусь одразу заспокоюються ...
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Вот скажите,ну кто так проводит настрящие акции? Может быть я пропустила и они звали народ их поддержать? Мои сейчас уехали в Киев.Я уверенна,что оги,если бы знали,пришли! Мы стараемся принимать участие во всех мероприятиях в Берлине.А сецчас,когда отпуск ,мои и наши друзья,пошли бы,,
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Заспокойтесь - "настоящие акции" зараз ніхто не проводить ..))
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В Берлине во всех мероприятиях принимают участие "мои и наши друзья", "моя и наша собака", "моя и наша жена" и т.д. А тут только "его и ихние". Все остальные на уикенд в ойропу по читательскому билету шопиться уехали.
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Повылазили очередные блокадники. Идите паски пеките, клоуны.
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Ага... Та эти черти, на плакатах, знают столько(!!!) о Самом Верхе, что хрена их тронуть! Договорняк, понятное дело.
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Юра Сюзик
... добровольцы и гражданское общество - враги панивнойи верхивкы, которая осуществляет практику агрессивной контрреволюции ...10 200 (десять тысяч двести) сфальсифицированных дел против добровольцев показывает КТО реально враг для Гаулятера Малороссии Порошенка.
07.04.2017 23:07
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Ребятки вроде не первый год в Киеве, а адрес генпрокуратуры до сих пор с адресом АП путают...
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друже, керівник і замовник, що в АП, що у геніального прокугога - один і той самий)))
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Не каждому, кто вышел в люди, удается остаться человеком.
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Интересно .? Почему не разобраться с Ахметовым, ? Это его банда Оплот захватывала с ФСБ админздания . Это уже потом Ху.. ло Педафил подтерся Ахметовым - забрал у него заводы ))))))
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Це як в анекдоті про розкрадача соціалістичної власності:
- А де вкрадені у народу гроші ховаєте?
- У мішках під очима...
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Активисты -- депутаты следующей ВР. Пиарщики.
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ярче всех на этом митинге представлена моя Дружковка и это не может не радовать. Горжусь теми не безразличными патриотами, которые поехали сейчас в Киев, тем более всех из знаю лично. Отдельный респект Ирине Кириковой, она "популяризирует" Гнатенко не только в Дружковке, но теперь и в Киеве.
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Brainless , женское счастье - оно такое счастье.
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Блин, что за мода пошла тупая? Когда пишете "активисты", надо писать, чьи! Это не майдан и не народный протест, любая такая акция имеет организатора и источник финансирования.
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А типу Майдан не мав "организатора и источник финансирования" ?
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Что не так, победитель в одном туре не нравится?
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Ну так оффшоренко сам предатель , все ни как не может пуйлу Украину сдать, народ мешает.
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Корумпованому, аморальному і цинічному Потроху у такі компанії набагато зручніше почуватись - не так дає взнаки власна меншовартість))
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Уважение собравшимся людям. Но просить рошена покарать изменников - это все равно, что просить пчел не носить мед... Всенародноизбранный говнокомандующий плоть от плоти и кровь от крови рыгионалов, барыга, который понимает, что длящаяся война не только источник обогащения его и его прихвостней, но по сути единственная гарантия его сохранности у кормушки, потому что нельзя раскачивать, а то х.ло нападет, ну и так далее, шоколадные мантры всем давно известны. И естественно вся эта сепарская мразь и он сам друг другу нужны, как взаимная опора. Тяни - толкай своего рода...
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Все элементарно просто. Не бывает случайностей.Если предателей не трогает президент,ТО - он и сам является предателем. Когда же вы уже проснетесь ??? Когда же вы перестанете верить в кацапские сказки,что щука все сделает за вас ?
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Знайшли до кого звернутись. І взагалі, таке враження, що всі дії в країні, ну майже всі, уже ідуть за одним сценарієм, у постановці одного і того покидькарежисера.
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